走訪台灣天梯始祖「南投竹山地心谷」 挑戰333個下坡階梯、收穫奇岩峽谷美景

南投竹山天梯是全台天梯的始祖，三年多前因為經營不易，關閉園區，最近 2021 年 11 月初才重新修整開放。我得知後，趁著休假來一趟天梯之旅，這篇是熱騰騰的第一手實況報導。記得兒子一歲多的時候，我帶全家來到天梯門口。剛要買票時，工作人員好心勸說：「小孩這麼小，最好不要進去走」。我們聽從建言，轉往八卦茶園玩。歷經園區關閉又重開，我重回竹山天梯，這次沒有帶上小孩，只有我跟老婆。兩個大人腳程快也比較能走，在三個小時內走走拍拍，把園區的重要景點：天梯、土地公廟、玉福吊橋、人面巨石、青龍瀑布等等，全都走一遍。走過才曉得，園區的步道真不是蓋的難走，當年沒有帶兒子女兒走是對的，一定會很悽慘。今天我們自己來走，順利走完全程，一覽奇岩峽谷美景，身心暢快無比！

前往竹山天梯途中，「觀海坪」的風景，視野非常遼闊，可以俯瞰整個南投竹山鎮地區。今天能見度不夠好，沒能看到臺灣海峽。

大鞍地區的茶園景象。

經過一段彎彎曲曲的山路，來到竹山天梯的售票口，竹山天梯整修過後又叫做「竹山地心谷」。

售票口的遊客中心有廁所、伴手禮區，還有販賣煮玉米。我們買了兩根玉米準備路上吃。

全票 200 元，其中 150 元可以折抵園區內的消費，攤販、接駁車都可以使用，所以認真算起來，只有花 50 元門票，不算貴。

從售票口開始，就是一連串的下坡階梯，叫做「333 挑戰梯」，從這裡步道就一路下切。

階梯走完來到第一個休息站，左右兩邊各有一間攤販，賣茶葉蛋、玉米、竹筍湯、愛玉湯等，也是接駁車平台。

遇到岔路，左轉是林間步道。此時剛好碰到一位汗流滿面，氣喘呼呼的阿伯走上來，看到我第一句話就說：「你千萬不要被這紅色招牌上的字誤導，前面的水泥沒有土石流，比林間步道好走多了，我就是被這紅色招牌給騙了，害我去走林間步道，超累人的。」我聽了這寶貴建言之後，決定繼續沿水泥路往下走。

水泥路雖然平坦，但一點也不簡單，坡度非常陡，走到後來我的膝蓋都發抖了。每個走上來的遊客都汗流浹背、氣喘如牛，我看到有一位甚至面無表情，槁木死灰，讓我印象好深刻，我已經預見回程將會是一項艱鉅的挑戰。

水泥路走完，會碰到一間廁所及休息涼亭，看一下指標，再走 240 公尺就可以到達天梯。

步道繼續下切。

回望高聳的山壁，可見我們的位置越來越接近溪谷。

居然還有這種旋轉梯下切，繞了兩三圈，走完還覺得有點頭暈呢。

經過非常多下坡階梯，終於來到天梯所在！天梯入口處聚集了許多遊客，從這天梯望下去還有很深的溪谷，稱之為「地心谷」真是貼切。

竹山天梯是全台第一座階梯式吊橋，16 年前就興建，全長 136 公尺，共有 208 個階梯，兩端落差多達 20 公尺。

從吊橋往下看，湍急的加走寮溪切割岩層，造就雄偉的山勢及峽谷地形，真是壯觀！

左手邊的岩石下，有人在休息。

拉近看，那邊就是等下要去的百年土地公廟。

其實吊橋蠻穩固的，只有些微搖晃，不至於很可怕。

走完吊橋，還要再往下切，經過許多階梯及泥土路，跟著指標來到「百年土地公廟」。

土地公及土地婆就在這巨大的岩石下方，真的好特別，這裡也設置幾張長椅供遊客休息。

抬頭一看，天梯高高在上。

接著繼續往下走，大約再走 15 分鐘，就可到達最遠的「玉福吊橋」，是園區的終點。

玉福吊橋下方就是「太極峽谷」。

從照片上看不出來，現場看腳下的「太極峽谷」，真的會讓你嘖嘖稱奇！

我試著把鏡頭拉近，還是拍不大起來，其實太極峽谷非常深邃，堅硬的沙岩因為加走寮溪的侵蝕，切割成特殊的景觀。

我看解說牌才知道，乾隆年間就發現太極峽谷了，當時為了克服地形，搭建了一座竹橋，後來改建成鐵橋，經過九二一大地震後，再改建成玉福吊橋。

玉福吊橋的盡頭是另一個售票亭，也是終點站，要原路折返。如果要上廁所，可以直接走出去。

走在這吊橋上，除了聽見水流聲外，還有一直沒間斷過的鳥叫聲。潺潺流水聲與清脆悅耳的鳥鳴聲相互搭配，交織成動人的大自然交響樂，讓人忘卻了一路走來的辛勞。我們就在旁邊的涼亭休息，吃背包裡的煮玉米及零食。

