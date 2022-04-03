台中春遊「最美自行車道」 一覽大里草湖溪畔4.92公里「5大打卡美景」

圖片來源：台中市政府觀光旅遊局

台中市大里區草湖溪自行車道，全長4.92公里，車道規劃完善，除部份道路需穿越橋梁外，沿途路況平緩非常適合親子一同共遊。車道路途兩旁不僅種滿了綠意及花卉，還會行經近期IG正夯的5大打卡景點，讓你在騎乘、欣賞草湖溪畔的明媚風光之餘，還能留下張張美照，是台中親子單車輕旅的好選擇！

圖片來源：台中市政府觀光旅遊局

草湖溪自行車道起點從大里區大峰橋，順著草湖溪畔一路騎乘，沿途經過「愛心拱門意象」、「美群彩繪梅花鹿巷」、「塗城里社區公園」、「七彩的彩虹階梯」與「竹仔坑生態園區」等5大景點。其中竹仔坑生態園區內，擁有豐富的遊樂設施，可供小孩盡情在此放電，同時觀賞難得一見的河岸生態景觀。

塗城里社區公園（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局）

彩虹階梯（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局）

草湖溪自行車道不只路途直接行經5大網美打卡景點，還緊鄰著當地著名文創景點「Dali Art藝術廣場/東湖公園」、「中興大學的康橋河岸公園」與充滿歷史文化薰陶的「大里老街」及「大里花市」，讓你以愜意的節奏漫遊大里，細細品味不同的人文氣息。

Dali Art藝術廣場（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局）

大里花市（圖片來源：台中市政府觀光旅遊局）

目前總長4.92公里的草湖溪自行車道，預計於4月底完成第四、第五期的建置計畫工程，完工後總長將再延長3.14公里，並有更多話題性的打卡景點供各位車友停點留影。





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