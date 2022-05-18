超狂肉量！ 台中西屯超人氣「香港慶記大哥燒臘」 吃得到招牌四寶、黯然銷魂飯，還能續湯喝到飽

台中西屯燒臘便當推薦——香港慶記大哥燒臘，人氣必點黯然銷魂飯，招牌四寶飯超狂肉量飽翻天，內用免費鴨架湯喝到爽！

大哥燒臘西屯旗艦店位於福林路近國安一路口，聽說這家是浪子回頭賣燒臘，店名還多加了香港慶記，讓你好吃到升天。

早上10點半開門就湧進人潮，用餐時段絕對要排隊，便當滿300元即可外送，中科、工業區一訂就是上百個。

櫥窗懸掛著肥嫩燒臘，可惜玻璃稍厚，看得不太清楚，讓我有點懷疑這是防彈玻璃(誤)

當天早上現做，每日限量供應，油亮亮的烤鴨超吸睛，現場另有販售烤全鴨和燒肥鵝，初一十五拜拜時可以找大哥買。

道地口味的港式燒臘，師傅剁燒臘的手沒停過，外送便當數量很多，我有看到大哥是開BMW送便當，應該可以更快抵達。

每個便當有四道配菜，但是沒有額外提供選擇，今天出什麼就吃什麼。

想要飯多、油蔥醬加碼，大哥都會豪邁放送，還有隱藏版特製辣菜脯，記得要講才會給～

香港慶記大哥燒臘菜單

最多有到四寶飯，烤鴨、油雞、叉燒、燒肉、香腸，單主菜均一價90元，雙拼主菜95元，三寶飯100元，不吃肉的話可點60元菜飯，也有單點、燒臘拼盤和湯類。

內用空間乾淨明亮，清爽裝潢媲美港式餐廳，比一般便當店還要舒適多了。

港漫海報好有趣，古惑仔的港式美食，銅鑼灣浩南哥推薦三寶飯。

提供熱湯可自取，內用無限暢飲喝到飽，外帶想多舀幾碗也沒問題。

熱湯超有誠意！是用鴨脖子、龍骨熬湯，搭配海帶芽和蛋花，隨便一舀就是超級滿料，還蹭到不少鴨肉。

便當都會有四道配菜，份量很足，吃起來豐盛，家常口味還不錯，不會炒到很油膩。

大哥四寶飯 120元

有油雞、烤鴨、叉燒和香腸，肉量豪氣放滿滿，幾乎看不到白飯。

港式油雞皮Q肉滑，相當細緻嫩口，烤鴨外皮烤得脆脆的，咬下去油香四溢。

香腸也頗具水準，吃起來脆彈帶甜，裡面不會有很多肥肉。

金牌鴨腿飯 115元

限量秒殺不誇張，早上10點半開門，就有可能已經買不到，因為都被預訂光了！！

香烤酥脆的鴨皮，肉質甜美多汁、略帶嚼勁，這是我吃過最嫩的鴨腿。

鴨腿油脂豐腴，撲鼻而來的濃郁鴨香，大口咬下超過癮，完全不會覺得太硬或乾柴。

黯然銷魂飯 115元

情和義，值千金～想到星爺食神的經典菜色，廣式叉燒、青江菜，還有一顆半熟太陽蛋。

叉燒肉量給超多，以油蔥醬取代洋蔥，才不會吃到暗自流淚。

叉燒肉肥瘦均勻，帶點甜味，筷子輕戳破太陽蛋，半熟蛋汁配著飯吃更銷魂，想起來都讓人口水直流。

小拼盤 150元

有油雞、叉燒和脆皮燒肉，滿足肉肉控的燒臘拼盤，價格很實在。

拼盤給了一大隻黃金油雞腿，鎖住肉汁的滑嫩口感，配上港式油蔥醬提味，襯托出肉質鮮甜。

超人氣脆皮燒肉，僅次於鴨腿的熱門主菜，酥脆表皮咬下發出喀滋聲，肥瘦相間的五花肉，吃起來既肥嫩又彈牙，口感很有層次，鹹香下飯。

燒肥鵝(1/4隻) 520元

前置工序繁瑣複雜，數十年老經驗師傅掌控火候，將肥美大鵝烤到入味多汁。

皮薄酥脆，肉質豐腴細嫩，充滿了油脂香氣。

現烤燒鵝沾上冰梅醬，酸酸甜甜解油膩，又能多吃好幾塊肉了。

魚肚湯 110元

霸氣放了整片無刺虱目魚肚，魚肉鮮嫩，豐腴油脂化在口中，伴隨著清香鮮甜的魚湯，另外魚皮湯也超受歡迎，太晚來就喝不到。

我們隔了幾天又來買，便當差點滿到蓋不起來，就知道份量有多驚人了，而且三個人吃兩個便當就很飽。

【水星人食後心得】

大哥就是大哥，給料超豪放，四道配菜加上爆量肉肉，真的不用擔心吃不飽，每日限量金牌鴨腿飯最難搶，想吃的朋友建議先電話預訂，或是早點出發卡位！

香港慶記-大哥燒臘西屯旗艦店

地址：台中市西屯區福林路386-1號

電話：0958-359626

營業時間：10:30-14:00，16:30-20:30

(週六公休)

粉絲團：大哥燒臘 西屯旗艦店

香港慶記-大哥燒臘烏日店

地址：台中市西屯區福林路386-1號

電話：0903-165821

營業時間：10:30-14:00，16:30-19:30

(週日公休)

粉絲團：香港慶記-大哥燒臘

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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