全台唯一活蝦22吃！ 「一品活蝦」4人套餐免2千元 宵夜聚餐到凌晨3點吃起來

台中宵夜推薦！全台唯一活蝦22吃～一品活蝦台中漢口店活蝦料理口味多達22種，現點現撈的活蝦都有通過 SGS檢驗，肉質鮮甜還有滿滿的蝦膏，再加上熱炒鍋物菜色很多，最推薦闔家歡四人套餐內含兩道活蝦五菜一湯還有白飯吃到飽只要1899元相當超值，營業到凌晨3點，晚餐宵夜聚餐的好選擇。

一品活蝦漢口店地點交通

一品活蝦漢口店位在漢口路三信公園對面，公園旁就有立體停車場，交通非常便利。

一品活蝦環境

用餐空間主要在一樓，二樓有兩間包廂。天花板掛著好多大紅燈籠，寫著各種蝦子口味，充滿熱鬧氣氛。營業時間從晚上5點到凌晨3點越晚越熱鬧。

廚房旁邊就有水族箱，裡頭好多活跳跳泰國蝦。

蝦子頭好壯壯，公蝦及母蝦幾乎都是紅頭蝦。

牆面上有貼著通過SGS檢驗合格證書，吃起來更安心。

這一區是白飯區跟飲料櫃，旁邊還有洗手台。手剝蝦殼後不必跑廁所，在這裡就可以洗手。

一品活蝦菜單

一品活蝦是全台唯一活蝦22吃，台中只有這一家分店。除了活蝦好吃之外，還有各種熱炒、鍋物、及私房料理也不錯，沒有低消規定也不限時，用餐加收10%服務費。這次去用餐發現菜單全面更新，我有拍整本菜單，請詳<一品活蝦菜單>

一品活蝦優惠

一品活蝦外帶免服務費還有送招牌菜很超值，先打電話預約再到現場取餐很方便。沒空到店也有外送服務，外送範圍請電話詢問。

闔家歡四人套餐

除了菜單的單點菜色以外，我們最愛這一套闔家歡四人套餐。精選店內招牌菜色分成6區，每一區各選一樣菜，這樣五菜一湯只要1899元非常超值。每一區的選項很多，每次輪流點可以吃到不一樣的內容。

【一品活蝦推薦餐點】

白飯無限供應

他們家的活蝦料理及熱炒都很下飯，在別的餐廳點一碗白飯都要單獨計價，這裡白飯免費吃到飽很加分，而且大鍋煮的白飯特別香Q好吃。

打卡招待小菜

用餐打卡都會招待小菜，不過小菜不固定，我們之前有吃過鹹蜆仔這一次是毛豆，都很好吃，而且份量給的不少很大方。

金沙蝦

金沙蝦在22道活蝦料理中是最受歡迎前3名，蝦殼已經先剝好再加入金沙醬一起拌炒，吃的時候不必再動手剝蝦殼，所以也叫做懶人蝦。

現點現撈的活蝦肉質Q彈非常好吃，金沙蝦蝦肉外層巴著鹹香的金沙醬，吃的到沙沙的口感，大人小孩都喜歡，好好吃喔~

不只蝦肉好吃，蝦頭還有滿滿的蝦膏，紅頭蝦味道好甜啊~這一道滋味超讚推薦必點！

奶油蝦

奶油蝦本身奶油味道就很香，還有加上洋蔥一起炒，整個味道更甜。

每隻蝦都有開背去泥腸，蝦殼好剝而且更入味。一邊剝蝦一邊吃，真的是吮指回味無窮。

爆炒過的洋蔥加上奶油味道更甜更好吃，鹹、香、甜…真的很下飯。

紅頭泰國蝦的蝦膏有的是硬膏有的是軟膏，前一道金沙蝦大部分是軟膏；這一鍋奶油蝦則是硬膏比較多，兩種蝦膏都很讚，味道超甜。

私房涼拌梅花豬

這道私房菜看起來普通，結果意外的好吃。梅花豬肉不是火鍋肉片，而是有點厚度的手切肉。口感軟嫩帶點Q度，淋上酸酸辣辣的泰式醬汁，非常開胃。

不僅豬肉片好吃，底下爽脆的洋蔥絲與泰式酸辣醬汁攪拌後，整個變成南洋風好開胃，大家都說讚。

香烤虱目魚肚

一般人都怕虱目魚會有細刺，但這一道虱目魚肚有處理過，完全沒有細刺，可以放心點來吃。

虱目魚肚非常軟嫩而且油脂多，味道蠻香的。完全不必調味，烤過後擠點檸檬汁再沾點胡椒就很好吃。

魚肚部位肉質細緻味道香甜，連小朋友都愛吃，很快就被吃光非常受歡迎。

高麗菜

高麗菜看起來好像很辣，但其實不會。口感爽脆又帶有甜度與蒜香，蠻好吃的。之前我們吃過炒水蓮也很讚，套餐中的炒青菜隨便點都好吃。

蒜頭蛤仔雞湯

雞湯很大一鍋，裡頭的雞肉有雞腿、雞胸綜合部位，還有蛤蜊一鍋料不算少。

我們很喜歡這一鍋湯，蒜頭熬煮的很通透完全融入湯汁裡頭，味道非常濃郁超好喝!最棒的是可以免費加湯，愛喝湯的人很推薦點這一鍋。

雞腿肉大塊又厚實，肉質Q彈結實好好吃喔，蒜香蛤蜊湯味道甘甜，光是喝湯我們就喝得很開心。

一品活蝦 整體心得

一品活蝦料理口味多樣，新鮮活蝦甘甜好吃還有美味蝦膏有夠讚。我們點四人套餐可以吃到兩道活蝦料理，五菜一湯不到2000元很超值，我們吃過好幾次都喜歡。營業到凌晨3點，半夜想吃美味活蝦或者熱炒鍋物的朋友，可以到一品活蝦享受美味。

一品活蝦台中漢口店

粉絲團：一品活蝦台中漢口店FB

菜單：一品活蝦最新菜單及優惠

地址：台中市西屯區漢口路二段148-5號 (地圖)

電話：04 2316 5582

營業時間: 17:00~03:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」