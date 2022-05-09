七種海料海鮮湯、酥脆海鮮煎餅、純手工製小菜！ 「朴山傳統韓國料理」最正統美味讓人不斷懷念

年輕時常常飛往韓國，在韓國與台灣之間做生意的老闆，因為喜歡道地韓國料理，所以請了有韓國國家證照的飯店主廚來台灣協助開店一年，將最傳統的韓國手藝傳承下來。老闆對於每一份料理都有著滿滿對品質的堅持，除了傳統還要新鮮健康，每樣食材都是當天現買料理，附餐小菜全部都是自己手工製作！

店內寬敞舒適，自然光線使人感到悠閒愜意，咖啡色的桌椅與昏黃的室內燈光讓整體空間有沉穩放鬆的感覺。

店裡也放置了許多韓國特色裝飾品，還有人參。

吸附人參飽滿汁液的米粥，能嚐到人參最原始的甘甜，完全不會苦，而柚子茶清甜爽口又回甘，是能讓人放鬆心情的紓壓茶品，這兩樣都是可以無限享用的。

朴山海鮮湯

使用新鮮蔬菜熬煮的高湯加上螃蟹、魷魚、章魚、蝦子、貝殼類等七種海鮮，讓每一口湯都喝的到海的味道，最鮮的一味就在這一鍋！而這些海鮮都是一上岸就急速冷凍，保持最新鮮的樣貌送到客人手中，喜歡吃海鮮火鍋的朋友千萬不要錯過！

石鍋拌飯

每份套餐都能加點的石鍋拌飯，裡面有肉醬、香菇、紅蘿蔔、蔬菜與蛋。煎的金黃酥脆的飯配上韓式辣醬與配料一起咀嚼，在吃到脆脆的鍋巴之後，可以嚐到肉醬、香菇與蔬菜的香味。

每個套餐都會附上八樣韓國秘製醬汁醃漬的手工小菜。

柚子醬生菜沙拉 在清甜回甘的柚子味中帶出一些清爽的酸。

一口咬下海帶絲，有著鹹香的韓式醃漬香，脆中帶軟中能咬出甜甜汁液。

滷了4小時的秋刀魚，紮實並帶有些微柔軟，香甜醃漬汁液與香味會在嘴裡飄散。

店家自己手拔處理的豆芽菜，吃起來超級爽脆，比起其他小菜口味較厚重，讓韓式醃漬醬的滋味更加的有層次。

醃漬小黃瓜超級脆口，醃得很入味

小菜裡的蛋超級蓬鬆滑潤，每咬一口都爆汁，吃得到蛋純粹原味的尾韻。

醃漬魷魚 慢慢咀嚼可以嚼出魷魚與醃漬醬的風味與溫和的辣，而魷魚醃漬得不會硬，甚至有些柔軟，非常好入口。

還有韓國經典泡菜。

朴山傳統參雞湯

使用人參與整隻土雞下去熬煮的人參雞湯，咬下一口土雞，在柔韌滑嫩的口感中吃得到膠質，並帶出濃郁爽口的雞汁。而加了人參酒的湯，瞬間提升了整碗湯的層次，雞的鮮甜、人參的甘與酒的香氣交織在一起， 搭配湯底口感特殊的米粥一同喝下，層次多元且豐富，真的是超讚的體驗。

朴山牛尾湯

喝一口湯，調味清淡卻不會覺得沒味道，反而在清爽中帶有一些牛的鮮美，牛尾鮮嫩並有著豐富的膠質，相當超級順口，畢竟這是把牛尾巴與白蘿蔔一起熬四小時的精華呢！是【朴山傳統韓國料理店】才有的好味道。

烤牛排

最高級、最好吃的美國進口無骨牛小排，把牛小排沾上韓式辣醬，加上蒜片與辣椒並用生菜包住一起入口，可以感受到從生菜開始的脆到韓式傳統辣醬的特殊風味，緊接著是蒜頭辣椒的辛辣刺激，層層堆疊出牛小排軟嫩不失嚼勁的鮮甜肉質，一吃就上癮，久久不能忘懷。

泡菜海鮮煎餅

使用乳酸菌發酵的韓國泡菜做成的泡菜海鮮煎餅，一口咬下厚實的煎餅，先是煎得酥脆的外皮可以聽到咔嚓咔嚓的聲音，再來感受到滑順濃郁的內餡酸中帶甜，裡頭更有著豪華的透抽、蝦子等海鮮餡料，每一口都是驚喜！

辣炒年糕

不用辣椒籽，只用辣椒肉去做辣醬的辣炒年糕，感受到嚼進的同時，可以咬出米與辣醬的香氣，並在咀嚼的過程中越嚼越香，但整體來說辣得舒服溫和，不吃辣的朋友也可以嘗試看看喔！

醒酒的朴山辣魚湯

韓國人說的醒酒湯之一 ，有著豐富的海鱸魚、豆腐、金針菇、蛤蜊等，辣度都可以調整。

若想體驗正版韓國料理的絕讚滋味與講究傳統好味道，那只要吃過就會駐留在記憶中的【朴山傳統韓國料理店】絕對是你的好選擇！

【朴山傳統韓國料理店】

店家地址：台中市西區存中街37號1樓

連絡電話：(04)2372-3597

營業時間：週一到周日 上午11:00 - 下午2:00 、下午5:00 - 下午9:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3DpM0Xn

停車資訊：路邊停車





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