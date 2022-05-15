在地人激推「彰化放空療癒魅力5選」　漫遊海空步道、走訪貝林古堡吃彩色蛋塔

【整理：行遍天下，圖／文：楊小禎】

在地人楊小禎的心中，彰化的魅力亮點不只是鹿港鎮的新舊趣味，田尾的花卉產業、芳苑的海天美景……形塑出彰化縣的獨特魅力。走進繽紛花田嗅聞花香，穿梭小鎮尋覓美食美景，造訪潮間帶等候夕陽，讓彰化之行盡享悠閒、療癒身心。





1.散步扇庫+忠權社區 與喵星人同遊感受童趣

以彰化火車站的天橋為起點，可愛的喵星人公仔「半半」及「火車頭管家」會不時出現在身畔，陪伴著遊客一路散步到台灣碩果僅存的扇形車庫。這條步道走來輕鬆，美麗的虹橋、奔馳的火車、可愛的彩繪等等，都是沿途的好風光，步道盡頭可達擁有百年歷史的扇形車庫，並能尋訪到國寶級的蒸汽火車頭，在壯闊的場景之中認識鐵道文化。步道中途亦可串連至以忠犬為主題的「忠權社區」，姿態各異的狗狗透過生動的3D彩繪躍然牆上，可與之互動拍出一起喝咖啡、滑雪、拔河⋯⋯等童趣十足的照片。

地址：漫步扇庫：可由彰化火車站天橋為起點；扇形車庫：彰化縣彰化市彰美路一段1號；忠權社區：彰化縣彰化市自立街146號

電話：扇形車庫04-762-4438；忠權社區04-724-1024

FB：彰化市忠權社區發展協會

時間：扇形車庫：平日13:00-16:00，假日10:00-16:00（週一公休）





2.董家花田 花海繽紛美拍場景

田尾公路花園是全台最大的花卉及苗木產區，有「花的故鄉」之美譽，鄉內花田處處，美景宜人。董家花田於2021年底重新整修開園，復刻復活島的摩艾石像，與青青草地及藍天白雲共譜出風光明媚的度假氛圍，話題性十足。繽紛的彩色花海更是美不勝收，鼠尾草、千日紅、海棠、矮牽牛、日式觀賞菊……等迎風綻放嬌媚姿態，引人駐足欣賞，而狼尾草的穗狀花序蒼茫而夢幻，走入其中可拍出不一樣的美照。還可租借野餐墊，置身草地上感受野餐樂趣，或是在貨櫃屋前喝杯咖啡，靜享悠閒時光。

地址：彰化縣田尾鄉豐田村光復路四段152號對面

電話：0979-177-659

FB：董家花田（草地）

時間：平日10:00-18:00，假日09:30-18:30（週三公休）

票價：全票150元，優待票100元（試營運期間全票100元，優待票50元，可折抵消費50元）





3.芳苑海空步道 潮間帶夕陽絕美夢幻

芳苑鄉二林溪出海口也擁有全台最大的潮間帶，孕育出面積遼闊的紅樹林。費時4年推動及興建的海空步道於2021年正式開放，架高在潮間帶上方2公尺的步道蜿蜒於紅樹林之間，全長約1公里，設有賞鳥亭及底棲觀察平台，引領遊客近距離觀察濕地生態，認識海茄苳、水筆仔，並能捕捉萬歲大眼蟹、方蟹、相手蟹的身影。若在夕陽西下時前來，還能欣賞美麗絕倫的潮間帶落日，當彩霞滿天，水鳥歸巢，海面上暈染紅光，映入眼簾的美景令人樂而忘憂。

地址：彰化縣芳苑鄉芳漢路芳二段161巷旁（入口可定位普天宮或西華宮）





4.貝林古堡 夢幻城堡吃彩色蛋塔

酥脆外皮香濃可口的內餡，是葡式蛋塔的迷人之處。貝林古堡從埔心鄉羅厝天主堂旁起家，嚴選高品質雞蛋、歐洲進口鮮奶油等，以精湛的手藝製作出256層的酥脆塔皮，並研發出焦糖瑪其朵、養生竹炭、比利時巧克力等多種口味。搬遷至溪湖鎮後以薑餅屋的壁畫及可愛的蛋塔公仔，營造出童話繪本風情。求新求變的老闆近期又在埤頭鄉的舊濁水溪畔打造最新祕境！以「菲尼克斯教堂」為名，簍空雕花的鳳凰教堂、仿舊的鵝黃色古堡建築令人彷彿走進中世紀的歐洲，完工開幕之後，勢必再度掀起熱潮。

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路一段113號（貝林古堡）；彰化縣埤頭鄉斗苑東路1之68號（菲尼克斯教堂）

電話：04-881-0557、0977-204-998

FB：貝林古堡葡式蛋塔

時間：週二至五11:00-17:00，週六至日10:00-17:00（週一、二公休）

消費：多彩繽紛綜合每盒318元、黃金招牌綜合每盒288元





5.和興青創基地 穿梭古今文青散步

位於和興派出所後方的8棟建築物，前身為日治時代的宿舍群，融入舊的紅磚、瓦片、木構等整修活化，塑造出新舊交融的空間，並以樓梯、空橋、迴廊、巷道等，重塑鹿港聞名的「不見天街」意象，漫步2樓空橋還能一覽「甕牆」之美。而一間間的青創小店進駐之後綻放活力，「AM ART SHOP」推出具有台灣味的設計商品；「核心The core」供應健康的優格及蜂蜜花茶等，並展售手作織品；「ONE+ 鞄製所」以純手工打造海洋主題的皮件，鯨魚、鯊魚、海龜等都是創作主角；「阿偉師蔬果園」則栽種新鮮蔬菜⋯⋯，好逛好買，絕對精采。

地址：彰化縣鹿港鎮中山路108之8號

FB：彰化縣青創基地

時間：10:00-20:00（週一公休）





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