埔里高CP值牛排館「很牛炭燒牛排」　免費自助吧任你吃到飽、還有加熱石不怕食物變涼！

TGB很牛炭燒牛排 埔里店位於埔里鎮中山路二段與建國三巷的交叉路口上。店面位置就剛好在轉角處，招牌很大很顯眼。埔里真的很像那倆人的後花園，三不五時就會來這裡挖掘美食和秘境。因為實在是很久沒吃牛排了，所以Jason提議要吃牛排。而Linda就推薦一間google評價很高的TGB很牛炭燒牛排 埔里店。除了排餐外，店內還提供自助吧讓客人免費飲用。除了餐點有一定的水準外，貼心提供的加熱石，難怪評價很高。

很牛炭燒牛排埔里店有提供停車格供客人使用，地點就在對面的便當人，停車格是3間店共用的，那倆人第一次來，沒有發現還傻傻的停在別的地方。是入座用餐後才發現的。

站在門口等待時我們還發現他們家也有出便當，每款的份量看起來都相當有份量。

店內用餐的座位與走道還算是蠻寬敞的，而且大面積的落地式玻璃帷幕，讓用餐的空間非常明亮舒適。用餐空間有1、2樓，總容納人數48人。

除了排餐外，他的自助吧也是大人、小孩都很愛的一區，自助吧的部分是免費提供給客人食用的。

自助吧有提供飲品、咖啡機、兩種湯品、兩種小菜、冰淇淋，都是可以自助拿取，但切記別浪費喔。

菜單

消費的部分，有收取一成服務費。低消：身高120cm~140cm，需消費$200元。140cm以上需點一客主餐。

很牛的牛排就有7種可以選擇，不吃牛的也有豬排、鴨胸、雞腿排、德國豬腳可以選，副餐的種類也很多，有炸物、沙拉、滷肉飯、海鮮等。

這回我們一共兩大兩小來用餐，點了3客主餐，有巴菲特私房牛排、安格斯頂級肋眼、丹佛板腱心，還加點了紐約起司漢堡肉、黃金炸蝦。再配上自助吧的餐點，真的是超級澎湃的。

很牛的肉品都是原塊的，並非組合肉，現場的冰箱可以看到各式各樣的肉品。

丹佛板腱心

很牛的牛肉都是以濕式熟成冷藏肉，經過高溫碳烤後，保留牛肉的本身的甜味，讓肉質呈現鮮嫩多汁，看一下頗面牛肉呈現粉嫩樣，他的板腱多少會吃到一些筋，不過他的肉質算是很軟嫩，水份也蠻多的，忍不住讓人想大快朵頤啊。

巴菲特私房牛排

巴菲特私房牛排熟度是五分熟， 一切開的斷面呈現紅嫩多汁感，邊切肉汁狂流呢，因為很牛的牛排都是濕式熟成，所以可以保留鮮嫩多汁。他的厚度給的算是剛剛好，不會太單薄，也非常好入口。

如果吃過了原味，也可以試試沾醬，沾醬有洋蔥黑胡椒、番茄蘑菇醬兩種，還有海鹽、黑胡椒、TABASCO辣椒醬，沾醬會讓牛排有畫龍點睛的效果。

安格斯頂級肋眼

安格斯頂級肋眼大約5分熟左右，肉質看起來粉嫩粉嫩的，一口咬下鮮嫩多汁，保有牛肉獨特的香氣，搭配蒜片吃風味更是獨特，蒜香味和牛肉的結合真的還不賴呢。

排餐旁還有附上一顆加熱石，讓大家可以自行調整熟度，想吃什麼熟度通通可以自己DIY。加熱石對愛拍照的我們來說也是一大福音，通常拍完美照後，食物都冷掉了，所以有加熱石真的超貼心的，而且不熱了也可以請服務生再換一個。

紐約起司漢堡肉

紐約起司漢堡肉以100%純牛肉製作，整顆沉甸甸的很有重量，搭配起司片和特製醬料，濃厚的香氣撲鼻而來，剖面看得出很扎實的厚度，加購價只要89元，也太划算了~小沙米吃過後，還嚷嚷吵著要再吃一口。

黃金炸蝦/5隻

炸蝦一上桌小沙米和姐姐就忍不住想偷拿了，結果被Jason制止，說要先拍照才能吃阿~哈哈~所以那倆人趕快拍一拍給那他們吃。炸蝦附的是蜂蜜芥末沙拉醬，微酸帶甜的風味，讓小朋友愛不釋手，加上酥脆的外皮，就算是稍微放冷了，口感與香氣也都非常的棒。

自助吧的小菜有醃蘿蔔和韓式泡菜，這兩種都是Linda很喜歡的小菜，醃蘿蔔酸甜脆口，泡菜帶點微辣滋味，超級解膩的。

很牛的湯品有兩種，有小孩最愛的玉米濃湯和羅宋湯。

他們家的湯不是只是清湯而已，可是頗有料的，而且非常濃郁，裡頭都是滿滿的料，讓Linda忍不住喝了好幾碗。

主食吃完當然要來吃個冰淇淋才完美，每次只要自助吧有冰淇淋，小沙米一定會說媽媽我要吃冰淇淋，吃完才會心滿意足的離開餐廳。他的冰淇淋有4種口味，都很不錯，連平常很少吃冰淇淋的Jason也對他讚譽有嘉。

TGB很牛炭燒牛排 埔里店

地址：南投縣埔里鎮中山路二段41號

聯絡電話：04-92424888

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

最後點餐時間平日14:00/21:00；假日14:00/21:00

官網：http://www.godbeef.com.tw/

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文章來源：那倆人✈玩樂人生 FB：那倆人玩樂人生

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