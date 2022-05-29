親子出遊首選！ 彰化木皮板觀光工廠「卷木森活館」 寓教於樂的親子天堂

卷木森活館是一處充滿寓教於樂的文創天堂。 圖：卷木森活館／提供

【旅奇傳媒/記者-王政】對於親子而言，能在旅遊的同時達到寓教於樂的目的，將更添增前往意願，而該客群所帶動的強大需求，也讓越來越多旅遊目的地紛紛投入經營親子客群。位於鹿港彰濱工業區的卷木森活館，運用了自身的專業知識，透過有趣的互動模式，無形中傳遞出永續、環保的概念，因而成為親子客到訪彰化時最熱愛的旅遊景點之一。

▲全台唯一的木皮板觀光工廠-卷木森活館。 圖：卷木森活館／提供

青年返鄉深耕在地 多角化拓展旅宿產業

身為全台唯一的木皮板觀光工廠，「卷木森活館」不論在樹木的專業知識供給、體驗的豐富性與趣味性，到商品的多元性等，都擁有旁人難以觸及的優勢。雖說以木材採購營運起家的製造代工廠，但有感於人類長期大規模的開發、造成地球資源持續破壞與浩劫，創辦人─總監黃昱哲毅然決然於2016年投入觀光工廠行列，籌備了2年後，於2018年正式推出彰濱工業區最年輕、結合寓教於樂的文創觀光場域─卷木森活館，期盼透過導入觀光產業的模式，進一步推廣實木皮的實用性。

卷木森活館總監黃昱哲表示，卷木的母公司為中國大陸品牌龍頭─大中集團旗下的「合室家建材有限公司」，擅長協助建材裝修，規劃打造融合自然、美感獨具的家園，同時傳遞尊重生態的企業價值。

▲卷木森活館，期盼透過導入觀光產業的模式，進一步推廣實木皮的實用性。 圖：卷木森活館／提供

在生活中都離不開木頭，許多人無不希望用原木來製造家具，然而製造過程卻因此浪費了許多木材。而「卷木」的概念，是將木材削成數萬張比紙還薄的木皮，具有高度的彈性，能包覆在各種物品上，不僅延展性好，同樣也擁有木頭獨有的自然紋路與天然木香，加上溫潤的觸感，不輸給原木，因而深受消費者喜愛。

秉持著「長材不短用 優材不劣用」的企業理念，為了追求完美，團隊特別前往非洲喀麥隆挑選名貴的木種進行加工，透過後續的加工，充分使用到整支原木，完成的作品不僅同樣美觀，也能解決森林大規模損耗的問題、達到環保的訴求，創造雙贏。

▲卷木森活館以充滿趣味的故事與闖關導覽的模式，讓小朋友在遊樂中。 圖：卷木森活館／提供

而卷木森活館的3大核心，便是產業主題、知識教育，以及觀光服務，透過卷木皮的相關文化內涵，搭配卷木的專業知識與森林保育概念，到DIY體驗與餐飲休憩服務等，成為抓住旅客目光的最佳誘因。

從娛樂中學習 動手做更有趣

為了讓生硬的木材，能轉化為軟性的知識，強調文創觀光的卷木森活館，特別以充滿趣味的故事與闖關導覽的模式，讓小朋友在遊樂中，便順道汲取愛護森林、環保的議題與相關知識。而在戶外空間部分，在強調友善環境的理念下，卷木森活館特別增設了木棧道、多元植栽，以特色植栽的知識走廊概念，提升戶外遊憩的氛圍與教育意義。

▲透過充滿趣味的手作DIY，讓小朋友樂在其中。 圖：卷木森活館／提供

不僅如此，強調「動手做」的概念，卷木森活館將木皮板透過電腦繪製出圖、雷射切割，作成一個個可拼製的材料，讓親子一起動手作。尤其在電子產品盛行的年代，孩童接觸3C的年紀越來越小，透過充滿趣味的手作DIY，可以讓小朋友們暫時放下手機與平板，在敲敲打打與組裝之中，僅需要10幾分鐘，便可以製作出小車、存錢筒、動物，甚至會動的機器人，讓他們獲得樂趣與成就感。

除了透過場域來宣揚，卷木森活館也走進校園，於2019年起推出「森活小學堂」的公益活動，深入30所小學，並送出多達11,343份的玩具，即使遭逢疫情衝擊，仍持續於公益的投入，希望從小耕耘與栽培，將理念傳遞給小朋友。

積極拓展服務觸角 文創園區、高級住宿滿足需求

在本業深耕並延伸到文創觀光領域外，卷木森活館更積極拓展服務觸角，包括攜手經營團隊得標位於彰化市扇型車庫旁的「戶羽機關車園區」委外經營權，預計將引入餐飲、文創商品，還有鐵道主題活動，以此活化在地觀光產業。

▲卷木森活館內規畫有咖啡館。 圖：卷木森活館／提供

此外，更推出彰化在地旅宿品牌「華宿」，分別於彰化市區推出壹館、松館；鹿港鎮打造濱海民宿，以及線西鄉的西濱快宿，透過高規格的設計與巨額投資，期盼一舉解決彰化過去面臨的住宿問題。 如位於彰化市中興路的松館為人文旅店，強調藝術與時尚風格，白天能一覽優美山景，晚上則是欣賞彰化市區的夜與美。而都會型民宿的行館，則位於市區華山路，充滿設計感的外觀，加上專人服務的高規格設定，十分適合追求質感與享受的客群。值得一提的是，位於鹿港的濱海民宿，則是趣味性的以消波塊為造型，成為具有全台最大消波塊的海景民宿，預計近期便會展開工程作業，落成後可望成為沿海最吸睛的話題旅店。

▲卷木森活館提供美味的餐點與咖啡。 圖：卷木森活館／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野