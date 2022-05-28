復古洗衣店內吃早餐！ 台中老屋改造「欣欣乾洗廠」 文青風格早午餐、下午茶

台中老屋早午餐、甜點下午茶推薦

巷弄內乾洗廠轉型為清新文青福利社，有提供鹹食和甜食，很適合在台中舊城區散步的中繼站，停下腳步補補能量、拍拍照很適合，重點是甜點的份量滿夠的。

欣欣福利社-欣欣乾洗廠

藏在台中市中區巷弄內的老屋改造，將以前的洗衣廠，改成早午餐餐廳，裝潢上展示著老物帶著文青風格，牆上盡是店主母親的畫作，雖然簡單但很有才。

坦白說，有一次偶然經過有發現台中舊城區這間巷弄小店，發現店面滿特別的，但一直沒時間過來吃吃看。剛好，最近羅時豐的YT頻道介紹了這間，讓我有另外一層認識，所以就撥空來親自試試看，店內還貼著羅時豐的海報（笑！

店門口上方保留著原本欣欣乾洗廠的字樣或許因為太多人來這裡只有拍拍照就不消費走人，影響到店家做生意，所以就立個牌子提醒一下遊客喔，好歹也交關一下。

店內的空間不算大，不過很清新文青，牆上的明信片都是出自老闆母親之手，節目有介紹母親是個美術老師，而且最讓我印象深刻的是對女兒的無限支持和人生觀，覺得很讚。

窗台的位置似乎很搶手，如果可以從馬路拍進來有個人在吃甜點，是多麼美的畫面。

後方有一些懷舊的老物擺設，可以小逛一下，紅白任天堂和驅動車，我想充滿7年級生的回憶啊。

第一次看到骨董級的洗衣機。

誰跟我一樣，小時候手上都有一本集郵冊。

菜單在這裡，餐點有甜有鹹，感覺都是創意菜色。不管你什麼時間點來，應該都有相對應適合的餐點，今天到訪已經下午3點，所以我點了兩個都算是甜的食物。

大甲芋泥鮮奶油堡：178元

178的價格是有包含飲品的部分。以漢堡的形式包入了紥實的芋泥，首先漢堡的外皮非常的酥脆，有咬下去還有喀滋喀滋的酥香。

內層的芋泥不是跟妳開玩笑的，裡面還吃得到顆粒的芋頭，外層有加入奶油和鮮奶油，會滑順妳的口感，整體而言，吃起來也滿有飽足感的，搭配咖啡很速配。

花生好事麻吉燒煎餅

粹想外帶一份煎餅回去跟太后分享 ，所以點上了一份煎餅，製作過程中，現場已經開始聞到花生味。煎餅屬於薄餅，讓我想到比較古早味在菜市場會看到的煎餅，裡面包著花生粉，另外在開口處會加入一塊麻糬。

煎餅的口感是偏比較軟的，花生香撲鼻，加上麻糬軟Q的口感，份量還挺多片的，很適合當做點心享用。

不得不說，雖然人家說台中中區已經沒落了，但看到許多人年輕人不肯放棄這片土地，所以在巷弄內看到很多文青少年開個特色小店，充實豐富老街巷弄，有機會想要用散步的方式把所有巷弄的小店都拍過一輪。有空可以來走走喔，推薦給大家。

欣欣福利社-欣欣乾洗廠

臉書專頁：https://www.facebook.com/takeit.cafe/

營業時間：09:30~16:30

地址：台中市中區民權路80巷6號

電話：0971868776、0911375948

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」