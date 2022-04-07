快訊

整理包／搞懂居家隔離措施新制 7大QA一次查

直播／陳水扁：攤在陽光底下 國務機要費案無不法所得

最潮休憩餐廳！台中市長公館「不老食光」品嚐阿嬤手作下午茶與定食

LUCAS阿嬤愛旅行 / 文、圖／LUCAS阿嬤

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行

我在無意間經過台中人所熟悉的台中市長公館（宮原武熊宅邸），被戶外看板上的話吸引：「覺得自己變老了嗎？」。當然，不是！所以，我走了進去，發現「不老食光」餐廳，品嚐到阿嬤們手作下午茶，滋味動人的藍莓生乳酪。這裡是懷有「不老夢想」的樂齡阿嬤們，在台中市實現銀髮就業的基地：「不老夢想125號」。

走進不老食光餐廳，戴著俏皮草帽容光煥發的夥伴，馬上迎面歡迎過來，問著：「是不是第一次來？能不能給她介紹這裡的機會？」如此親切的問候，讓我有了到摯友家坐客的感動。點好藍莓生乳酪和養生花茶，我們聊了起來，知道在此工作的銀髮族，平均年齡超過63歲。而，她是淑貞。

她說，藍莓生乳酪需要等15分鐘，要等上面的冷霜解凍了，才能品嚐最佳風味。我去結了帳，經典不敗早午茶套餐有優惠，所以我加點了洛神花茶。最後，即使回沖，也保有微酸韻味。結帳夥伴多找了錢，我笑笑地歸還，開了玩笑：「不要賠錢喔！」這裡讓人覺得心平氣和。對於已經60歲耳順的我，釋放了同理心，也是很自然的一件事。

不老食光餐廳提供阿嬤們烹煮的葷、素家常定食、下午茶和外帶便當。中午時段的客人逐漸散去後，餐廳裡瀰漫著玉子燒的香氣。我過去「欣賞」了這段不溫不火的過程，製作的阿嬤細心的堆疊出厚度。灑進榻榻米區的陽光，也駐足在靜謐的下午時分溫暖著心情。

不老夢想125號（BULAO125/不老食光餐廳）

地址：台中市雙十路一段125號（附近是熱鬧的一中商圈）

營業時間：早上9點到下午5點（每天都有營業，不定休時間也請看臉書公告）

營業電話：04-22270125

不老夢想125號>>臉書

走進院落，樹影婆娑。散散步，享受不老時光的慢節奏。人生不就是體會：一個人做夢，夢想只是空想；一群人做夢，夢想就會成真。慶幸，自己不趕路，共融進這群阿嬤的歲月，在不老食光來坐客。

室內的另一個空間是路易莎咖啡館，牆面展示了動人的婚紗照，都有著歷久彌新不離不棄的愛情宣言。入口的壁畫呈現著不老氛圍，不老夢想也化身實體商舖。

宮原武熊宅邸從日治時期歷經數度整修保存至今，相信前人和歷屆住在市長公館的政治人物，都在繁忙事務後，都得享到幾分悠閒時光。至今分享出來，成就跨世代的夢想。

跟著Lucas阿嬤去旅行：台中市長公館(宮原武熊宅邸)不老夢想125號

2016年，弘道老人福利基金以銀髮、文創、參與的「銀創參與」，打造「不老夢想125號」。熟齡輕旅行來到台中，進行一段樂齡對話，相遇「心不老」的熱情！

不老夢想125號（BULAO125/不老食光餐廳）

地址：台中市雙十路一段125號（附近是熱鬧的一中商圈）

營業時間：早上9點到下午5點（每天都有營業，不定休時間也請看臉書公告）

營業電話：04-22270125

不老夢想125號>>臉書

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

下午茶 咖啡 便當 文創 路易莎 台中美食

相關新聞

最潮休憩餐廳！台中市長公館「不老食光」品嚐阿嬤手作下午茶與定食

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 我在無意間經過台中人所熟悉的台中市長公館（宮原武熊宅邸），被戶外看板上的話吸引：「覺得自己變老了嗎？」。當然，不是！所以，我走了進去，發現「不老食光」餐

不必飛出國！ 重現經典KAYA醬 新馬國民早餐「咖椰吐司」台中就能吃到

台灣的馬來西亞風味料理有常見的叻沙麵食、椰漿飯等正餐，也好奇馬來西亞人的早餐都吃什麼呢？ 才知到有一款「咖椰吐司」是當地每天必吃的經典傳統早餐。

台中春遊「最美自行車道」 一覽大里草湖溪畔4.92公里「5大打卡美景」

位於台中大里區的草湖溪自行車道，全長共4.92公里，車道沿途路況平緩且行經5大近期IG熱門打卡景點，是春暖花開時進行單車輕旅的不二之選。

連假質感新地標！彰化「平地版山丘星巴克」絕美開幕　首家車道型門市、吃得到現烤糕點

連鎖品牌星巴克特色門市再一間！彰化縣首家車道型星巴克即日登場，外觀設計以在地著名景點八卦山為發想，以質感黑色為主色調，化身「平地版最美山丘」咖啡廳，亦提供現烤糕點、氮氣冷萃咖啡，配合開幕還推出了4大系

沒吃過肉圓＝沒到過南投水里！「董家三兄弟肉圓」三哥的店　在地吃法必配大骨湯

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 南投水里美食「董家三兄弟肉圓」，水里的肉圓店未免也太多了吧，來到水里旅遊當然非吃不可！這回發現董家三兄弟肉圓每一間都有些許差異，這間”三哥的店”的醬料略鹹了些，大

無刺虱目魚羹用拉麵湯頭熬煮、雞肉藜麥飯營養滿分！豐原「頂極雞肉飯」專門製造人間美味

udn走跳美食／強生與小吠 是說愛吃雞肉飯已經變成我們的例行公事了吧！蛋白質的需求已經變成我們健身仔的日常，且健身後就不斷搜尋台中市區好吃的雞肉飯，但怎麼就給忽略了在隔壁的豐原區，人家說豐原

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。