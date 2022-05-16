全台最多芬多精的森林步道！南投「杉林溪」生態渡假園區 碧綠溪湖、壯闊樹海太療癒

南投景點。杉林溪森林生態渡假園區｜松瀧岩瀑布

有來過芬多精跟負離子含量都很高的森林嗎？如果想要來森林放鬆，就趕快把杉林溪森林生態渡假園區排進南投景點之一，這裡不僅有四季皆美的花卉中心，還有磅礡氣勢松瀧岩瀑布，如此秀麗的景致真的會讓人著迷到流連忘返，蓊鬱的森林、壯闊的岩洞與枯木，還有被森林圍繞的步道，可以在這裡步行散步真的太幸福了。

南投景點。杉林溪森林生態渡假園區｜遊園資訊

南投竹山大家會馬上聯想到的竹山景點就是紫南宮，每到了年節這裡總是擠到水泄不通，但年後的春天除了日月潭櫻花以外，竹山又有一波夢幻景點值得大家再衝一波，那就是杉林溪的鬱金香季，讓各位不用出國也可以一秒飛荷蘭庫肯霍夫公園賞鬱金香。

杉林溪森林生態渡假園區位於南投竹山海拔較高的地方，中間會經過『內湖國小』（號稱台灣最幸福的森林國小）還會經過最夯的妖怪村，雖然路程很長，但因為沿途都有景點可以下車休息走走，所以不會都一直覺得在開車。

南投景點。杉林溪森林生態渡假園區｜門票

到路口時需要口買一次門票，全票一個人是300(不能則抵消費)，此外園區非常的大，有許多地方是需要搭接駁車前往的，然後搭車的話需要再另外花費，來回是80塊，其實入園一次一個人要花到380元，又不能折抵消費，CP值真的蠻低的。

杉林溪森林生態渡假園區目前依稀可以見到櫻花一顆顆的漸漸綻放，根據官網的消息，園區內的粉紅椿寒櫻約開至4成，如果想要看到櫻花同時盛開的時節，官方預估約228前後這裡會變成粉紅世界，到時候橋墩旁的櫻花全部都會開好開滿非常的壯觀。

南投景點。杉林溪森林生態渡假園區｜環境介紹

建議購買車票的時候買單程，回程的時候用走的，沿途可以邊呼吸森林裡的芬多精，上了巴士後會先到花卉中心再到松瀧岩瀑布，個人的建議是先到松瀧岩瀑布再慢慢走到花卉中心，因為都是下坡所以走起來比較輕鬆。

花卉中心

杉林溪森林生態渡假園區被稱為台灣芬多精最多的森林，所以這裡常常都可以看到許多山友來此爬善，園區結合了森林、瀑布還有四季不同的花卉，環境清幽、靜謐。到了花卉中心會看到一大座風車，宛如真的走進了荷蘭。

松瀧部落

杉林溪森林生態渡假園區 真的很大，花卉中心每一季都會有不同的花卉可以觀賞，觀賞完後就可以馬上坐車前往下一站『松瀧岩瀑布』，這裡鬼斧神工壯闊的大自然景象真的會讓人感到震撼，園區真的太大了，如果真的有機會的話建議可以在這裡住上一晚，感受與大自然最貼近的兩天一夜。（雖然門票真的有點貴）

到了『松瀧岩瀑布』前的松瀧部落廣場可以看到許多原住民的藝術裝置，還有可以看到雄偉的…雄偉的…棒棒。

九九吊橋

在松瀧岩瀑布站下車後的景點就要開始全程步行了，最主要的兩個大點就是松瀧岩瀑布以及天地眼，如果要前往天地眼的話就需要先經過九九吊橋，這同時也是跨越加走寮溪到天地眼的重要路口，但因為要前往天地眼還需要走來回快一個小時的時間，所以就此作罷，但鮮紅色的九九吊橋周邊被森林所圍繞著，不管用什麼角度拍都好拍。

松瀧岩步道

想要看到瀑布需要先走過一段大自然鬼斧神工的鐘乳石岩洞步道，岩洞內有除了有鐘乳石可以觀賞以外還可以許多的燕巢。

走出岩洞回頭看除了有延伸的木棧道外，還有蒼鬱樹海及幽靜溪谷以及佇立在湖中的枯樹，這裡處處衝滿著盎然的生機，可以說是秘境中的秘境。

松瀧岩瀑布

松瀧岩瀑布磅礡的氣勢和秀麗的景致，使之贏得「杉林溪首景」的名號。原本以為可以看到氣勢磅礡的瀑布於岩洞上傾瀉而下，但這次前往可能遇到乾旱期，所以看到的瀑布比較沒有那麼的震撼，有些失望。

南投景點。杉林溪森林生態渡假園區｜結語心得

南投杉林溪森林生態渡假園區是被稱為台灣最多芬多精的森林步道，走在森林中重拾負離子洗禮的享受，用力呼吸芬多精，感覺負能量都可以隨著潺潺的流水飄走，杉林溪森林生態渡假園區真的是我蠻推薦很適合帶一家大小一同前往的景點，只要克服玩崎嶇的山路過後就可以看到這麼美的大自然景色了。

南投景點。杉林溪森林生態渡假園區

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

電話：04-9261-1217

門票：300(全票)

停車場：有

文章來源：黑皮的旅遊筆記 FB：黑皮的旅遊筆記

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