螢火蟲大爆發！ 南投免費「賞螢秘境步道」+螢火蟲拍攝教學 推薦入住金台灣山莊賞螢
udn走跳旅遊／jason
南投鹿谷賞螢秘境推薦
免費賞螢地點，公共道路滿是螢火蟲飛舞，就在金台灣山莊對面產業道路，螢火蟲數量大爆發，搭配溪頭音樂祭，可以安排在溪頭住一晚或安排餐廳吃一頓，都是不錯的行程搭配。
這一篇單純只是想要分享今年的賞螢秘境，這個道路是屬於公開的公共道路，但是還是建議大家步行上山，不用走多遠，就可以看到滿山滿谷的螢火蟲，而且鮮少到車潮和人潮的打擾，可以輕鬆地拍到很多螢火蟲喔。
在這裡順便附上了我拍攝螢火蟲的參數，可以讓讀者快速上手拍攝，不會浪費太多時間。
我個人是使用Sony A73搭配Sony GM 24-70mm f2.8鏡頭，架上腳架，高度約與螢火蟲飛行軌跡差不多的高度，快門使用B快門（切換M模式把快門轉到最慢就會呈現BULB字樣），後來測試幾次後決定曝光時間大概抓20~30秒左右，光圈（f）2.8，ISO 800，手動對焦（M）無限遠回推一點，就可以拍到不錯的螢火蟲軌跡喔（以上設定可能因鏡頭及機身不同有所差異，僅供參考）
再來就是要介紹拍攝地點了，拍攝地點屬於公共的道路，但是由於保護螢火蟲棲息地，所以建議將車輛停在入口處，接著用步行上山，不用太久就可以看到很多螢火蟲了，賞螢地點可以參考地圖或按我看GOOGLE地圖喔！
地點事實上就是金台灣山莊對面的小路，所以如果是外縣市的朋友，最方便的方式就是直接安排住一晚，或者是在賞螢前後預定用餐，這樣可以讓你的賞螢行程最適當喔。
這次是我第一次來到這賞螢，大概走個200~300公尺，眼睛熟悉周遭的光線環境後，眼前已經出現了大量的螢火蟲，按照前述的拍攝螢火蟲重點就可以輕鬆地拍到很多螢火蟲的軌跡啦！
之所以會推薦這裡是因為這裡觀賞的步道算是滿大條安全的，而且螢火蟲在肉眼下，非常的明顯又繁多，特別是往上一點還有一個草原上滿滿的螢火蟲，只是有光害下不方便拍攝，但肉眼是非常明顯的喔。
簡單分享這個賞螢秘境，如果有機會來鹿谷溪頭賞螢火蟲的話，不妨可以參考看看喔，推薦給大家。
鹿谷賞螢秘境推薦
Google定位：https://g.page/kingtaiwan?share
地址：金台灣山莊對面小路（車輛請路邊停車步行抵達）
文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life
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