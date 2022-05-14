快訊

邱議瑩確診 夫文化部長李永得快篩陰性、即起3+4居家隔離

教育部規定再鬆綁 台大等3校宣布遠距教學至期末

指揮中心第2人遭隔離 同住家人PCR陽性 發言人莊人祥即起3+4居隔

知名油飯落腳南投！「日日春油飯」傳承手藝延續古早味 紅磚+植栽店裝質感UP

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：日日春油飯、圖片來源：IG@___lion.w___
圖片來源：日日春油飯、圖片來源：IG@___lion.w___

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

「日日春油飯」從跑市集開始，在審計新村及各大市集都可以時常見到它的身影，而去年老闆選擇回到了自己的故鄉南投落腳，「日日春油飯」打破大眾對油飯很油膩的看法，米飯香Ｑ且粒粒分明，上層再撒上自製油蔥酥與花生，讓油飯不單單是古早懷舊更多了一些獨特的香氣。

圖片來源：IG@___lion.w___
圖片來源：IG@___lion.w___

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

來到「日日春油飯」會先被它的外觀吸引，以紅磚、磨石子牆面與實木柱打造出懷舊氛圍，佐以芒草、薜荔、蕨類等植物，營造出彷彿置身於山林之中的幽靜感，加上猶如溪流般的不規則狀桌面，襯托出自然簡約的氣質，讓人想走進店裡來碗單純且美好的油飯。

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

店內販售的品項看似簡單，但各個都有深不見底的美味，以油飯、滷排骨、每日湯品為店內主打，選用季節食材製作湯品，喜歡店家親手炒的蒜片、油蔥酥與花生的饕客，店內也有販售一整罐可以讓你直接帶回家。「日日春油飯」秉持著不賣隔夜油飯的堅持，只準備當天販售的份量，所以很容易提早售完，想要品嘗到這古早懷舊的美味要趁早來才吃得到！

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

簡單的一碗油飯用料卻很實在，選用阿根廷魷魚、新社香菇、台灣豬肉與彰化長糯米，米飯粒粒分明且每一口都香氣十足，再撒上店家自製油蔥酥與花生，集結食材的美味於一身，不油膩的好滋味讓人難忘。

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

而常常提前售完的滷排骨也是一絕，排骨滷到軟嫩不過鹹，每日湯品則是以當日提供的食材供應，讓饕客每次來都能有新奇感。雖然「日日春油飯」提供的是簡單的料理，但對餐點的用心卻無人可匹敵，美好的滋味值得特地前來品嘗！

圖片來源：日日春油飯
圖片來源：日日春油飯

以當季食材烹煮的湯品，讓你每次來都有不同的驚喜。圖片來源：日日春油飯
以當季食材烹煮的湯品，讓你每次來都有不同的驚喜。圖片來源：日日春油飯

日日春油飯

店家地址：南投縣南投市中興路568號

營業時間：平日11:00-13:30/16:30-18:30(售完為止)；假日11:00-售完為止(每周一、二公休)

連絡電話：0492205688

粉絲專頁：https://bit.ly/37oU3Jj


延伸閱讀>>草屯極品米香蝦仁飯！肥美蝦仁尬上鍋氣十足炒飯美味無法擋

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

懷舊 市集 饕客

延伸閱讀

南投／防疫「心」旅遊！新奇有趣「跟著蝴蝶去旅行」飽覽自然生態

影／南投應變中心內況曝 2寶媽為防疫慘操19小時：好想回家

南投今新增260例50校停課 明起急開8處快篩站

疫情攪局！母親節不見出遊潮 南投風景區好冷清

相關新聞

知名油飯落腳南投！「日日春油飯」傳承手藝延續古早味 紅磚+植栽店裝質感UP

台中審計新村知名的「日日春油飯」，選擇回到了故鄉南投落腳，在南投市區裡的一角繼續延續著這懷舊古早味，並且特地打造了融入紅磚、磨石子牆面、實木柱與植物的綠意空間，將台灣古早味的油飯與具有在地感的空間融合，帶出獨特的美感。

走訪台灣天梯始祖「南投竹山地心谷」 挑戰333個下坡階梯、收穫奇岩峽谷美景

南投竹山天梯是全台天梯的始祖，三年多前因為經營不易，關閉園區，最近 2021 年 11 月初才重新修整開放。我得知後，趁著休假來一趟天梯之旅，這篇是熱騰騰的第一手實況報導。記得兒子一歲多的時候，我帶全

台中景點放假好去處推薦！逛玻璃溫室植物園、大人系公園　再吃質感日式洋食

說到台中的國立自然科學博物館，很多人最先想到的可能是館內最受孩子們歡迎的大恐龍，但其實在科博館內還有許多有趣的展示，除了可以透過動手做或是展覽內容學習到科學相關的新知之外，還能在科博館開闊的園區內散步放鬆心情，附近的綠園道更是連接了台中許多知名景點，一起來看看有哪些吧～

老店魅力無法擋！台中13家「老字號美食」 帶你吃透透麵羹、湯包、爌肉飯

現今的各個特色美食店林立，在選擇眾多的時代裡，反而讓人回味起從小吃到大的懷念滋味，本篇精選台中在地13家飄香幾十年的老字號美食小吃，讓你藏於心裡的老靈魂再度爆發、好好回味一番！

號稱台中之光！「滬舍餘味」小籠包和上海生煎包必吃　米其林必比登連2年推薦

udn走跳美食／強生與小吠 會知道這間餐廳，大概是因為他們連續榮獲米其林必比登餐盤的推薦，看了他們自介，原來是來自上海的中醫師，來台定居多年，想念家鄉味而研發出好吃的蒸餃、小籠包和上海生煎包

七種海料海鮮湯、酥脆海鮮煎餅、純手工製小菜！ 「朴山傳統韓國料理」最正統美味讓人不斷懷念

近年來韓國連續劇風靡台灣，除了韓式炸雞與起司料理外，那些韓國傳統古早味也讓人非常好奇呢！【朴山傳統韓國料理店】賣的就是最道地傳統韓國料理，是讓人不斷想回味的紮實好味道！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。