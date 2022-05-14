知名油飯落腳南投！「日日春油飯」傳承手藝延續古早味 紅磚+植栽店裝質感UP

圖片來源：日日春油飯

「日日春油飯」從跑市集開始，在審計新村及各大市集都可以時常見到它的身影，而去年老闆選擇回到了自己的故鄉南投落腳，「日日春油飯」打破大眾對油飯很油膩的看法，米飯香Ｑ且粒粒分明，上層再撒上自製油蔥酥與花生，讓油飯不單單是古早懷舊更多了一些獨特的香氣。

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圖片來源：日日春油飯

來到「日日春油飯」會先被它的外觀吸引，以紅磚、磨石子牆面與實木柱打造出懷舊氛圍，佐以芒草、薜荔、蕨類等植物，營造出彷彿置身於山林之中的幽靜感，加上猶如溪流般的不規則狀桌面，襯托出自然簡約的氣質，讓人想走進店裡來碗單純且美好的油飯。

圖片來源：日日春油飯

圖片來源：日日春油飯

圖片來源：日日春油飯

店內販售的品項看似簡單，但各個都有深不見底的美味，以油飯、滷排骨、每日湯品為店內主打，選用季節食材製作湯品，喜歡店家親手炒的蒜片、油蔥酥與花生的饕客，店內也有販售一整罐可以讓你直接帶回家。「日日春油飯」秉持著不賣隔夜油飯的堅持，只準備當天販售的份量，所以很容易提早售完，想要品嘗到這古早懷舊的美味要趁早來才吃得到！

圖片來源：日日春油飯

簡單的一碗油飯用料卻很實在，選用阿根廷魷魚、新社香菇、台灣豬肉與彰化長糯米，米飯粒粒分明且每一口都香氣十足，再撒上店家自製油蔥酥與花生，集結食材的美味於一身，不油膩的好滋味讓人難忘。

圖片來源：日日春油飯

圖片來源：日日春油飯

而常常提前售完的滷排骨也是一絕，排骨滷到軟嫩不過鹹，每日湯品則是以當日提供的食材供應，讓饕客每次來都能有新奇感。雖然「日日春油飯」提供的是簡單的料理，但對餐點的用心卻無人可匹敵，美好的滋味值得特地前來品嘗！

圖片來源：日日春油飯

以當季食材烹煮的湯品，讓你每次來都有不同的驚喜。圖片來源：日日春油飯

日日春油飯

店家地址：南投縣南投市中興路568號

營業時間：平日11:00-13:30/16:30-18:30(售完為止)；假日11:00-售完為止(每周一、二公休)

連絡電話：0492205688

粉絲專頁：https://bit.ly/37oU3Jj





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