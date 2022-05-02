嚴選莊園咖啡豆！ 台中人氣「漫步藍咖啡」鄰近國美館　從烘豆到沖煮都有所堅持

位在台中國立美術館附近的「漫步藍咖啡」，招牌以一貫的藍底白字為主色調，而內部裝潢則以木質調搭配上漫步藍的藍白色系，溫暖又清新的空間讓人一踏進店裡步伐就緩慢了下來，而「漫步藍咖啡」致力以親民的價格提供優質的咖啡，為一天揭開美好的序幕，讓咖啡不再是高貴的存在，而是每個人生活的一種美好。

「漫步藍咖啡」從2016年創立以來，致力找尋世界各地優良的莊園咖啡豆，帶給顧客更多不同產區的咖啡風味，「漫步藍咖啡」對咖啡豆有極高的品質要求，從挑豆、烘焙到沖煮，每一個步驟都有絕對的堅持，烘豆師也會依照各產區的特色調整烘豆手法，再搭配上咖啡師專業及熟練地沖煮方式，讓每一杯咖啡都能呈現最佳的口感與風味。

▲店內也有販售不同產地的咖啡豆

來到「漫步藍咖啡」除了品嘗美味咖啡外，輕食也是絕不能錯過的選擇，像是這款迷迭香雞腿排三明治讓人回味無窮，以香濃鮮奶吐司夾入烤至香氣四溢的迷迭香腿排，再搭配上香濃起司與新鮮蔬菜，清爽不膩口的鹹香口感讓人早晨活力滿點！

▲迷迭香雞腿排三明治

以義式咖啡機沖泡出的拿鐵，藉由高溫高壓而沖煮研磨細緻的咖啡粉，再加入香濃牛奶調製而成，溫潤順口的奶泡讓人迷失在咖啡的國度中，再搭配上香濃的布朗尼簡直是絕配，扎實又綿密的布朗尼微甜微苦的口感恰到好處，完美的下午茶組合就在「漫步藍咖啡」。

▲拿鐵上的拉花每次都有變化

▲甜而不膩的布朗尼

漫步藍咖啡林森店

店家地址：台中市西區林森路200號

營業時間：平日07:30-18:00 / 假日9:00-18:00

連絡電話：04 23757000

粉絲專頁：https://bit.ly/3gJA1uJ





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