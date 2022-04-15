白天吃不到！台中潭子超低調40年古早麵食滷味　「五年級牛肉麵」在地人超愛

台中潭子好吃牛肉麵麻醬麵推這家!超過40年非常低調的古早味老麵店~五年級牛肉麵。這家在潭子中山路上非常有名，老潭子人大概都知道這一家，平價麵食跟滷味小菜都很受歡迎，晚上才有營業，下班時間人潮最多。

五年級牛肉麵地點交通

五年級牛肉麵位在潭子中山路上，靠近雅潭路口，從台中市區往潭子方向在右手邊會先看到麵店才到雅潭路口，老闆說從他爸爸開始賣麵到現在他接手已經超過40年。原本只有煮麵的攤車，後來租下店面才有內用座位區。附近不好停車，我們去的時候門口好多人臨停，建議騎車去吃比較方便。

五年級牛肉麵環境

平日晚餐時間生意非常好，裡頭坐滿人，店門口外帶的客人也不少。

滷味是他們的招牌，尤其是豬頭皮、豬耳朵、豬尾巴、還有豆干，我有觀察到每桌客人都會點這些滷味。看起來就很好吃的感覺，我們也點了一些來試試⋯

五年級牛肉麵菜單

五年級牛肉麵菜單價目表就貼在牆上，沒有點餐單，看好直接跟老闆娘點餐即可。招牌菜色是牛肉麵跟麻醬麵、肉燥飯，還有滷味一定要點，超好吃!(備註：菜單及價格可能變動，請依現場公告為準)

五年級牛肉麵推薦餐點

老闆煮麵速度很快，一下子就上桌了，滷味好大一盤份量真的很多，非常超值！

這一盤有豬頭皮、豬耳朵、豆干、豆皮、海帶，每一種都滷的很入味，味道香又不會死鹹，Q嫩好吃。

這一盤是豬尾巴加上隔間肉 ，豬尾巴現在很少人賣難得在這邊可以吃到，膠質很多軟嫩又香Q，超好吃。老闆說豬尾巴數量有限，有緣才能吃到，喜歡吃豬尾巴的人動作要快。

麻醬麵

麻醬麵除了麻醬還有肉燥，攪拌時就能聞到很香的味道，芝麻與花生融合的香氣再加上肉燥，我們好喜歡這種古早味的滋味，敢吃辣的再淋上老闆自己炒的辣椒油，味道更棒！

肉燥跟辣椒油都是老闆自己炒的，味道好香~~尤其是辣椒油超推薦，不會很辣，不管加在麵食還是滷味上都很加分。

餛飩湯

他們家的餛飩是現包的不是冷凍餛飩，每一顆餡料都不少，一碗有10顆份量很多，單點餛飩湯吃完一碗就會飽了。

紅燒牛肉麵

一碗牛肉麵裡頭有4大塊半筋半肉小花腱，也就是俗稱老鼠肉的部位，常吃牛肉麵的老饕一定知道這個部位的牛肉特別好吃，老闆一次給四大塊，而且都是厚切，真是超佛心!軟嫩又帶有Q度，超級好吃，難怪是招牌美味，推薦必點！

麵條份量也不少，吸附香濃的牛肉湯汁，充滿牛油香氣，吃起來真是過癮。

五年級牛肉麵整體心得

我們很喜歡吃小吃，麻醬麵好吃，牛肉麵的牛肉厚切又大塊吃起來很軟嫩，我個人最愛這家的滷味，滷的很入味好好吃，而且還吃的豬尾巴有加分。喜歡古早味麵食的朋友，這家在地人推薦的五年級牛肉麵可以試試喔~

五年級牛肉麵

粉絲團：無

地址：台中市潭子區中山路二段410號

電話：無

營業時間：17:00~22:30 週六公休

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」