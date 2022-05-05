拉開罐頭吃新鮮麵食！台中「米丹MiDan」易拉罐包裝超有趣　銷魂拌麵45元就有

原來人氣米丹是間麵攤(閩南語)

是誰把小吃麵飯裝進罐頭裡？藏在民宅小巷這家「米丹MiDan」超特別，易拉罐包裝超有趣，全台唯一易拉罐小吃店，最便宜一碗飯只要35元、特製銷魂拌麵45元，除了好玩也滿好吃，保溫佳不用擔心打翻問題耶～

米丹MiDan 在哪？

米丹店址在台中市西屯區福上巷內，在熱鬧的逢甲夜市周邊，從黃記麻油雞旁文華路86巷，前進往竹宅區方向，步行約200公尺，看轉角到福上巷唯一一盞明燈，看到有人排隊就是囉！

米丹 MENU

米丹只賣台灣小吃，靈魂乾麵、沒有靈魂的乾麵、肉燥飯、特製銷魂拌麵、豬油拌飯、滷阿給、蒜泥白肉、初戀五花豬、今天有什麼湯…等，還有每天限量30碗的菜單選擇，只有點主食才是罐頭裝喔！

等餐的時候不無聊，先來一場吧！

台中最強醬魂！辣椒醬

內用才有機會加入東泉辣椒醬，乾麵加東泉真的很搭耶～

小吃店出現自動封罐機？

米丹最吸引人的就是易開罐！現場這台全自動上璇式封罐機最搶戲，把紙碗放上去、放上錫箔蓋，在按下開關，繞一圈就變成易拉罐囉～

米丹易拉罐：牛皮紙、白紙卡、鋁箔蓋，整個包裝都是能回收的喔！

易開罐包裝太有趣了！外帶不用擔心外漏問題，台灣多數人都是機車代步，騎車左晃又晃真的很容易掐豆(閩南語)，用易開罐滴湯不漏，還能延長食物保溫效果。

打開易開罐要小心喔！畢竟錫箔紙邊還是有點利度，一打開上蓋香氣瞬間撲鼻而來。

特製銷魂拌麵＋太陽蛋

特製銷魂拌麵45元加顆太陽蛋15元，等於這一碗60元，乾麵本來就有附一顆貢丸。

銷魂拌麵放上一大匙蒜泥醬和特製辣椒醬，適合喜歡吃辣喜歡蒜味的朋友耶！

半熟的太陽蛋太邪惡！忍不住用筷子劃破它，荷包蛋裙邊煎到有點赤赤，是我最喜歡的口感。

上下攪動把乾麵拌開來，蒜香氣立刻飄散開來，麵條滿Ｑ彈，這麵條稍乾了點，但是整體很夠味，吃幾口放回袋子，繼續逛夜市隔了一小時才吃，乾麵依舊還有微溫，保溫效果確實不錯～

＊原本只是來玩易開罐小吃，沒有想到這碗消魂乾麵，讓我們留下好印象，除了拌麵蒜香四溢，保溫效果不錯，易開罐拉環也很有趣，如果不是期限問題，會想把這個當成伴手禮送人～

米丹MiDan

電話：0989-469457

地址：台中市西屯區福上巷216弄20號

營業時間：17:00-22:00(售完提前打烊)

公休：每週日

粉絲專頁：https://www.facebook.com/midan2021

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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