連假質感新地標！彰化「平地版山丘星巴克」絕美開幕　首家車道型門市、吃得到現烤糕點

連鎖品牌星巴克特色門市再一間！彰化縣首家車道型星巴克即日登場，外觀設計以在地著名景點八卦山為發想，以質感黑色為主色調，化身「平地版最美山丘」咖啡廳，亦提供現烤糕點、氮氣冷萃咖啡，配合開幕還推出了4大系列優惠，連假期間返鄉或出遊造訪彰化別錯過。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克彰化金馬店座落彰化市主要幹道的金馬路，為縣內第一家車道型服務門市，造型則以八卦山為靈感，特別打造位於道路旁的「黑色山丘」。其中起伏的天際線及天花板皆猶如丘陵曲線，室內明亮的木質裝潢、線條感與田園風墻面壁紙，也都致力於創造讓人健走山丘的氛圍。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

值得一提的是，星巴克彰化金馬門市為縣內首家導入「現烤專案」的門市，代表民眾不僅能打卡，入內也可享有法國直送原料的「現烤糕點」，還提供NITRO氮氣冷萃咖啡，升級愜意下午茶。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

此外，即日起至4/5凡原價點購新鮮現烤系列三個，現場即贈「日安可頌」乙個，若單筆消費滿800元，憑發票還可獲得星巴克帆布隨行袋乙個、單筆消費滿2000元即可獲得星巴克帆布托特包。而4/8至4/27為止，只要於門市現場原價點購新鮮現烤系列，購買兩杯相同口味、容量、冰熱的飲品即有第二杯半價，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供

星巴克彰化金馬門市也超前部署滿月慶活動，5/1起只要當日單筆消費滿500元，即可憑發票免費兌換星巴克限定車道造型鑰匙圈乙個， 數量有限，送完為止；購買紙本飲料券恕不適用門市消費滿額贈活動。

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