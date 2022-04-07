最潮休憩餐廳！台中市長公館「不老食光」品嚐阿嬤手作下午茶與定食

我在無意間經過台中人所熟悉的台中市長公館（宮原武熊宅邸），被戶外看板上的話吸引：「覺得自己變老了嗎？」。當然，不是！所以，我走了進去，發現「不老食光」餐廳，品嚐到阿嬤們手作下午茶，滋味動人的藍莓生乳酪。這裡是懷有「不老夢想」的樂齡阿嬤們，在台中市實現銀髮就業的基地：「不老夢想125號」。

走進不老食光餐廳，戴著俏皮草帽容光煥發的夥伴，馬上迎面歡迎過來，問著：「是不是第一次來？能不能給她介紹這裡的機會？」如此親切的問候，讓我有了到摯友家坐客的感動。點好藍莓生乳酪和養生花茶，我們聊了起來，知道在此工作的銀髮族，平均年齡超過63歲。而，她是淑貞。

她說，藍莓生乳酪需要等15分鐘，要等上面的冷霜解凍了，才能品嚐最佳風味。我去結了帳，經典不敗早午茶套餐有優惠，所以我加點了洛神花茶。最後，即使回沖，也保有微酸韻味。結帳夥伴多找了錢，我笑笑地歸還，開了玩笑：「不要賠錢喔！」這裡讓人覺得心平氣和。對於已經60歲耳順的我，釋放了同理心，也是很自然的一件事。

不老食光餐廳提供阿嬤們烹煮的葷、素家常定食、下午茶和外帶便當。中午時段的客人逐漸散去後，餐廳裡瀰漫著玉子燒的香氣。我過去「欣賞」了這段不溫不火的過程，製作的阿嬤細心的堆疊出厚度。灑進榻榻米區的陽光，也駐足在靜謐的下午時分溫暖著心情。

不老夢想125號（BULAO125/不老食光餐廳）

地址：台中市雙十路一段125號（附近是熱鬧的一中商圈）

營業時間：早上9點到下午5點（每天都有營業，不定休時間也請看臉書公告）

營業電話：04-22270125

不老夢想125號>>臉書

走進院落，樹影婆娑。散散步，享受不老時光的慢節奏。人生不就是體會：一個人做夢，夢想只是空想；一群人做夢，夢想就會成真。慶幸，自己不趕路，共融進這群阿嬤的歲月，在不老食光來坐客。

室內的另一個空間是路易莎咖啡館，牆面展示了動人的婚紗照，都有著歷久彌新不離不棄的愛情宣言。入口的壁畫呈現著不老氛圍，不老夢想也化身實體商舖。

宮原武熊宅邸從日治時期歷經數度整修保存至今，相信前人和歷屆住在市長公館的政治人物，都在繁忙事務後，都得享到幾分悠閒時光。至今分享出來，成就跨世代的夢想。

跟著Lucas阿嬤去旅行：台中市長公館(宮原武熊宅邸)不老夢想125號

2016年，弘道老人福利基金以銀髮、文創、參與的「銀創參與」，打造「不老夢想125號」。熟齡輕旅行來到台中，進行一段樂齡對話，相遇「心不老」的熱情！

不老夢想125號（BULAO125/不老食光餐廳）

地址：台中市雙十路一段125號（附近是熱鬧的一中商圈）

營業時間：早上9點到下午5點（每天都有營業，不定休時間也請看臉書公告）

營業電話：04-22270125

不老夢想125號>>臉書

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」