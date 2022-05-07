5亮點必遊！ 台中在地人小旅行提案 「柳川邊上小日子」穿越時空漫步

2022年初夏正式推出《柳川邊上小日子》半日遊／1日遊遊程。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】疫情肆虐大幅限縮了我們在世界各城市間的橫向移動與探索，可同時也強化了我們對於「在地」故事與情感連結的垂直深度探訪需求。

《柳川邊上小日子》正是「味無味生活美學飲食空間」闆娘冬梅姐從「心」出發，將心中那無限美好的50～60年代到現在，生活在台中舊城柳川古道裡、二市場旁及鈴蘭通的片段集結，攜手中城再生文化公司和繼光工務所，透過去年中城再生文化協會的導覽員培訓跟在地文化體驗串連堆疊醞釀，於2022年初夏正式推出《柳川邊上小日子》半日遊／1日遊－在地領路人生活旅行提案。

▲台中舊城柳川古道。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

「在地文史工作者領路、冬梅姐私房推薦、城市人文藝術體驗、無菜單料理饗宴」 4大主題 瞭解並認識「你我不知道的台中」

2種不同時間長度與內容的遊程選擇，讓城市旅人可依照各自喜好及不同的旅行方式安排，透過「在地文史工作者領路的散步導覽」、「冬梅姐私房推薦的二市場尋玩味之旅」以及「午後的城市人文藝術體驗」及「無菜單料理饗宴」等4大主題，邀請想好好瞭解並認識「你我不知道的台中」旅人們一同走進《柳川邊上小日子》的故事情境裡，體驗何謂台中在地生活感！

味無味生活美學飲食空間老闆娘冬梅姐表示，不論你是土生土長台中人，或是來自各地的城市旅人，如果您好奇這段藏身台中舊城巷弄與河畔邊上古道裡的不同面貌與故事，快快準備好你的遮陽帽、晴雨傘、飲用水和一雙好走的鞋，替自己和家人朋友一起預約登入《柳川邊上小日子》，來場穿越時空的城市小旅行。

亮點1. 柳川古道的古往今來

小旅行從「柳川古道」開始，不妨一起穿上古著老旗袍，遙想當年鳳麟酒家華燈初上的繁華憶夢，而這也才知曉，原來舊時遇到警察臨檢，妝點得貌美如花的酒家女們，都是這樣蹬著高跟鞋、拎起裙襬穿越那道神秘小紅門，沿著曲折蜿蜒的古道跑向另一藏身基地，等到警察大人散去，再循著原路回府。

柳川古道裡的高低起伏可不僅僅是那地勢，跟著在地領路人導覽員的介紹，一窺舊時酒家與民家生活趣事與起落，這些藏在巷弄深處的迷人故事細節和場景，就等 您一同走進。

▲柳川古道的相弄藏著迷人故事細節和場景等您來發掘。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

亮點2. 二市場在地生活尋玩味

感受一座城市的生活脈動，沒什麼比深入在地人每天採買覓食的「市場」更真切有趣的地方了！除了由導覽員帶隊深入二市場一窺日治時期六角樓市場原貌，更將提供天天都在這裡採買的味無味闆娘冬梅姐親自推薦的「二市場尋玩味探索明信片」，讓大家可以按圖索驥吃飽喝足、買好買滿！

▲台中第二市場入口處。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

▲感受一座城市的生活脈動，沒什麼比深入在地人「市場」更真切有趣。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

▲ 導覽員帶隊深入二市場一窺日治時期六角樓市場原貌。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

亮點3. 順時令用在地無菜單料理饗宴

不論半日／1日遊都安排一場走進柳川邊上在地美食饕客必訪的「味無味生活美學飲食空間」，享用一頓豐盛美好的「無菜單料理饗宴」。依季節推出的無菜單料理，不只順時令更用在地！除了吃得到每口真材實料，更結合世界料理精髓入菜！在不能出國旅行的現在，安排來趟穿梭古往今來，享受一場驚喜的無菜單Ｘ世界美食之旅。

▲香煎牛排。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

▲桂花蜜琥珀凍。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

▲品嚐甜菜根粉紅湯。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

亮點4. 用雙手做出／畫下專屬城市體驗

「1日遊」行程包含一場「人文藝術生活DIY體驗」，透過2～3小時停下腳步、安靜坐下來的愜意手作時光，盡情享受親手做or畫下專屬於台中這座城市特有的體驗記憶與畫面。（每團限擇一項目體驗）

▲畫家筆下的柳川邊上之美。 圖：味無味生活美學飲食空間、插畫-木易綾子／提供

亮點5. 柳川邊上的說書人＋小散步

「1日遊」行程的尾聲，加碼由領路人帶隊走進柳川河畔，從遠眺石頭仔路到遙想樂舞臺戲院與河岸邊的吊腳樓，橋邊的青果合作社又在買賣交易什麼？藏在加油站後方的神秘洋樓是誰的家？為何扮演影響台中文化與商業發展重要地位？台中醫院後方停車場旁藏了什麼秘密景點和故事？柳川對岸的日式宅邸又藏了什麼秘密珍寶？讓我們一邊數數、跳石頭過河瞧瞧去！

▲旬食和菓子DIY體驗。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

▲太陽餅DIY體驗。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

▲永生花、乾燥花盒DIY體驗。 圖：味無味生活美學飲食空間／提供

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