親子旅遊好選擇！台灣唯一「氣球觀光工廠」傳播創意與歡樂

專業的導覽人員帶領小朋友們用趣味的方式認識氣球的各項學問。 圖：大倫氣球工業股份有限公司／提供

【旅奇傳媒/記者 張偉浩】在台灣經歷了大量的產業外移之後，很多人不知道，台灣還有一間堅持根留台灣的橡膠氣球工廠—「大倫氣球工業股份有限公司（以下簡稱大倫氣球）」。即使在1993年成為台灣唯一，在全球化的競爭下也相當競爭。於是，成立觀光工廠，除了讓更多人認識氣球產業文化與創意之外，亦提昇品牌知名度，成為親子旅遊的最佳選擇。

1980年台中產業結構發生變化，加上潭子加工出口區的成立，在地勞動人口大量進入大型電子公司，對於氣球這種勞力較為密集、辛苦的產業，無疑是最大的衝擊。台灣氣球博物館執行長游琬渝表示，氣球材料有橡膠，在生產的過程中悶熱，會產生阿摩尼亞，對於廠房新穎、環境相對舒適、未來經濟發展性佳的電子業來說，不夠具有競爭力，逐漸面臨到缺工的窘境。撐不下去的業者，只好轉往他國設廠，或是轉型做氣球進口貿易商，但「大倫氣球」全盛期有150名員工，但常常是有訂單卻沒有人力可以銜接，內部也出現廠房西遷中國大陸的聲音。

「大倫氣球」找來專業的設計公司，打造全新品牌：「大倫氣球PROLLON」。 圖：大倫氣球工業股份有限公司／提供

自行研發全自動生產設備 解決技術與人員工作門檻

廠房遷移可以短暫解決人力的問題，但時間久了，治標不治本，能根本解決的方式就是技術提升與產業轉型，「大倫氣球」決定前往歐洲採購半自動化生產設備，工作人員只需要操作氣球模具脫落，一位專業的技師監督即可，不但解決人員技術門檻的限制，訓練人員速度也縮短，產量更是大幅提升。公司的機械師傅，更無師自通，自行改造設備結構，最後成功發展出全自動生產設備，讓作業員有更充裕的時間做品管，大大提升氣球製造品質，也成為「大倫氣球」始終屹立於氣球產業龍頭的重要關鍵。

發展氣球應用與藝術研發 讓在地製造成為台灣驕傲

完善生產設備之後，「大倫氣球」將重心放在發展氣球的應用，以及氣球藝術的研發，包括OEM：Original Equipment Manufacturer（專業委託代工），將已經設計好的商品，包裝好賣給盤商，或是ODM：Original Design Manufactures（原廠委託設計），讓客戶買到專屬的設計商品，只要購買氣球的組合，就能變成最獨一無二的商品。游琬渝指出，「大倫氣球」在此階段累積了不少死忠客戶，也打開了知名度。但也引來同業的惡意中傷，謠傳「大倫氣球」是進口國外氣球，並不是在地生產，跟「大倫氣球」買不如跟進口商買就好。也讓「大倫氣球」決定開放經銷商參觀工廠，親眼見證生產與製程。

「大倫氣球PROLLON」 Professional和Balloon的合體

為此，「大倫氣球」找來專業的設計公司，打造全新品牌：「大倫氣球PROLLON」，其中的英文是Professional（專業）和Balloon（氣球）的合體，承襲舊品牌「Rabbit白兔牌」，建立「台灣氣球博物館」，於2008年成立，保存了老舊廠房的風貌與老機器，述說著台灣氣球產業的發展故事。除了可認識豐富的氣球產業知識之外，還可以親自體驗手工氣球DIY、造型氣球，運用氣球的創意，一起為大朋友小朋友創造歡樂的回憶！

2006年「大倫氣球」參加經濟部觀光工廠產業提升計畫，經過一連串的規劃與改造，整理龐大的歷史資料與老機器，重塑企業識別系統並建立新品牌，還設計了一系列氣球相關的課程與活動，於2008年1月正式對外開放參觀。2009年應臺中市文化局的邀請，加入藝術之店行列，同年10月，並榮獲經濟部工業局第1屆優良觀光工廠的殊榮。2011年10月進一步獲得行政院研考會英語服務標章金質獎。2012年再度榮獲經濟部工業局第4屆優良觀光工廠的殊榮。

「台灣氣球博物館」販售各式各樣的氣球。 圖：大倫氣球工業股份有限公司／提供

讓橡膠變成氣球 從無到有獨家體驗

游琬渝表示，旅客現在來到「台灣氣球博物館」可以享受不枯燥有趣的氣球知識導覽之外，也能親手創作造型氣球，像是最基本的寶劍、貴賓狗。最特別的是，可以讓氣球從無到有，從橡膠變成氣球，是別的地方絕無僅有的體驗。另外還會傳授氣球的團康、競賽遊戲，適合多人同樂，大大受到旅客歡迎。

「台灣氣球博物館」也推出多樣的主題活動，像是3月的植樹節的「袋來希望袋來愛」活動，募集大家的愛心紙袋，除了讓遊客在購物時可以用些小零錢換到所需的提袋，這些零錢還將全數捐給台中市北區家扶中心；也推廣遊客自備環保袋，讓舊的東西循環利用，達到節能減碳的效果，活動舉辦10年來，獲得不少旅客的好評，也累積更多相同理念的顧客，無疑是達到四贏的局面。

▲自動化生產大樓，還保留了舊有的生產線，讓民眾參觀。 圖：大倫氣球工業股份有限公司／提供

著力環保、永續議題 落實在主題活動、生產製程

游琬渝指出，過往都會推出大活動，期間一結束就落幕，現在則是以月為單位，推出多樣的小活動，把活動時間拉長，可以吸引更多理念相同的旅客，更能把活動的精神分享出去，效益更高。接下來還會有端午節，用氣球做成造型粽子，以及母親節、父親節活動，屆時歡迎旅客共襄盛舉。

「大倫氣球」從早期的工業變成無煙囪的觀光工廠「台灣氣球博物館」，著力在環保議題，讓更多人循環利用現有資源，在氣球的材料上也致力於天然原料、妥善污水處理，真正做到友善環境，不因為經濟利益相違背，造成地球負擔，在環境永續上做到了最好的示範。

「台灣氣球博物館」提供許多氣球的應用與知識，讓旅客更了解氣球的原理。 圖：大倫氣球工業股份有限公司／提供

台灣氣球博物館

地址：42946台灣台中市神岡區大豐路5段505號

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野