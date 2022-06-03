點亮幸福！ 歡慶端陽到鹿港 「小鎮光影藝術節」啟動

2022鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節正式啟動。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的端午節到了，彰化縣政府推出「2022鹿港慶端陽-小鎮光影藝術節」活動，即日起至7月17日每晚7～10點，就在經典小鎮-鹿港，點亮幸福、點亮希望。

彰化縣長王惠美表示，台灣發展史佔有重要地位的「一府、二鹿、三艋舺」的二鹿就是指鹿港，也是最值得探訪的小鎮，鹿港鎮不僅榮獲首屆全臺經典小鎮，更獲臺灣城鎮品牌金獎的最高榮譽。

▲鹿港街區及舊鹿港溪以炫麗燈光裝點小鎮，打造端午節慶氛圍。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

而鹿港小鎮發跡地，也是鹿港鎮母親之河的舊鹿港溪，為重現鹿港溪光榮的記憶，縣政府耗時3年，斥資5億元，打造長1.5公里的親水廊道。時值彰化建縣300年前夕及傳統端午假期，彰化縣政府特別在鹿港街區及舊鹿港溪以炫麗燈光裝點小鎮，打造端午節慶氛圍，一路從中山路、老街、公會堂、桂花巷藝術村至舊鹿港溪，點亮整個鹿港小鎮，讓來到鹿港的觀光客，夜間也有璀璨的燈節可以欣賞，感受另一種鹿港風情。

▲即日起至7/17，到鹿港一遊還可欣賞美麗的藝術燈飾。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

其中舊鹿港溪特別以光影藝術，呈現鹿港母親之河的風華及歷史脈絡，在源頭的開源廣場有代表「飲水思源」、「魚躍龍門」的噴泉主題燈光，周邊搭配優雅恬靜、草木扶疏的河岸，與環境融合佈置成夢幻的點點星光，極度浪漫；也有代表鹿港全盛時期的「鹿港飛帆」，呈現早期商港的繁華，還有運用為保留樹木而留下的河中島，裝置了「蓬萊仙鹿」及「鹿奔原野」的梅花鹿光影藝術，呈現早年梅花鹿奔馳的景像，也表達鹿仔港名稱的由來。

▲隨著慶典登場，讓鹿港夜晚越夜越美麗。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

▲古色古香的街區隨著燈飾絢麗變身。 圖：彰化縣政府城觀處／提供

其他還有端午節應景的「立蛋」、「祈福樹」、「沈浸式光廊」及利用水草佈成的「螢光點點」，強調舊鹿港溪的自然生態；另外充分運用水的倒影特性，讓整個鹿港溪在節慶歡樂中帶點恬靜，用光影照映出鹿港的歷史風華，還有街區節點的光影妝點，讓鹿港愈夜愈美麗。

彰化縣政府歡迎全國鄉親在這傳統節日，一起到鹿港，白天逛逛老街，大啖美食，入夜後享受夏日晚風、欣賞燈光藝術，沉浸在古色古香的街區氛圍中，來趟身心靈的豐足之旅。

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