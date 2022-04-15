肉控必訪！牛小排堆成「丼飯界的101」　台中高評價日式炸牛排專賣店

收在口袋中的嵐山熟成牛かつ專売已好多年，終於在今年插旗了！嵐山熟成牛かつ專売台中有五家店，台中西屯青海店、台中北屯昌平店、台中南屯大墩店、台中大里永隆店、台中西區健行店，每一間店的google評價都破5000千則，高達4.7 & 4.8分，高評價實在太威了。

嵐山熟成牛かつ專売據點雖多，但人氣很夯，事先預訂還不見得好訂，看了一輪最後訂到了台中西區健行店，鄰近第六市場、SOGO百貨、科博館，附近非常熱鬧，吃完剛好可以在附近逛逛，消耗一下熱量，當然停車場不少，不難停車。

四大兩小來用餐，直接選了本格的旨味 雙人套餐，全部吃下來豐盛且超飽。詳細菜單可參考線上資訊

正值草莓季順勢推出多款草莓甜點。

白飯、味增湯、茶無限續用，可自行到自助區取用，高麗菜絲也可續，直接告知服務人員即可。前菜選了黃金泡菜、胡麻豆腐、鹽拌高麗菜，黃金泡菜、胡麻豆腐都不錯，鹽拌高麗菜不喜歡。

私房小皿食選了翹翹薯和日式唐揚雞，翹翹薯炸的外表很酥、不油膩，內裡的薯泥很綿密，趁熱吃很好吃。

外酥內嫩的日式唐揚雞一樣不遜色，肉嫩多汁味道恰到好處，讓人小驚艷。

大哥跟大嫂的主餐選了炸牛排系列，霜降紐約客牛排、特選級翼板牛排，看起來不錯，可自行加熱後再品嘗。

不吃牛的泰瑞選了黃金松阪豚丼飯定食，彈牙的松阪肉沒有豬臭味，調味不會太鹹，微帶肉汁，挺到位的。

就是為了這道特上帶骨牛小排丼飯定食而來！可以補價差升級肉量，當然要加好加滿囉！層層堆疊起的牛小排丼飯，超壯觀，根本就是丼飯界的101。

把肉先拿下來，發現裡面還有一顆蛋！牛小排很軟嫩且帶有嚼勁，醬汁鹹香下飯，就是帶骨比較不方便大口咬，需要啃骨，但肉質不錯。

用高腳杯裝盛的蜜香紅茶馬上質感大躍升。

優格氣泡飲像可爾必思加氣泡飲。

靜岡抹茶拿鐵看起來好專業。

老哥與大嫂的義式提拉米蘇與法式千層蛋糕。

加價49元升級草莓千層蛋糕，多了一些新鮮草莓，拍起來很漂亮，可惜草莓偏酸。

打卡送雪糕或白玉紅豆湯。

價位中上，服務跟食材品質都不錯，味道也蠻喜歡的，想吃精緻而非粗飽的話可以考慮。

電話：04-2323-0222

地址：台中市西區健行路1058號

營業時間：11:30~14:00, 17:00~20:30

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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