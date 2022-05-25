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肉圓加綜合湯只要50元！ 南投竹山在地老店「廟口肉圓」 千則評論的必吃口袋名單

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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南投竹山美食「廟口肉圓」～位於連興宮旁的老字號排隊小吃店！軟Q的油泡肉圓～加上店家特製的醬料～是不少在地人和觀光客的愛店！肉圓配上綜合湯只要50元～價格還算是親民！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「廟口肉圓」位於竹山連興宮對面的小吃攤，在Google上有4.1顆星的評價(1459則評論)，觀光客到竹山遊玩，肯定會把他列入為必吃的口袋名單之一！

造訪時是2022年1月份，當時店家還有提供內用，但僅供騎樓上通風的座位，室內的座位是沒有開放的唷！

店家販售的品項很簡單，就是肉圓和湯品，點肉圓+湯品一套只要50元，挺便宜的！

店家也有賣盒裝肉圓和冷凍貢丸～有需要都可以直接和店家購買！

廟口肉圓是油泡的肉圓，圓滾滾的肉圓一顆顆躺在油鍋裡，看起來很療癒！

肉圓起鍋以後就會另外加上店家特製的醬料～

肉圓30元、綜合湯20元

這趟南投旅行吃了好多間肉圓，發現南投人也是挺愛肉圓的耶，每一間店也是各有特色！雖然我自己比較喜歡脆皮的肉圓～但偶爾還是會想吃吃這種油泡肉圓！

肉圓加入了白色的米醬和辣醬，吃起來鹹中帶點甜味，但我覺得份量不多，如果要吃飽大概要吃兩顆會比較有飽足感！

內餡的肉塊口感紮實～筍絲份量少少的～不過外皮很Q～沒有油膩感～吃起來還不賴！

綜合湯裡面有豆腐和貢丸～不知道店家是不是忘了加鹽巴調味～喝起來非常清淡～基本上就是一碗淡而無味的湯啊。

整體來說，這間「竹山廟口肉圓」是竹山市區高評價的老字號排隊小吃，油泡的肉圓外皮很Q彈，而肉圓+湯品的組合只要50元，雖然份量不算多，但價格還是蠻親民的！如果是到竹山旅遊還是可以安排到這邊嚐鮮唷！

廟口肉圓

地址：南投縣竹山鎮竹山路79號

電話：04-9264-2881

營業時間：09:00-19:00(每週四公休)

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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