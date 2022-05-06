康乃馨花田如夢似幻！彰化田尾5個美拍景點　庭園美術館、多肉咖啡廳超好拍

彰化田尾公路花園

彰化田尾公路花園是不少人假日會來拍照觀光地區，不過有別一般觀光勝地，田尾是相當質樸跟讓人放鬆的，除了來賞花拍景，也有不少園藝有在販售多肉植物，只要規劃好路線，在田尾好好待一整天沒問題。

彰化田尾一日遊

精選五處讓你好拍又好逛

1.庭彩園藝(小肉園)拾捲霜淇淋

2.台灣銘園庭園美術館

3.輝豐園藝(九重葛之家)

4.董家花田

5.捌程。小8親子cafe’

庭彩園藝(小肉園)拾捲霜淇淋

在公園路旁的東道咖啡屋喝下午茶後，不經意發現這攤可愛霜淇淋攤位，主推樹葡萄霜淇淋，也是我第一次看到樹葡萄製作的冰品，立馬慫恿老爸買一支讓我拍照。除了霜淇淋，他們家主要是販售多肉跟組合化盆栽、樹葡萄。

拾捲霜淇淋

這裡的霜淇淋基本兩種口味，樹葡萄是每天限量的，重牛乳跟樹葡萄兩種混搭的霜淇淋是人氣首選。不添加色素香精，純正樹葡萄果汁製作，粉嫩嫩的天然紫色看起來很夢幻，樹葡萄的風味香氣很足，酸中帶甜，口感濃郁自然，好吃。

庭彩園藝、拾捲霜淇淋

：田尾鄉公園路一段225號

拾捲。maki dessert咖啡甜點店

：民族路一段301號

台灣銘園庭園美術館

台灣銘園擁有上萬棵庭園樹及各式盆景，買樹、庭園規劃一站式服務，在彰化田尾興建供民眾參觀的庭園美術館，園區內眾多珍奇老樹、典藏石雕及日本進口紫薇、羅漢松、真柏，可以預約參觀 。

園區裡造景跟設計很典雅，目前入園需要入園費，但是可以折抵消費。

台灣銘園庭園美術館

園區地址：彰化縣田尾鄉正義村三豐路 102 號

營業時間：週一~五08:00~17:00、週六日 08:00~18:00

田尾九重葛之家(輝豐園藝)

如幻似夢的整片花海，在彰化田尾也能欣賞到如此美景，一年四季都能盛開的九重葛，經過細心培養跟修剪花枝後，綻放萬紫千紅，讓人置身花海般美景，隨意的一處都相當好拍攝，紫色、粉紅、白色各有千秋。(免費參觀)老闆好大方。

入內後往右手邊走，花海情況更是壯觀，讓人有點瞠目結舌的，後方綿延的土地全部都是種植九重葛盆栽，主要種植各式九重葛，有需求的人也可以跟園主購買。

輝豐園藝九重葛之家

電話：04-8221177

地址：彰化縣田尾鄉打簾村民族路一段477號

董家花田

董家花田是田尾超夯的景點，之前是田尾康乃馨花田，重新規劃後種植了各式植物花草，依照季節屬性不同不定期更換。除了各色花卉，現場還有摩艾石像、野餐區、草皮區，乾淨寬廣又舒服，很適合來這邊走走喔，現場也有提供野餐，可以免費租借，點心飲料都可跟服務台購買。

室內、室外皆有座位，頂篷區域皆可野餐，不用擔心沒有座位。可免費租借野餐墊，押一張證件免費租借一組野餐墊+小餐桌。(櫃台有販售輕食、麵食、咖啡、茶飲、炸物、蛋糕)

董家花田

地址：彰化縣田尾鄉光復路四段152號

營業時間：平日10:00~18:00、假日09:30~18:30(周三公休)

票價：原價150(試營運特價100)、優待票100(試營運特價50)

捌程小8親子cafe’

原本在田尾以專業特色景觀設計跟販售多肉各式盆栽植栽、少見樹種等的捌程 景觀與室內設計，一開幕時便迅速走紅，網路搜尋關鍵字更是滿滿的特色美照，重新規劃後闢出適合親子共遊的樂園，提供森林小屋、溜滑梯、卡丁車、沙坑等裝置，讓彰化多了適合親子共遊之處。

園區裡有販售餐點跟點心咖啡飲品，許多親子設施都很好玩，感覺得出來很用心在經營，許多人會選擇帶小朋友來玩，也很適合約會用餐。

捌程。小8親子cafe’

電話：04-8237713

營業時間：10:30~17:00(平日)10:00~18:00(假日)休假會另在臉書公告

地址：彰化縣田尾鄉公園路二段156號

歐風租車、松錳租車。田尾公路花園租車推薦，廠棚式腳踏車，分為雙人、三人、四人協力車，另外還有電動協力車可以出租，若是要逛完整個田尾公路花園，踩腳踏車是很有趣的。

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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