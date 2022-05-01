鹿谷特產！「日晒米屋─鹿光米」堅持幾倍工 只為成就令人讚嘆的米飯

用心栽種的鹿光米，能吃到滿口米飯香氣。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】提起鹿谷，多數人馬上想到的是凍頂烏龍茶、竹筍、鱒魚、山芹菜......等等，而位於鹿谷鄉東北部的瑞田村，是濁水溪與清水溝溪合流處，地形上屬肥沃的濁水溪沖積平原，這是鹿谷鄉僅有的平原，得天獨厚享有「鹿谷穀倉」稱號。

▲「日晒米屋-鹿光米」品牌創辦人湯英華（左）、曾盈婷夫妻，堅持友善耕作闖出一片天。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

一股傻勁用心耕作 讓精華濃縮於米粒中

在這塊土地上，以「日晒米屋-鹿光米」打出品牌的湯英華、曾盈婷夫妻，堅持以友善耕作的理念實踐，經過10年來的努力，瑞田日光米品牌陸續得到肯定，尤其以里山環境、友善管理的概念，加上日光溫室曬穀方式，種出讓人魂牽夢縈的好米飯。

因為一個單純的念頭，想讓更多人知道鹿谷米的美味，想成為鹿谷之光，開始踏上一趟看不見盡頭的實踐之路，對英華與盈婷來說，走起來雖然辛苦，但跟著稻穀在陽光下曝曬的人生滋味，總在收成與受矚目肯定時，變得鮮活與感動，這份質樸初心更格外受到老天爺眷顧。

汗滴禾下土 有故事的日光米

2012年轉型為小農並成立「瑞田日光米」品牌，2016年起參與台大實驗林共榮計畫輔導，開始植栽分子選育優良米種「台南十六號」，湯英華指出參與計劃後，對鴨間稻等自然農法更加了解，更持續致力於實現「與自然共生」的理念，採友善耕作生態種稻，並在當時任實驗林副處長劉興旺的引薦下種植台南十六號稻米，成功的培育新型「鹿光米」，融合創新創意想法開發特色米食產品。

▲特別以溫室日光曬穀的方式，讓稻子吸取滿滿的陽光自然乾燥。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

有了好品種的米，經過用心耕耘，收成後的曝曬更是一絕！兩大堅持，一是堅持在農田旁搭建「日光溫室」，用呵護的心搭配季節日照長短與濕度，定時翻曬收成的稻子；二是將稻米參考「日式垂吊工序」改良，將割取下來的稻桿，夾著稻粒綁成束，倒掛在架上，讓米粒自然風乾，時間約10～15天。

倒掛的稻穗，充分讓稻稈養分、精華回流到米粒中，每一顆都飽滿甘甜，煮飯煮粥都富有亮澤，洋溢清甜自然香；這種更費時費力的方式加上勘比憨人的傻勁，成功的獲得餐桌上眾人的青睞。

▲採用「日式垂吊工序」將稻穗垂掛風乾，讓養分與精華回流。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

季節限定甲蟲米 採日式垂吊工序

透過垂吊方式，「日晒米屋」也推出了精品好米「甲蟲米」，在冬天製作收割，透過乾燥氣侯、柔和陽光，稻穗米粒更飽滿、有亮澤度，香味質量更提升，創造出獨特風味的米飯。為什麼取名是甲蟲米呢？在20幾年前臺大實驗林在附近種了1700棵的光蠟樹，光蠟樹是獨角仙、鍬形蟲最喜歡的食物，英華與盈婷回想當時製作垂吊米時，獨角仙飛掛在稻草上吱吱作響撥動著稻草，認爲這就是老天爺送來的禮物，也因此命名為「甲蟲米」註冊成商標。

▲以友善大地與自然同陣線的概念，常有許多嬌客來訪。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

▲「鹿光米」獲選為2021南投縣農村特色產品。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

友善耕作生產好米糧 投入食農教育

在糧食種植、產銷志業中，渴望生產更有良心的米食，導入友善大地與自然同陣線的概念，運用石虎友善農作田埂，預先留草30公分，讓動物們多一些棲地，迎來獼猴、山羌、野兔、麝香貓、白鷺絲等農田好朋友。在這個農地樂園生產的好米，除了獲得產銷履歷認證外，「鹿光米」也獲得南投縣政府舉辦「品味南投農村特色產品」甄選，成為2021南投縣農村特色產品。

▲深入校園投入食農教育，讓孩子知道米糧的生長歷程。 圖：日晒米屋─鹿光米／提供

「鋤禾日當午，汗滴禾下土。誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，英華、盈婷夫妻也投入食農教育，場域遍佈各小學、社區，有機會就將鄉村物產帶到都會區與大家分享，從耕耘、插秧、管理、收割、曬穀、風選到碾米到煮成香噴噴的米飯，動手做三角飯糰，讓更多人暸解稻米耕種過程，一起珍惜土地與文化，享受純天然農田米糧。

關於濁水溪米

濁水溪土壤屬粘板岩沖積土，含有豐富的天然成份，保水力強，透氣性佳，含有微量元素， 生產的稻米結穗纍纍，米粒晶瑩剔透，吃起來口感極佳，是米中極品。隨著人口外移與經濟作物改變，鹿谷鄉農民多數將田地改種茶樹，耕作面積大幅減少，從200多公頃銳減為30公 頃左右，不過近年鹿谷鄉農會也正研擬復耕計畫，積極鼓勵農民耕作，希望恢復過往大量生產優良在地好米的榮景，饗宴四方。

鹿谷．瑞田 日晒米屋

★日光米～台稉九號

★糙米～台稉九號，熱飯冷飯都好吃

★鹿光147～芋香米，清秀佳人淡雅清香

★鹿光米～台版越光米，晶瑩剔透

★甲蟲米～日式垂吊，米中精品

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