號稱台中之光！「滬舍餘味」小籠包和上海生煎包必吃 米其林必比登連2年推薦
udn走跳美食／強生與小吠
會知道這間餐廳，大概是因為他們連續榮獲米其林必比登餐盤的推薦，看了他們自介，原來是來自上海的中醫師，來台定居多年，想念家鄉味而研發出好吃的蒸餃、小籠包和上海生煎包。其實餐廳名字看到“滬”這個字，是上海市的簡稱，意思大概十之八九就是上海口味的菜色。
店內的座位不多，如果用餐尖鋒時間來可能時常客滿。
滬舍餘味餐館
地址：台中市南屯區公益路二段537號
電話：04 2258 6111
營業時間：11:00-20:00
FB：https://www.facebook.com/shanghaitop1/
果然一到用餐尖鋒時段人潮就開始慢慢噴進來啦～
最裡頭還有四人座～
餐具和醬料自助哦。
另外平日中午還有超值組合餐，小資族或中午想吃個小籠包別錯過。
還有生煎包、蒸餃、燒賣、八寶飯、肉粽等好吃的中式餐點。
油豆腐細粉鴨血湯 60元
如果你有點小籠包，或是生煎包，一定要搭配一碗清爽的細粉鴨血。這碗湯頭比較清淡，剛好搭配細粉可以解解油膩。
鴨血好吃Q彈，旁邊還有切塊油豆腐，吸飽湯汁的豆腐放入嘴內保證噴汁。
但不要只單點這碗，很快就餓了。
咖哩牛肉清湯 60元
還有有牛肉的版本（190元）所以直接點清湯來享用。裡面的料很實在耶，有紅蘿蔔、洋蔥、馬鈴薯，湯頭甜甜，淡淡咖哩香氣，很特別的一碗清湯。
鮮蝦蒸餃 200元
一籠都固定8個，有人說吃排隊名店不如吃滬舍的蒸餃。價格差不多東西也很好吃。沒錯吃過滬舍的蒸餃，還真的蠻喜歡的～ 皮薄內餡多，而且裡面除了有蝦仁也有包一些溫體豬肉餡，都是滬舍每天現買現做。
裡面一樣都有湯汁，咬的時候爆漿是一定要的，小心燙口就是。蝦仁口感滑嫩好吃。
綜合生煎 80元（中份共8個）
特別的一道，因為他可以讓你自己選擇不同口味的數量，份量有分為小中大，中份是8顆。口味有兩種，鮮肉和雪菜（翡翠）。
底部一定要煎的稍微焦香焦香的，而且底部口感要脆。
生煎包也是會有湯汁，小心燙口！裡面溫體豬肉內餡，完全沒有豬腥味，咬下的口感紮實飽滿，好吃也不會太鹹，撒滿白芝麻香氣也很足夠。
翡翠口味，就是雪菜。有的人喜歡有的人不喜歡這個味道，對我們來說是可以吃但也沒說很愛，但雪菜內餡也是飽滿到快炸開的程度，裡面也有用來自新社的香菇，也很香。
以上就是在滬舍吃飯的食記，因為這家就在我們常去的黎明world gym附近，所以上次直接5點左右殺過來，還好還有位置～很開心可以吃到台中好吃的小籠包/生煎包餐廳，下次還想來試試看他們其他的上海菜。如有好吃的小籠包記得要和我們說哦。
滬舍餘味餐館
地址：台中市南屯區公益路二段537號
電話：04 2258 6111
營業時間：11:00-20:00
FB：https://www.facebook.com/shanghaitop1/
文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～
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