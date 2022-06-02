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高人氣湯包！ 台中「立早湯包」現擀現包 內餡清爽又皮薄多汁，建議必先打電話預訂

柚香魚子醬的蹦蹦跳跳／ 文、圖／柚香魚子醬

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

台中湯包「立早湯包」在北屯算是小有名氣，放在我們的口袋名單已有幾年，當初聽到店名總以為人家只在早上營業，這天下午經過才發現我們誤會大了，不但早上沒營業，而且只從下午才開賣；喜歡清爽型湯包的朋友不妨可以來嚐鮮看看，記得要打電話事先預訂才不會久候。

立早湯包位在北平路四段上，距離崇德路二段也相當近；外觀有著藍底白字的移動式招牌，雖然是一個看似簡單又不怎麼顯眼的小攤子，而且內用就只有一桌，不過生意卻是特別好，購買的人潮幾乎從不間斷，臨時來買要等上快半小時也不稀奇。

這裡只賣單一種口味的湯包，目前是7粒$65元，店家建議不沾醬油；付款方式僅有現金交易，為了避免食材接觸到紙鈔和硬幣，會請顧客自行找零。

他們家的湯包都是手工現場製作，現場都能看得到，不用擔心吃到的是機器做的湯包。

店家會詢問湯包是否需要加辣油或和薑絲，建議如果口味不是特別清淡的話，最好是至少加個辣油。

不愛薑絲的魚編直接點了一盒沒加辣油與薑絲的版本，湯包外皮還蠻薄的，偶而沒夾好會戳破。

裡頭的內餡不少，湯汁也相當多，他們家內餡的豬肉香氣不太明顯，反而是青蔥的香氣比較凸出，應該是魚編目前吃過最爽口的湯包了。

柚編點的是有加辣油與薑絲的版本，我們認真覺得有加辣油真的比較夠味涮嘴！魚編之後有機會再來買的話，一定會加辣油，香辣又帶點微微的麻感很開胃，分享給你們參考哦！

立早湯包

營業時間：14:30-20:00（週日公休）

電話：0917935611

地址：臺中市北屯區北平路四段23號

粉絲專頁：立早湯包

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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