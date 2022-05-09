放個公主假！新社人氣香草「安妮花園」餐廳 化身一日公主體驗童話般幸福

小朋友可體驗穿上公主禮服在花園拍照留影。 圖：安妮公主花園／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】白冷圳是台中市一條水圳，乃日治時代遺留的靜態產物，現已名列全國歷史建築百景第26名，「安妮公主花園」則與白冷圳相鄰，一棟歐式的木造建築，矗立在溪流旁，就像是置身在瑞士一般的遺世獨立，讓人沉醉。

安妮公主花園館長林昌民表示，50多年前，父親在歷史建築白冷圳2號「倒虹吸管」旁買了3公頃的山谷地。1999年921大地震，經歷舊居全屋倒塌，白冷圳水利工程重建，全台灣壟罩在低迷的氣氛之中，促使他興起了「想為這片土地做點甚麼」的念頭，極力構思將這裡打造成一個可以讓人紓解壓力、忘卻煩惱的園地。

▲以自家種的香草入菜的美味料理。 圖：安妮公主花園／提供

家族全體動員各司其職 讓花園有著不同生命力

林昌民將自己的想法告訴父母，尋求雙親的支持，父親便給了他一台割草機，考驗他的決心和毅力，花了好幾個星期才把3公頃的雜草除完。父親看見他的堅持與決心，也決定要協助他完成夢想，最後演變成全家人一起動員，每個成員都發揮專長各司其職：擅長料理的哥哥負責餐飲管理、學工業管理的姊姊負責園區的行銷經營，而太太本是學設計的高中老師，結識太太後，經營團隊多了一位重要的成員，專門設計網頁、名片和菜單，搭配不同季節或節慶企劃活動，讓本是家族事業的「安妮公主花園」，卻有著企業化經營的模式。

▲香草品香體驗。 圖：安妮公主花園／提供

談到創業艱辛歷程，林昌民表示，夢想除了自己的努力與創意之外，最重要的還是家人的支持，他們讓這座花園充滿了與其他休閒園區有了不一樣的生命力，就像當初他去英國走訪一個叫做「安妮的花園」的休閒農場，滿山遍野的植物，簡單的生活，卻處處充滿溫馨的地方，同時也是祖孫三代的共同生活的故事，就像自己的生長背景一樣，因此才把名字取名為「安妮公主花園」除了讓親子旅客，可以體驗到美好簡單的生活之外，也希望每位旅客都能被當作是公主一樣的倍感呵護。

▲使用園區種植的茶樹與香茅提煉製作防蚊液。 圖：安妮公主花園／提供

1日公主體驗營 傳授女孩們成為真正公主方法

「分享美好的生活」是經營「安妮公主花園」的初衷，也是林昌民的夢想，所以園區以幸福的概念做為出發點，園區前面是視野廣闊的山谷，與歷史建築白冷圳比鄰；後面是原始山林，四季有不同的林相與生態。因為大學主修香草，園區遍植香草植栽，餐飲也以香草入菜，和在地食材做調配，並設計有親子同樂的香草DIY，包括精油防蚊液、植物拓染書衣、香草種植、香草果醬等多樣DIY，還有森林在地食材、香草調香品香體驗，以及1日公主體驗營，帶領小朋友們親手製作公主皇冠，並教導用餐禮儀後，入桌品嚐公主午宴，由魔法貓進行植物介紹，並設計專屬公主精油香水、公主精油香氛包，最後頒發公主證書＋公主養成手札本，傳授女孩們成為真正公主的方法。除了小朋友之外，大人也能預約公主王子趴生日Party、婚宴╱求婚專案場地參觀，都能滿足不同旅客的需求。

▲針對親子提供慶生活動。 圖：安妮公主花園／提供

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安妮公主花園 https://www.annies.com.tw/

地址：台中市新社區中和里中興街223號

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