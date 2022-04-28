台中日式老宅「小家山食」歇業1年終於回歸！蔬食為主樸實無華但質感好拍

台中的人氣早午餐"小家山食"回來了，店家從去年5月疫情爆發後就開始店休然後8月歇業，在今天終於又重新開幕了，之前沒吃過他們家，這次特別早早預約9點一開店就去吃，到現場發現沒有什麼人，結果過不到半小時就陸續進來好多組客人，有些似乎是之前店家的熟客，看來也是得知他們重新開幕消息特別過來的。

店家位置還是在之前大仁街那邊，店裡店外都沒改變，餐點方面有新增了兩三樣商品，其餘大致和之前一樣，倒是價格似乎有上漲不少，一些餐點甚至和去年差到了100元，不過內容物有沒增加就不是很清楚了。我們點了兩樣新餐點，吃下來覺得還不錯，沒有什麼很特別驚奇的擺盤或食材運用，算是比較樸實無華。用餐環境真的沒話說，文青風的老宅裝潢給人很有感覺，不少地方都蠻適合拍照的，網美們應該會很喜歡，營業時間有調整，現在店家一星期只開四天喔，另外是採半預約制，想來吃的朋友建議先訂位比較不用怕沒位子。

店家位置沒變，一樣是在大仁街，這條街知道的人真的不多，畢竟只是一條很短的街道巷弄，開車來的朋友可以停在前方博館二街那邊的停車場，這邊不太好停。

白色店面外觀散發出清新的氣息，門口長椅那邊也是許多人拍照的地方。

內部裝潢也是一點都沒變，日式老宅用餐區讓人一看就好喜歡，採光相當不錯，陽光會從木窗照射進來，拍起照來十分方便。

面對窗戶座位區還有提供插座可以使用喔，真是太棒了。

牛皮書冊造型的MENU本，友人還以為我帶書本來用餐。

MENU我直接從店家臉書粉絲頁上抓下來的，因為太多張，只有貼餐點和甜點的部分，飲品就沒貼了，想看完整菜單可以點右邊連結，是店家粉絲頁菜單。=> 小家山食菜單

餐點品項據說和之前都差不多，只有新增兩三樣東西，餐食有朝食和朝午食，朝食份量比較小，朝午食則是比較多一點，可以+50或90升級成A、B套餐，每個人低消是250元，有限制90分鐘內用時間。

我們餐點點了一份蜂蜜塩味奶油烤厚切生吐司、一份青醬野菇法國朝午食升級套餐，兩樣都是新東西，另外還點了很受歡迎的香草焦糖布丁。

蜂蜜塩味奶油烤厚切生吐司 $200

這個算是朝食，份量不多，包含一塊厚切生吐司和有機生菜、爐烤鮮蔬。

吐司用的是另一家人氣早午餐"三回"製作的生吐司，上面搭配了塩味奶油，另外還有附一小杯龍眼花蜜。

生吐司爐烤到表面微微酥，不過吃起來還是非常細緻的口感，可以感覺到是很厲害的吐司，龍眼蜜沒有想像中那麼甜，連同塩味奶油一起搭配土司吃有著層次風味，還不錯。

生菜我直接PASS，只有吃爐烤鮮蔬，而且居然有娃娃菜耶！！還有附的這個胡麻醬也超有味道，淋著吃挺好吃的。

青醬野菇法國朝午食 $280

這個是朝午食，內容物除主食外，比起剛剛的"蜂蜜塩味奶油烤厚切生吐司"多了半熟奶油炒蛋、德式香腸和香料薯塊，份量有稍微多一些。

炒蛋還不錯吃，蛋體結構紮實，香濃夠味。

主食是烤過的歐式長棍麵包，上面抹了九層塔青醬，另外再鋪上香蒜炒野菇，吃之前要先將野菇往麵包內擠壓，不然咬的時候會很容易掉下來。

長棍麵包很有嚼勁，因為需要用牙齒稍微撕咬，牙口不好的就不建議點這個了，九層塔青醬香氣挺濃郁的，再加上香噴夠味的野菇，整個還挺好吃的，尤其喜歡吃菇的，這個很推薦可以點。

套餐今日湯品

套餐湯品是南瓜濃湯，有吃過他們家東西的對這個湯應該不陌生，是之前就有的湯品。

有添加了橄欖油，表面泛著油光，實在很不好拍，喝起來會有橄欖油氣味，就算攪拌均勻還是一樣，本身就不喜歡南瓜湯的我對這味道又⋯，所以只有喝一口就給友人解決了～～哈。

藍莓牛乳 $150

新推出的飲品，底下是他們自製的天然藍莓果醬，喝之前要先拌均勻，藍莓醬不會太甜，喝得到牛乳奶味，重點是這果醬有好多藍莓果粒，喝到最底下還可以吃藍莓，棒棒的！！

香草焦糖布丁 $90

也是由"三回"提供的，使用純天然香草籽製作，布丁香醇滑嫩，焦糖醬是一大特色，有鮮明的苦味，很大人味的一款甜點。

相較某些早午餐店，店家的餐點給人感覺並沒有太過特別令人驚奇的擺盤或是食材搭配，算是比較樸實無華，尤其他們家餐點有肉的其實不多，對於那些無肉不歡的人來說可能會覺得少了點什麼，但如果是愛吃蔬食的話應該就會蠻喜歡的。

價格有漲了不少，可以說是反映這一年上漲的物價，至於能否接受就看各人了，用餐環境方面真的很棒，店內店外都有可以拍照的點，沒來過這家店的人不妨可以參考看喔。

小家山食 Homey Café & Meal

地址：台中市西區大仁街46號

電話：(04)2321-9027

營業時間：09:00-17:00(星期二三四公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：小家山食 Homey Café & Meal

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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