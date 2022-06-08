台中深夜拉麵！ 西屯「長生塩人」10座位限定現場候位，味噌湯頭濃郁搭配白飯才是王道

拉麵麵條偏向日式有嚼勁，湯頭濃郁搭配白飯才是王道，但因只有10位用餐空間，限現場候位真心推薦不要用餐時間(6~7點)前來，會有比較好的用餐感受喔。

長生塩人台中店

據說是從台北天母開下來的拉麵店，而且彰化員林也有開了，今年3月底也落腳台中臺灣大道和河南路交接處(先麥對面)，從下午賣到半夜，就來親自排隊來嚐嚐看味道如何。

店家不開放預約，只接受現場候位，而且人到齊以後才能拿單排隊，心想抵達六點的時候大概前面是五六組左右，應該不難等吧。

結果誰知道我大概等了30~40分鐘才交替一組客人OMG，所以整體不誇張，我們等了1個半小時才吃到，重點是明明前面沒幾組，怎麼翻桌率可以這麼慢。

店內是L型的吧檯用餐空間，大概可以容納10位客人，牆上有設計一整排的吊鉤，可以掛包包及外套，滿像日本化的。

菜單在這，以日本拉麵做比較的話，算是一般般的價格啦，聽說比較推薦的是鹽味。

味噌拉麵：170元

湯頭看起來是非常的濃郁，配菜方式和日式拉麵有些不同，有加入生蔥、生洋蔥、海苔和娃娃菜。

麵體的部份是屬於『細麵』，軟硬度不像一蘭可以調整，口感會偏比較日式有嚼勁的硬度，即使我拍完照口感還是OK的。

『湯頭』，雖然是標榜味噌，但喝起來比較是濃郁的豚骨?!但是好喝的，只是跟我理解的味噌不太一樣。

『肉品』的部份，一般份量會有兩塊雞肉、兩塊叉燒，雞肉的部份，口感讓我想起舒肥的做法，色澤整個很白，但口感不柴。叉燒的部份，也是和印象中片狀的叉燒不太一樣，他是豬肉塊現場噴槍炙燒，豬肉會吃到炙燒過後的焦香味，但肉品本身似乎沒有多餘的醃製或滷製的氣味，有點可惜。

整碗的份量，男生吃的話，就是一般般正常的份量(甚至會偏少，所以我們加點了白飯，哈！但也其實是我們在日本一蘭拉麵養成了習慣，點碗白飯連同最後湯頭一起品嘗，也增加飽足感。

塩味拉麵：150元

大致上拉麵的配菜都相同，只差在湯頭，塩味太后還滿愛的，他的塩味算是比較清淡，塩味會隨著湯頭入喉後，慢慢散發出來，不至於死鹹。

辣味肉醬拉麵：190元

這是友人點的辣味肉醬，整個紅通通的，據朋友引述辣度還好～算微辣，比下一道的炒麵還不辣。

日本炒麵：160元

這炒麵雖然菜單上寫微辣，但實際吃起來比我朋友吃的辣味肉醬還要辣，我懷疑七味粉是不是不小心失手了～哈哈。我看店家有加入美乃滋和醬油下去拌炒，真的很像是日本賣的那種麵條和口感，是七味粉好厚一層，所以吃起來只有辣但沒有服務人員介紹的甜味。

用完餐的心得

整體拉麵口感味道其實我個人是滿喜歡的，但沒有到很驚艷。認真要跟排隊的時間比較的話，這次排了一個半小時(前面約5組客人)，我是覺得翻桌速度真的太慢了，如果認真問我會不會有第二次。我的結論是只要前面有排超過四組客人我就會放棄，沒有人排隊可以來吃一下，就是好吃程度沒有值得花這麼久的時間排隊。真心推薦如果要來吃，盡量挑晚一點時間前來，大概9點過候吧～分享給大家。

長生塩人台中店

營業時間：17:00~01:00

地址：台中市西屯區台灣大道三段486號

電話：0902-057-858(現場候位)

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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