純樸眷村+最美夕陽！ 「台中清水」必吃米糕、燒炸粿、擀麵，在地美食跑透透

跟著 喜愛浮雲的人 於 2021-11-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 清水燒炸粿、老士官擀麵店、牛罵頭遺址。燒炸粿、擀麵、米糕是清水必吃的特色美食 濃厚歷史色彩的牛罵頭 純樸風味的清水眷村 在高美濕地盡覽全台最美的夕陽餘暉

清水燒炸粿 | 30 分鐘

清水在地人激推的早餐，只是沒想到一大吃就這麼重口味，不過個人超愛的啦！蚵仔真的顆顆肥美，靠海線的果然就不一樣！給的顆數跟蔥量真的也很阿莎力！肉炸的肉末加上五香粉味也是不遑多讓，澎湃的餡料加上卡茲酥脆的外衣，配上這辣醬，難怪一大早在地的鄉親父老就來排隊。

老士官擀麵店 | 40 分鐘

擀麵是非常符合清水在地特色的美食，門外就可看到老闆渾身解術的擀起麵條，這粗細長短不一的麵條卻帶著滿滿的嚼勁，加上醬汁或是幾滴辣醬都讓整碗麵更添色香。再推的另一道就是這酸辣豆腐，酥硬的花生與軟嫩的豆腐產生兩極化的口感，這酸與辣的味道，真的讓人欲罷不能欸！ 聽說清水有兩家，一個士官長、一個老士官，而且店內還有很多國旗跟一些民族的標語，看得出來這些美食帶著外省榮民的懷鄉情袍跟民族思想。

牛罵頭遺址 | 1 小時

新石器時代中期文化的代表(太文鄒鄒了...)，我只知道早上沒什人，可以悠哉的享受這氛圍，沿途可以還拍出很多輕鬆寫意的照片！ 一片綠地，隨季節的流轉從綠轉黃🍃🍂 一株老樹，枝葉扶疏遮蔽炎炎烈日🌳🌿 樹下可以喝著茶、啜飲著咖啡🍵☕️ 還有那一縷清風、一抹白雲☁️ PS:牛罵社源自於平埔拍瀑拉族(Papora)的聚落牛罵社(Gomach)音譯而來，為清水區的舊稱

紫雲巖 | 40 分鐘

建於清康熙時期的廟宇，在地人又稱「觀音亭」，主祀觀世音菩薩，是台中最大的觀音廟。除了精緻的雕梁畫棟外，後方的山水造景真的很美。參訪完後不妨到廟口的阿婆粉圓，喝上一杯沁涼的粉圓冰吧！

正牌米糕莊 | 40 分鐘

到清水紫雲巖朝拜完後，必來這家店吃上一份米糕。米粒偏硬分明，米糕上的肉片剛好一肥ㄧ瘦，淋上甜辣醬後，真的止不住想再點一份。滷蛋的滷香味十足，再來份排骨酥湯頭解膩一下實在過癮。

港區藝術中心 | 40 分鐘

整體空間仿閩南合院風格設計，有庭院樓閣、小橋流水，水中可見魚群恣意漫游，如詩如畫的造景，帶著古樸典雅、古香雋永的意境。喜愛藝文風味的雅士們不妨前來走走！

清水眷村文化園區 | 40 分鐘

看著那電線桿、還有那青天白雲、走在巷弄中，回憶起小孩追逐嬉鬧的時光，每戶人家緊鄰而居，時而閒話家常，當有困難時，卻也能相互扶持照顧，這樣的純樸的眷村生活讓人欣羨。

高美濕地 | 3 小時

藍天下的雲層朵朵，夕陽的餘光漸層式的滲出，與遠邊巍巍陣列的白色風車形成一副瑰麗的圖畫。雖沒有見到許多人描述的金色夕陽渲染天際的美景，但是不同的景色流轉，依然讓人非常驚豔！

阿財米糕店 | 40 分鐘

千呼萬喚，許多米糕愛好者非常推薦的！肥肉的量大於瘦肉，肉的色澤也太誘人了；糯米的口感軟硬恰好，一口下去，溢出的油香讓人欲罷不能，難怪人潮從不間斷。

王塔米糕店 | 40 分鐘

吃完阿財續攤再吃王塔，清水最知名的兩家定要一次通吃。肥滋滋的肉片，與那吸滿油香的米粒，即使不加醬，味道就已經強烈的充盈在嘴裡。這家的米糕竟然還有一顆肥美的蚵仔，不只口味重還要有鮮味！難怪頗受重口味者喜愛。

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