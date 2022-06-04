夜貓子最愛！ 台中人氣「薩克森美式餐酒館」搬新家，百種精釀啤酒、燉飯、排餐、雞翅通通有

薩克森美式餐酒館搬新家啦！在魚編大約4年前開始接觸台中餐酒館時，就被他們家精釀啤酒的豐富度給驚豔到了～而新店走的是西部牛仔的主題，豪放率性的風格也很吸引人；從燉飯、義大利麵、排餐、燉菜麵包、下酒小點、風味雞翅、特色調酒、生啤與比利時精釀啤酒都能點得到，加上一路從傍晚營業到凌晨2點，夜貓子又多了個好去處～

薩克森美式餐酒館地點與環境

薩克森美式餐酒館的新店址就位在西屯路與漢口路交叉口，美式木質的店面外觀頗具質感，而且一眼望進去還看不透裡面，又多了幾分屬於夜晚的神秘。雖然西屯路上並不好停車，但這裡距離甘肅成都停車場步行只需1分鐘，非常方便～

店內裝潢以大量的紅磚、木質層架等多種元素，層架上更是整齊擺放了各式各樣的酒瓶，再搭配日落色系與大地色系，呈現出美西拓荒時代那種自由豪放、率真不羈的氛圍。

特別愛來他們家喝精釀啤酒的魚編，一進來當然不能錯過這區，冰箱內都是特別精選過的人氣品項，至少有多達上百種可以選擇，有興趣的話也能請店家介紹。（未滿18歲請勿飲酒）

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了吧台的座位之外，也有多張方桌、圓桌和長桌可以選擇，很適合與家人好友、同事閨密一起來用餐；有需要的話，也能請店家幫忙安排嬰兒座椅。

薩克森美式餐酒館用餐公約

這裡提供薩克森美式餐酒館的用餐注意事項給你們參考，每人低消為$300元，酌收一成服務費，並禁止攜帶外食與飲品、全面禁止吸煙打牌。另外當然就是理性飲酒，破盤破杯會收取費用，也不要造成店家或其他客人的困擾啦～

美國傑克丹尼醬烤豬肋排 $490元

必須要說薩克森的排餐就是如此澎派有誠意，愛吃醬烤豬肋排的朋友一看到餐點送上桌，根本眼睛發光～因為這份量一般女生也不一定吃得完，同時還搭配了生菜沙拉和楔形薯條，即使是三五好友或一家子點來分享也很夠吃。

所謂的傑克丹尼醬，基本上是以美式烤肉醬與傑克丹尼爾威士忌調和而成，鹹甜夠味的醬香，伴隨著緊實又富有彈性的鮮嫩肉質，甚至還能感受得到蜂蜜的糖蜜香氣，如果蜂蜜的甜度能再低一些就更涮嘴了～

重口味的豬肋排，搭配新鮮生菜沙拉也比較不容易膩口，對魚編來說直接單吃生菜還是有些不習慣，可以再淋點隨盤附上的胡麻醬，香濃鹹甜又開胃。

大瑰金黃的楔形薯條還挺好吃的，外皮酥薄、內餡特別多肉綿密，大人與小朋友都會蠻愛的。

義大利松露牛肝菌菇燉飯 $320元

身為蕈菇控的我們，看到義大利松露牛肝菌菇燉飯自然也是秒點餐。整份上來同樣也是大份量，一般男生肯定都能吃得飽，表面還有搭配生菜、烤時蔬，最後再刨上起司提襯香氣。

燉飯飯體本身稍帶一點米芯的口感，但應該是一般台灣人可以接受的程度，而且蕈菇香氣十分飽滿濃郁，裡頭還能吃到不少彈嫩多汁牛肝菌菇，尾韻帶有獨特的木質風味，吃起來爽口又不濃膩。

香濃起司醬雞翅 $180元

薩克森有一系列口味的雞翅，像他們家的香濃起司醬雞翅就有事先炸過，鎖住雞翅裡頭的水分與油脂，雞皮更是酥嫩脆口。

表面淋上香濃的莫扎瑞拉起司、再刨上大量起司，每一口都能吃到濃郁奶香，鹹香對味又好吃！

川味椒麻炒中卷 $280元

這天吃到最重口味、最適合下酒的，非這道川味椒麻炒中卷莫屬！因為特地選用了店家自製的四川椒麻粉，裡頭加入了數十種辛香料與生辣椒煸炒，這麻辣程度真的沒在開玩笑，我們和朋友都覺得至少有到中辣的程度。

大塊新鮮的Q彈中卷吃起來特別爽辣入味，同時還拌炒了爽脆的四季豆，吃起來更有口感層次，而且愈吃愈能感受得到辣勁，實在讓人又愛又恨，這時候來杯生啤肯定是絕配～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本櫻花妹 $300元

他們家的調酒至少有幾十款，最貼心的是還有依程度分為三種不同的等級，像這款「日本櫻花妹」就是屬於入門等級，酒感會比較輕，不少女孩兒的接受度都很高～

整杯裡面加入了日本因伯人琴酒、日本柚子酒與日本櫻花釀，不僅擁有粉嫩的色澤，表面細緻的泡泡上還有可食用的花瓣作為點綴，喝起來帶有花香的蜜香味，微微的甜度很不錯。

香水 $300元

如果平常有稍微在喝調酒的話，可以再試試更進階一點的「香水」，超美的玻璃瓶搭配上軟木瓶塞，整個優雅的質感都出來了！差點讓人捨不得喝掉啊～

「香水」同樣也是帶有粉嫩的色澤，以龐貝琴酒作為基底，再加入玫瑰、荔枝、法式香艾酒和加拿大楓糖等多種元素，果香的甜味之中有著甘苦的尾韻層次，有點微醺的感受，讓人忍不住漸漸放鬆了起來。

粉紅玫瑰(外帶) $280元

沒想到現在調酒竟然還可以外帶！不但有多款瓶子任你選，重點是還不額外收你玻璃瓶的錢很佛心～最後我們外帶的這瓶是粉紅玫瑰，是以伏特加作為基酒，再加入玫瑰、粉紅葡萄柚和法式香艾酒，酒感輕盈又帶有花香與果香，分享給你們參考喲～

薩克森美式餐酒館

營業時間：17:30-02:00

電話：04 23166808

地址：台中市西屯區西屯路二段43-1號

粉絲專頁：薩克森 美式餐酒館 Sachsen Beer Bar

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康