精選台中8家「港式飲茶」香港人都超推！海南雞、牽絲菠蘿包必點　港式快餐、蒸籠推車皆有

港式料理的多樣性一直是吸引大家的特色，不論是經典的燒臘、油雞，或是從鹹食到甜點都有的港式小點，色香味俱全且不用花大錢即可享有一餐豐富美食，在台灣不只受到許多長輩們喜愛，而港式餐廳也陸續將傳統重新包裝，加上現代、新潮的元素衝突，成為全家大小聚會時的熱門選項之一。今天ReadyGo精選了八家不可不知道的台中港式料理，一定會有一家能滿足愛吃港式的你！

台中港式餐廳｜港嚼良好早餐店

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一日之計在於晨，愛吃港式的你當然也要從早午餐開始！「港嚼良好」開幕後在IG上引起一陣打卡風潮，滿滿懷舊復古味的裝潢當然是最大的功勞之一，門口經典的霓虹燈招牌一直到店內各種港星劇照與不定時播放的經典港片，真有生在香港的氛圍！再搭配上經典的港式小點，是再適合不過了，迷你西多士、菠蘿油、手工蘿蔔糕等銅板美食都是必點選項！來「港嚼良好」享受不一樣的早餐吧！

地址：台中市西區大和路71號

電話：04-2301-9339

營業時間：週二至週四 10:30-16:00 週五至週日 10:00-16:00（週一公休）

台中港式餐廳｜銅鑼灣港式餐廳

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在台中聊到港式餐廳就絕對不能不提鄰近逢甲、西屯商圈的「銅鑼灣港式餐廳」，這間由香港師傅製作的道地港點料理，餐廳環境寬敞舒適、服務人員親切，若沒訂位可是很難吃的到！這裡不論是聚餐的經典合菜，如片鴨二吃三吃、文記脆皮雞、生菜蝦鬆等，亦有多達二十種以上的港式小點可以選擇，黃金流沙包、臘味蘿蔔糕、鮮蝦腸粉、蟹黃燒賣等，你想得到的應有盡有！

地址：台灣台中市西屯區河南路二段510號

電話：04-2452-1599

營業時間：週一至週五 11:00-14:00、17:00-21:00 週六至週日 11:00-14:30、17:00-21:00

台中港式餐廳｜品心港式飲茶

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連鎖的「品心港式飲茶」是烤狀猿旗下的港式飲茶餐廳，由正港香港師傅帶領著後廚，將口味調整為更符合台灣人的喜好，餐點堅持手工製作且口味多元，更是全台少數有推車服務的港式飲茶！入座後，會不時有小菜車與蒸籠車在桌間巡迴，經典的菜色不會少，另有特色餐點如蛤蜊蒸燒賣，以南瓜泥做鋪底，並使用整顆新鮮飽滿的蛤蜊跟豬肉和蝦子餡的燒賣下去蒸，口感很有彈性，推薦大家來嚐鮮！

地址：台中市南屯區公益路二段138號

電話：04-2328-6661

營業時間：週一至週五 11:00-15:30、17:00-22:00 週六至週日 11:00-22:00

台中港式餐廳｜品嘉茶餐廳

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不訂位就很難吃得到的「品嘉茶餐廳」在Google 評論上擁有千則超高評論，出餐快、服務態度好只是基本，每道餐點皆由道地的港式師傅製作，不論是燒賣、腸粉、還是爆漿的流沙包，用料實在且豐富，更特別是即使是港式茶餐廳，招牌菜海南雞更是突出成為必點菜色之一，肉質軟嫩得雞肉搭配旁邊的油蔥入口香氣爆發，讓人忍不住一片接著一片夾！

地址：台中市北屯區熱河路二段220號（北屯店）

電話：04-2246-6568

營業時間：週一至週日 11:00-14:00、17:00-20:00

台中港式餐廳｜祥戎華·茶餐室

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「祥戎華·茶餐室」成立於2014年，初期以網路販售為主，2021年才在台中美術館商圈插旗，地點位於巷弄內的老宅，低調的外觀卻有不馬虎的裝潢，包含牆上奈良美智的作品、花磚桌面與復古元素都跳脫傳統港式餐廳的格局，主廚更待過多家知名餐廳與五星飯店，在菜點的精緻程度極為講究，特別是「總裁龍蝦腸粉」更是使用龍蝦肉與干貝做為腸粉的餡料，極為經驗！（＊想吃龍蝦腸粉的旅人們記得事先電話預訂唷！）

地址：台中市西區五權西六街82巷20號

電話：04-2376-8288

營業時間：週二至週日 11:00-14:30、17:00-21:00（週一公休）

台中港式餐廳｜金粥到港式火鍋

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不同於一般港式料理讓人直覺聯想到的小點、燒臘，「金粥到」是一家以港式火鍋為主的餐廳，為金悅軒旗下的火鍋品牌。把港澳最夯的「贏到粥」經典菜色融入港式火鍋內，特別引進了冬瓜原盅白玉粥、卜卜蜆、手撕雞這些人氣菜色，讓整個用餐過程既像是吃火鍋又像是褒粥功夫菜，給熱愛港式料理的你更多選擇！

地點：台中市南屯區公益路二段112號

電話：04-2320-1286

營業時間：週三至週日 11:30-14:30、17:30-21:00（週一、週二公休）

台中港式餐廳｜豐雞號

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台北超人氣港式快餐現在台中也吃得到啦！如果只有一人用餐、或是平日下班下課也想隨意就能吃個港式，那「豐雞號」就是你的最佳選擇。招牌的港式油雞、廣東滷味、港式撈麵、快餐便當都很受歡迎，尤其是港式油雞在最高單日還曾售出300隻！使用特製豉油秘方製作，經過豉油三湯滷製，油雞不僅有焦糖色澤，口感特別軟嫩、香味四溢，CP值最高的港式輕選擇。

地點：台中市西屯區河南路二段506號（台中河南店）

電話：04-2452-2182

營業時間：週二至週日 11:00-14:00、17:00-20:00（週一公休）

台中港式餐廳｜楓茶記

圖/IG @eeat.15

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「楓茶記」從高雄崛起，有著「南霸天菠蘿油」的稱號，現在也在台中、台北、桃園等多地展店，而台中店老闆本身是道地香港人，研發出多達13種口味港式菠蘿包，除了有經典不敗的冰火菠蘿油，熱門品項還有使用三種乳酪起司，堪稱能牽絲30公分長的芝心菠蘿包也是必點選項，多款創意口味卻顆顆到位，一吃就是香港的味道啊！

地點：台中市南屯區大墩路860號

電話：04-2320-3300

營業時間：週二至週五與週日 12:00-19:00 週六 13:00-19:00 （週一公休）

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