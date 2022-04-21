瀑布鮮奶茶超浮誇！台中大份量早午餐「春三朝午」好吃好拍　可可毛巾卷吃得到巧克力塊

提到台中早午餐，相信這間春三朝午大家應該都不陌生吧？雖然價位方面乍看稍高，但餐點的份量和品質一定都有很不錯的水準，從多年前就一路吃到現在，基本上都沒踩過雷，而且平均每半年都會更換菜單，到後來直接變成我們的心頭好～這裡從早午餐、義大利麵、義式燉飯、開胃單點到各式飲品通通有，這次吃到的甜點可可毛巾卷也是好吃必點！

春三朝午用餐環境

春三朝午隱身於青海路與西屯路附近的巷弄內，也是許多逢甲、僑光學生們約會、聚餐的好地方！門口旁邊的這面手機牆更是吸引了不少網美網帥爭相拍照打卡～尤其是假日特別容易客滿，建議你們最好事先訂位才不會撲空喲！

春三朝午平日與假日的營業時間稍有不同，平日是從10:00至17:30，假日則分為10:00~16:00與17:30~20:30兩個時段，用餐時間為90分鐘。最棒的是這裡也是寵物友善餐廳，毛小孩在不影響其他客人的狀況下，繫繩後可以落地。

整間店的用餐空間共有兩層樓，走進店內就能感受到簡潔俐落的工業風，搭配上木質的家具與裝潢，氛圍大方又不失溫馨。

從一樓到二樓的樓梯旁，還有幾乎人人必拍的網美牆！工業風紅椅配上帥氣的霓虹燈管，只要隨意擺幾個姿態，人人都可以變成網美～

這裡每人低消為每人一份主餐、或是一杯120元以上的飲品，點餐需至一樓以現金結帳，重點是不收服務費！餐具、水杯與調味料可以自取，櫃子內還貼心地備有兒童餐具可以使用。

二樓的空間更加寬敞，整體的桌數不少，座位底下也都附有置物籃，而且還有貼心地提供兒童座椅；特別適合情侶約會、朋友聚餐與親子用餐，另有提供WIFI可以使用～

店內還有提供包廂空間可以使用，包廂、包場、包棟通通沒問題！不僅可以協助場地布置、配合慶生或節日聚會，餐點也能另外客製化，還可以指定店員幫你們拍網美照～

春三朝午菜單介紹

這裡提供春三朝午目前最新的早春菜單給你們參考，我們這天點了店家推薦的日沐南洋紙包雞、剝皮辣椒金多蝦義大利麵，又升級加點了骰牛沙拉與可可毛巾卷。

飲品則有咖啡、手搖茶、果醋汽泡、歐蕾、厚奶蓋、泰好喝與老味道新經典系列；最下方還有多款開胃單點，與家人朋友來用餐也很適合一起分享。另外目前春三防疫餐盒都還持續販售中，單純想要外帶的朋友可以參考右圖價格，價位較內用還要優惠，所以就不適用店內活動囉～

日沐南洋紙包雞 $370元

日沐南洋紙包雞是這季的主推招牌，撒有糖粉與果乾的大可頌，吃起來略帶嚼勁，慢慢咀嚼還有細緻的奶油香氣，而且相當有飽足感！旁邊還有搭配胡麻醬沙拉、偏熟的半熟蛋與香酥多肉的薯條，整盤多到快要滿整個盤面～

之前魚編就愛吃他們家的紙包雞，不但選用了無骨雞腿製作而成，而且可能是製作的方式有所調整，風味比幾年前吃到時還要更加入味許多！雖然是南洋咖哩口味的紙包雞，但不敢吃辣的朋友也可以放心享用，基本上完全沒有辣度～

雞皮吃起來略帶香酥，紮實且帶有咬勁的肉質更是保留了滑嫩多汁的精華，重點是肉質厚度十分有誠意～整體的調味不會過鹹，讓人忍不住一塊接著一塊，甚至都還有種想拿碗白飯來下飯的衝動。

