到清代考場喝咖啡、咖啡控必朝聖亞洲50大咖啡店 自選自烘咖啡豆自由配
【圖／文：行遍天下】
Tamp Temper Taichung Coffee 引領台中立飲精品咖啡風潮
勇奪台灣25間最棒咖啡之一，更也是亞洲50大咖啡店之一。引領台中精品與立飲咖啡風潮的咖啡館。座位以工業硬派混搭皮革，更有老闆小喬自四處搜找而來的復古摩登吊燈。更讓人驚訝的是精品咖啡卻是平實價格，一杯外界總認為昂貴的藝妓咖啡只賣120元，小喬一派輕鬆地說，喝咖啡是一種享受、而不該有什麼階層區分，所以他們大量進貨、自選自烘，控制成本，從咖啡濾杯到由淺至深的色系咖啡牆，都讓人明白老闆處處用心的咖啡之道。
地址：台中市西區民權路286號
電話：0903-162-572
時間：週一至五9:00-18:00、週六9:30-16:00
網址：tamp-temper-taichung-coffee.business.site
消費：藝伎咖啡120元、耶加香氣氣泡水100元
臺灣府儒考棚X中島GLAb 喝著咖啡遙想舊時考生的感受
隱藏在西區被各建築所包藏起來的空間是一處嶄新的老屋修築後再造的新潮空間。1893清朝時，是學生赴京趕考的重要考場，經過百年後再修整後重新開放。廣場一隅是考生赴考時，白天讀書、夜晚睡覺的場所。而室內空間則被規劃成為展演空間與咖啡館。邀來台中咖啡品牌以Coffee Stopover R 為概念展出，在室內推出限定版咖啡茶，以法蘭絨濾布沖煮而成，讓咖啡香伴隨老屋芬芳，更有挫冰奶咖讓炎炎夏日不再那麼燥熱。
地址：台中市西區府後街38-8號
電話：04-2221-6573
FB：中島GLAb
時間：週三至日11:00-18:00
消費：挫冰奶咖200元
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言