快訊

多國強制谷歌、臉書分享廣告收益 台灣為何猶豫不前？

陸製快篩不準？我核准進口的較優？德官方報告顛覆認知

「疫情肆虐原鄉部落」 萬人確診率高 他嘆族人只能自救

台中景點放假好去處推薦！逛玻璃溫室植物園、大人系公園　再吃質感日式洋食

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖／@judywei_bwl、圖／@kth0103、圖／@homeycafenmeal
圖／@judywei_bwl、圖／@kth0103、圖／@homeycafenmeal

說到台中的國立自然科學博物館，很多人最先想到的可能是館內最受孩子們歡迎的大恐龍，但其實在科博館內還有許多有趣的展示，除了可以透過動手做或是展覽內容學習到科學相關的新知之外，還能在科博館開闊的園區內散步放鬆心情，附近的綠園道更是連接了台中許多知名景點，一起來看看有哪些吧～

國立科學博物館

圖／@lilyxjourney
圖／@lilyxjourney

國立自然科學博物館占地廣闊，不只有本館的展覽廳，還有科學中心、植物園、太空劇場等豐富多元的設施。到了本館的展覽廳除了可以欣賞生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳的常設展外，也會不定期舉辦許多特展，以平易近人、容易理解的方式介紹科學相關知識，不只是適合帶孩子們來這邊體驗學習，大人們也能夠到這裡接觸新知識。

除了大家可能比較熟悉的恐龍展示區和太空劇場之外，科學繪圖展示間也是吸引許多人駐足觀賞的地方。從正門進到館內後走到底的左手邊，可以透過櫥窗看到科學繪圖老師正聚精會神的在做畫，展示間外還有對講機，如果有任何問題想要請教，都可以透過對講機和裡面的老師聊聊。

國立科學博物館植物園

圖／@kth0103
圖／@kth0103

只要過一條馬路就能夠從科博館走到一旁的植物園，這一座特殊玻璃溫室裡展示著台灣本土具代表性的生態以及熱帶雨林，植物園內展示了將近400多種植物，如果沒有機會實際深入山林，位於市區的植物園也可以讓大家接觸大自然，也能夠更加認識台灣本土的植物與生態。

圖／@kth0103
圖／@kth0103

地址：臺中市北區館前路一號

營業時間：週二至週日9:00-17:00

小家山食 Homey Cafe’ & Meal

圖／@homeycafenmeal
圖／@homeycafenmeal

在科博館和植物園逛累了的話，可以到附近的小家山食坐下來好好吃頓飯或是喝個下午茶。店內有提供日式洋食風格的餐點以及甜點，由老屋改建而成的店面空間比較小，一次最多只能夠接待6名客人，因此店內採半預約制，建議可以先用線上訂位系統預定，以免向隅。

圖／@homeycafenmeal
圖／@homeycafenmeal

地址：台中市西區大仁街46號

連絡電話：04 2321 9027

營業時間：9:00-17:00(週二、三、四公休)

勤美誠品綠園道與市民廣場

圖／@mphotography_luv
圖／@mphotography_luv

順著兩旁種滿樹的綠園道一直走，就能夠抵達勤美誠品以及市民廣場。每到了假日，市中心內大片的翠綠草原總會看到許多人聚集於此，吹著風、曬著太陽，享受著悠閒的時光，也能夠看到有許多人帶著自己家裡的毛小孩到此放風。不妨帶著野餐墊，在這片開闊的草地或坐或躺，享受慵懶的午後時光。

圖／@lw_0155
圖／@lw_0155

圖／@mphotography_luv
圖／@mphotography_luv

地址：台中市西區公益路163-1號

PARK 2 草悟廣場

圖／@judywei_bwl
圖／@judywei_bwl

台中最近新開幕的新景點「PARK 2 草悟廣場」以公園、店鋪、藝文空間為主軸，吸引了許多人到訪。園區內像是 COFFEE AND JOHN、正面奶酥、MISATO等許多人氣店鋪，不論是想要一睹這個新景點特別的造景，或者是想要嘗嘗這些人氣名店的商品，這座「大人系的公園」都能夠一次滿足！

圖／@judywei_bwl
圖／@judywei_bwl

地址：台中市西區英才路534號

延伸閱讀>>台中美食｜人氣串燒店TOP 6 今晚不逛夜市，來點不一樣的！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 展覽 公園

延伸閱讀

侏儸紀恐龍躍上台中公車站體 科博館與市府簽約認養

影／恐龍公車站來了！恐龍迷：科博館恐龍現身台灣大道

重振鳳凰谷鳥園 民代協調盼由南投縣接手轉型活化

看千歲蘭、巨魔芋、海椰子珍稀植物 一探北京國家植物園

相關新聞

台中景點放假好去處推薦！逛玻璃溫室植物園、大人系公園　再吃質感日式洋食

說到台中的國立自然科學博物館，很多人最先想到的可能是館內最受孩子們歡迎的大恐龍，但其實在科博館內還有許多有趣的展示，除了可以透過動手做或是展覽內容學習到科學相關的新知之外，還能在科博館開闊的園區內散步放鬆心情，附近的綠園道更是連接了台中許多知名景點，一起來看看有哪些吧～

老店魅力無法擋！台中13家「老字號美食」 帶你吃透透麵羹、湯包、爌肉飯

現今的各個特色美食店林立，在選擇眾多的時代裡，反而讓人回味起從小吃到大的懷念滋味，本篇精選台中在地13家飄香幾十年的老字號美食小吃，讓你藏於心裡的老靈魂再度爆發、好好回味一番！

號稱台中之光！「滬舍餘味」小籠包和上海生煎包必吃　米其林必比登連2年推薦

udn走跳美食／強生與小吠 會知道這間餐廳，大概是因為他們連續榮獲米其林必比登餐盤的推薦，看了他們自介，原來是來自上海的中醫師，來台定居多年，想念家鄉味而研發出好吃的蒸餃、小籠包和上海生煎包

七種海料海鮮湯、酥脆海鮮煎餅、純手工製小菜！ 「朴山傳統韓國料理」最正統美味讓人不斷懷念

近年來韓國連續劇風靡台灣，除了韓式炸雞與起司料理外，那些韓國傳統古早味也讓人非常好奇呢！【朴山傳統韓國料理店】賣的就是最道地傳統韓國料理，是讓人不斷想回味的紮實好味道！

母親節最應景「康乃馨花海」變大了！10大花海繽紛滿開任媽咪美拍　還能喝下午茶

一年一度最溫馨花田來襲！作為母親節之花的康乃馨為許多子女表達心意的選擇，而彰化董家花田近年憑藉「康乃馨花海」成為朝聖亮點，今年也特別加開新園區，面積更廣讓大家賞花更過癮，還設有咖啡廳提供下午茶休憩，趁

康乃馨花田如夢似幻！彰化田尾5個美拍景點　庭園美術館、多肉咖啡廳超好拍

udn走跳旅遊／螞蟻 彰化田尾公路花園 彰化田尾公路花園是不少人假日會來拍照觀光地區，不過有別一般觀光勝地，田尾是相當質樸跟讓人放鬆的，除了來賞花拍景，也有不少園藝有在販售多肉植物，只要規劃好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。