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端午連假賞「鳳凰花開」 彰化天空步道火紅花海綻放

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畢業季鳳凰花開，來彰化八卦山天空步道賞花。　圖：參山國家風景區管理處／提供
畢業季鳳凰花開，來彰化八卦山天空步道賞花。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】梅雨紛飛的季節，彰化八卦山天空步道旁的鳳凰木林提前綻放火焰般鳳凰花！交通部觀光局參山國家風景區管理處近日發現天空步道旁鳳凰樹林開始吐露花蕊，今年花期提前報到，如火焰般花色讓人驚艷，邀請民眾端午連假來八卦山賞花，做好防疫同時可以健行強身呼吸到山區清新空氣，提升自身免疫力。

▲到天空步道賞花，順遊彰化八卦山大佛風景區。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲到天空步道賞花，順遊彰化八卦山大佛風景區。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，鳳凰花開代表到了驪歌初唱的季節，目前疫情嚴峻或許會取消實體畢業典禮，歡迎大家來看鳳凰花開感受畢業氣氛。同時做好防疫措施到戶外健行登山，提升自身免疫力。 鳳凰木性喜高溫、日照充足的環境，在陽光充足的地方就會繁茂生長，且陽光照射愈充足，所開的花朵會越鮮艷，近期雨水充裕，山區紅花盛開，遊客已經可以看到夏天盛開的鳳凰花。

彰化八卦山天空步道位在八卦山大佛旁，一路串連到彰化生活美學館，途中可以賞遊荷花池生態園區、忠烈祠、棒球場、彰化藝術高中等景點，有古蹟有文化，不僅有高空視野，更能漫遊森林，體驗樹冠層生態之美，形同「空中之橋」，是全台最長的天空步道。想欣賞火紅鳳凰花的民眾可將車子停靠在七號出口附近，或是生活美學館旁，就近欣賞美景。

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