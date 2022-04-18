再創梨山觀光盛況！ 贈苗種植認養 齊心打造大梨山「紫藤山城」

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1200株紫藤苗木供大梨山地區民眾認養種植，一起打造美麗家園。　圖：參山國家風景區管理處／提供
1200株紫藤苗木供大梨山地區民眾認養種植，一起打造美麗家園。　圖：參山國家風景區管理處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】台中市和平大梨山地區近年打造紫藤山城有成，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別會同臺中市農業觀光產業發展協會及梨山賓館，共同在梨山賓館前舉辦「紫贈佳人‧藤愛有家」紫藤贈苗活動，提供1200株紫藤花苗發放給大梨山社區民眾，期待家家戶戶打造紫藤花美景，繼每年櫻花季之後，再創梨山觀光盛況。

▲贈苗活動吸引200多名在地居民在防疫指引下到場領取紫藤苗。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲贈苗活動吸引200多名在地居民在防疫指引下到場領取紫藤苗。　圖：參山國家風景區管理處／提供

參山處長曹忠猷表示，大梨山地區紫藤山城漸漸打響名號，每年都有許多遊客慕名到梨山觀賞紫藤花開，繼去年贈送1500株紫藤苗給大梨山地區，今年再次邀請臺中市農業觀光產業發展協會及梨山賓館共同辦理紫藤贈苗活動，購置1200株紫藤苗木供大梨山地區民眾認養種植，希望能拋磚引玉呼籲民眾能自發性的照護花樹及美化周邊環境，營造紫藤山城處處花海美景帶動部落觀光創造在地商機。 

▲美麗紫藤花盛開，美景格外引人注目。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲美麗紫藤花盛開，美景格外引人注目。　圖：參山國家風景區管理處／提供

臺中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，梨山許多人是專業農民都會善待每一株親手種植的花苗，更期待種下的紫藤能早日花開綻放，不僅民眾自己能賞心悅目更能帶動觀光發展商機；理事長更熱心響應活動加碼提供600包花苗肥料予民眾領用。 

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