太極峽谷有一顆「飛來石」，可惜我沒有看到解說牌，不確定是哪一顆石頭，放眼望去，這裡的石頭都很大顆。

從吊橋往回走，我們下切到右手邊的步道去看「人面巨石」。

到步道終點一看，人面巨石在哪裡？

各位看出來了嗎？

現場沒有解說牌，要全靠自己觀察，我想應該是這樣的人臉形狀。

聽說三年前封園時，人面巨石的形狀比較清楚，這幾年雜草長出來，變得比較不好認。不過現場還是可以看得出來人臉，峭壁懸崖跟人面巨石，確實是難得一見的景觀。

看完人面巨石，右邊的岔路通往青龍瀑布。正當我們猶豫要不要去走青龍瀑布時，剛好碰到兩位遊客從那裡走回來，她們建議我們一定要去瞧瞧，很值得一看，我們就決定走過去。

巨石下設置長椅供人休息，但是我不敢坐，萬一剛好地震，不就會被壓扁！

跨過這座橋就會看到青龍瀑布。

青龍瀑布果然讚！

橋的一邊是青龍瀑布，另一邊則是狹陡幽深的溪谷。

穿過橋來到下方。

瀑布的水量不大，下方的溪水非常清澈。

捕捉到一對情侶在瀑布下享受美景。看完青龍瀑布，我們就往回走，爬過一連串的階梯及山路才回到天梯所在。

在這裡遇到兩位大姊，正在錄影解說天梯的風景及環境。我以為她們是 youtuber，聊了一下才知道，原來她們為了帶團，特地先來探勘、蒐集資訊，錄製影片給要參加的團客看。

大姊很熱心的幫我們在天梯上合照。

回程經過「九二一地震石鐘」。

九二一大地震後，對面的山壁上突然出現一面時鐘，時間正好是 1：47，就是九二一大地震發生的時間。據說三年前封園前，石鐘還清晰可見，經過這幾年的變化，已經被雜草覆蓋看不見了。現場的解說牌沒有附上照片，我第一次來，也看不出到底那個是石鐘，姑且往山壁拍一張做紀錄。

回程一路上坡，爬得非常辛苦，回到休息站時，剛好有一班接駁車可以搭，我們趕緊上車，每人要 100 元，可以用門票抵用。幸好有搭上接駁車，否則是要走那 333 挑戰階梯才能夠回到遊客中心，我的腿可能會斷掉。接駁車走的是一條非常彎曲的產業道路，把遊客帶回遊客中心的停車場。聽說在三年多前是沒有接駁車的，這次重新開幕增加接駁車服務，讓遊客方便許多。

走完三個多小時的步道外加一段接駁車，中間只有在玉福吊橋的涼亭休息，回到遊客中心後我們都餓壞了，還好旁邊有一間攤販，趕快來吃點東西補充體力。我們點了滷肉飯、竹筍湯跟臭豆腐，都很好吃，臭豆腐的味道尤其好，還有涼拌的豆芽菜！

吃飽再來一根黑豬肉香腸！竹山天梯步道全程走完來回大約 4 公里，雖然距離不算遠，但走起來可是讓人驚嘆連連。我終於領悟到為何這裡要取名為「地心谷」，因為上下走一趟，宛如從地面直接下切到地心，然後再從地心一路攀登上來一樣。走得我大汗淋漓，狼狽不堪！完成這趟天梯之旅，讓我覺得很有成就感，好像通過一場體能的大考驗。或許是因為一個多月前才剛爬完嘉義的青年嶺步道，體力增進許多，這次健行後，腿反而沒有那麼酸，但是步道的困難度絕對是挑戰級的。園區地處偏遠，交通不便，遇到風災時道路經常受損，重建整理後，步道雖然比較好走，而且還有接駁車可以搭，但對於小小孩跟年長者來說，還是非常「硬斗」。竹山天梯畢竟是全台灣天梯的鼻祖，等級與一般天空步道或天梯不能相比，只能說，要看山谷間的峭壁雄風與瀑布是要付出代價的。美麗的山中傳奇，等待更多遊人來探訪。切記，體能不佳的不要勉強，務必訓練好再來！

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