粉嫩的莓果優格是女生的最愛，因為柚編特別怕酸，所以這杯就讓魚編直接獨享了～酸酸甜甜的優格裡頭有著麥片與覆盆莓果乾、更有口感層次，一般女生吃完這一整份早午餐真的很難不有飽足感，魚編自己後來吃不完還外帶呢～

剝皮辣椒金多蝦義式燉飯 $390元

來到春三朝午，每季也能吃到不同特色口味的義式料理，這季的綠醬系列竟然是以菠菜打製而成的蔬菜汁作為基底，再結合近年來超夯的剝皮辣椒，不但色澤鮮豔，同時也是市面上極為少見的口味，就連平常不敢喝蔬果汁的魚編接受度也很高！

菜名叫作「金多蝦」果然也不小氣，整份燉飯表面上八大隻鮮蝦一字排開，而且蝦身的部份已經事先剝好外殼，肉質吃起來特別緊實新鮮，懶人吃蝦必點這道～

以菠菜蔬菜汁作為基底的燉飯，與剝皮辣椒意想不到地還挺搭的，菠菜自然的甜度結合了小辣開胃的剝皮辣椒，搭配上鴻禧菇口感偏濕軟的燉飯，其實還蠻耐吃的～

骰牛沙拉 $130元

牛肉一直都可以算是春三朝午的強項，骰牛沙拉有半盤都是鴻禧菇炒牛肉，另外半盤是紅酒醋沙拉，裡頭還吃得到花椰菜、番茄、玉米筍與蔓越梅果乾等食材，酸勁之中又略帶點甜度，也很爽口開胃，搭配重口味的鴻禧菇炒牛肉剛剛好。

以鴻禧菇熱炒板腱牛，入口不僅可以感受到牛肉的軟嫩彈牙，還有重鹹蒜香的滑嫩鴻禧菇，整體吃起來特別油香飽滿。

可可毛巾卷 $150元

可可毛巾卷原價$180元，以主餐加購的話只要$150元，以番茄雪人、造型鮮奶油、雪白糖粉、鳳梨果肉、麥片、堅果與巧克力米營造出冬日繽紛氛圍，看起來特別討喜又活潑。

毛巾卷的造型不但相當逼真，用料也超級實在～外表的可可粉裹好裹滿，大口咬下可要小心不要被嗆到，像我們兩個人就是都被嗆到了，就不難知道這可可粉是撒得有多麼不手軟啦

毛巾卷的口感與千層蛋糕的餅皮還挺類似的，除了可以感受到微苦的可可粉與香甜滑順內餡交織在一起，最大的亮點是裡頭不時還能吃得到巧克力塊，每口咬下都好滿足！連平常沒那麼愛吃甜點的魚編都忍不住一口氣吃光光，甜點控的朋友一定要試試～

溢出來瀑布鮮奶茶 $160元

最近推出的溢出來瀑布鮮奶茶實在太殺手機記憶體啦！看到滿滿奶蓋傾洩而下，邪惡的熱量卻又能無比滿足甜食控的胃，實在讓人招架不住～

這杯是固定的甜度與冰塊比例，沒有辦法特別調整；表面的奶蓋是屬於甜奶蓋，口感就像是輕盈的泡沫，但是甜度還蠻高的，建議一定要搭配底下的鮮奶茶入口會比較剛好。旁邊的珍珠更是加分，不但大顆又超級嫩Q，吃起來感覺還有蜜過，甜蜜好喝又好拍～

泰式牛奶茶 $140元

這杯從三年前魚編造訪這裡時到現在，一直都是店內的熱銷人氣飲品，剛送上桌時有美麗的分層，攪拌之後更是綜合了泰國手標奶茶的特殊香氣、以及風味溫順的牛奶，整體來說不會太甜，想作成熱飲也沒問題，分享給你們喲～

春三朝午

營業時間：平日10:00-17:30（供餐至16:30）

假日10:00-16:00（供餐至15:00）、17:30-20:30（供餐至19:30）

電話：04 2452 9855

地址：台中市西屯區上石路179號

粉絲專頁：春三朝午

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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