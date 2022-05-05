快訊

她中頭獎「連續30年每月坐領37萬」嗨翻 秒離職換新房

螢火蟲大爆發！ 南投免費「賞螢秘境步道」+螢火蟲拍攝教學 推薦入住金台灣山莊賞螢

Jason's Life / 文、圖／jason

udn走跳旅遊／jason

南投鹿谷賞螢秘境推薦

免費賞螢地點，公共道路滿是螢火蟲飛舞，就在金台灣山莊對面產業道路，螢火蟲數量大爆發，搭配溪頭音樂祭，可以安排在溪頭住一晚或安排餐廳吃一頓，都是不錯的行程搭配。

這一篇單純只是想要分享今年的賞螢秘境，這個道路是屬於公開的公共道路，但是還是建議大家步行上山，不用走多遠，就可以看到滿山滿谷的螢火蟲，而且鮮少到車潮和人潮的打擾，可以輕鬆地拍到很多螢火蟲喔。

在這裡順便附上了我拍攝螢火蟲的參數，可以讓讀者快速上手拍攝，不會浪費太多時間。

我個人是使用Sony A73搭配Sony GM 24-70mm f2.8鏡頭，架上腳架，高度約與螢火蟲飛行軌跡差不多的高度，快門使用B快門（切換M模式把快門轉到最慢就會呈現BULB字樣），後來測試幾次後決定曝光時間大概抓20~30秒左右，光圈（f）2.8，ISO 800，手動對焦（M）無限遠回推一點，就可以拍到不錯的螢火蟲軌跡喔（以上設定可能因鏡頭及機身不同有所差異，僅供參考）

再來就是要介紹拍攝地點了，拍攝地點屬於公共的道路，但是由於保護螢火蟲棲息地，所以建議將車輛停在入口處，接著用步行上山，不用太久就可以看到很多螢火蟲了，賞螢地點可以參考地圖或按我看GOOGLE地圖喔！

地點事實上就是金台灣山莊對面的小路，所以如果是外縣市的朋友，最方便的方式就是直接安排住一晚，或者是在賞螢前後預定用餐，這樣可以讓你的賞螢行程最適當喔。

這次是我第一次來到這賞螢，大概走個200~300公尺，眼睛熟悉周遭的光線環境後，眼前已經出現了大量的螢火蟲，按照前述的拍攝螢火蟲重點就可以輕鬆地拍到很多螢火蟲的軌跡啦！

之所以會推薦這裡是因為這裡觀賞的步道算是滿大條安全的，而且螢火蟲在肉眼下，非常的明顯又繁多，特別是往上一點還有一個草原上滿滿的螢火蟲，只是有光害下不方便拍攝，但肉眼是非常明顯的喔。

簡單分享這個賞螢秘境，如果有機會來鹿谷溪頭賞螢火蟲的話，不妨可以參考看看喔，推薦給大家。

鹿谷賞螢秘境推薦

Google定位：https://g.page/kingtaiwan?share

地址：金台灣山莊對面小路（車輛請路邊停車步行抵達）

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

螢火蟲 賞螢 秘境 溪頭 步道 南投旅遊 攝影景點

相關新聞

螢火蟲大爆發！ 南投免費「賞螢秘境步道」+螢火蟲拍攝教學 推薦入住金台灣山莊賞螢

udn走跳旅遊／jason 南投鹿谷賞螢秘境推薦 免費賞螢地點，公共道路滿是螢火蟲飛舞，就在金台灣山莊對面產業道路，螢火蟲數量大爆發，搭配溪頭音樂祭，可以安排在溪頭住一晚或安排餐廳吃一頓，

巨無霸地瓜球飛高高！霧峰「齊心地瓜球」新推抹茶口味 外脆又有麻糬口感

udn走跳美食／柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 霧峰美食「齊心地瓜球」其實在兩年多前開業時就被我們納入口袋名單了，沒想到竟然拖到最近才跑來嚐鮮，除了經典必吃的原味與紫色地瓜口味之外，現在還新研發出了超

拉開罐頭吃新鮮麵食！台中「米丹MiDan」易拉罐包裝超有趣　銷魂拌麵45元就有

udn走跳美食／艾瑪 原來人氣米丹是間麵攤(閩南語) 是誰把小吃麵飯裝進罐頭裡？藏在民宅小巷這家「米丹MiDan」超特別，易拉罐包裝超有趣，全台唯一易拉罐小吃店，最便宜一碗飯只要35元、特製銷

陪孩子放電一整天！ 台中大雅8大「親子旅遊景點」 麥田、公園、體驗館一路收藏

台中大雅在政府的積極建設下，逐漸有了完備的自行車道和親子友善公園，讓民眾雖在疫情的陰霾之下，也能帶著小朋友出門放放電，感受一家人戶外郊遊的時光。

懷舊一日遊！台中「梧棲文化出張所」日式建築、浴衣體驗 感受滿滿小京都風情

位於梧棲老街正中央的台中海線新景點「梧棲文化出張所」是由梧棲警察官吏派出所及宿舍群改建而成，充滿日式風情的古蹟建物、日式燈籠巷和繪馬架，讓人宛如置身日本。在無法自由出國旅行的疫情期間，不妨找一天到梧棲出張所走走，感受滿滿的日式氛圍以及老街的懷舊風情。

嚴選莊園咖啡豆！ 台中人氣「漫步藍咖啡」鄰近國美館　從烘豆到沖煮都有所堅持

在現代人忙碌的生活中，咖啡已然成為不可或缺的提神聖品，而誰說一定要花大錢才能品嘗到好的咖啡，「漫步藍咖啡」以樸實的價格提供優質的咖啡，以優質的咖啡與美味的輕食，成為了人在每天繁忙生活中的首選，也提供忙碌的人們一個可以放慢腳步的空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。