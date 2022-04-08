嫩Q蒟蒻一杯超飽！超咕溜「椰子米線奶茶」和「布丁拉麵奶茶」咀嚼控最愛

台中飲料「茶森林」又有新出頭啦～茶森林主打選用的是自產自銷的日月潭茶葉，更是連年榮獲食品界米其林指南iTi的獎項，也默默成為魚編這幾年最常買的飲料店之一，沒想到現在竟然還推出了超酷的「椰子米線奶茶」和「布丁拉麵奶茶」，以不同風味的蒟蒻搭配100%台灣茶，喝膩了普通配料的朋友不妨可以趁機嚐鮮一波！

茶森林環境介紹

茶森林目前在台中有西屯總店、西屯中科店、大里德芳店與大里健民店，以及3/15開幕試賣的南屯向心店，其他縣市也有分店。其中西屯總店就位在西屯路、華美街與忠明路口附近，距離知名的李記麻糬與阿裕壽司都不遠；不但有配合Uber Eats外送，有機會還會遇到他們家的店員正妹騎重機外送喲～

茶森林與一般大部份的手搖飲專賣店真的很不一樣，前面提到選用的茶葉是來自日月潭的茶園，以及南投的契作茶園，同時也是經過HACCP認證、ISO 22000食品安全管理認證與成大農藥檢驗的茶廠，產地直送品質最放心！多年來獲獎無數，店內店外都能看到各式頭等獎、金質獎的匾額。

台灣紅茶、鐵觀音、台灣純綠、炭培烏龍、四季青、21號紅韻、18號紅玉與蕎麥綠的茶葉，全部都是產自於南投；如果有喜歡茶森林的茶飲，也可以在店內選購茶包或茶葉禮盒。更貼心的是竟然還有貼出公告：「即日起奶茶類飲品甜度適度減糖」，實在忍不住想喝飲料也能少點負擔。

茶森林菜單介紹

這裡提供茶森林的中區菜單給你們參考，目前有供應超過五十款飲品，茶葉蛋與涼拌毛豆也有不少熟客都會購買；目前加料的種類在市面上也相對少見，像是蒟蒻球、布丁風味拉麵和椰子風味米線等等，都可以自由搭配到喜歡的飲料裡頭。

茶森林不但有外送服務，來店還有滿5杯9折的優惠可以多加利用，像台茶18號與台茶21號幾乎都是我們每次必點～而布丁拉麵奶茶和椰子米線奶茶都是這季最新上市的飲品，最酷的是不但可以做成冰飲，想要喝溫飲或熱飲也都沒問題～

椰子米線奶茶 $65元

光聽到飲料名稱就覺得超級消暑，其實椰子風味米線可以搭配到各種飲料當中，不過店家覺得搭配奶茶當中最對味，所以直接獨立推出了這杯椰子米線奶茶，身為椰子控的魚編也是躍躍欲試～

椰子風味米線的外型其實超像我們台式的米苔目，滑順爽脆、也蠻有口感的，而且椰子風味愈嚼愈濃郁，搭配奶茶還有類似椰奶的香氣，自然微甜的尾韻讓人不小心一口氣就喝掉半杯了～

布丁拉麵奶茶 $65元

另一款布丁拉麵奶茶的色澤更加漂亮有層次，也因為和椰子風味米線同樣都是以蒟蒻製作而成，以熱量來說相對比較沒有負擔，口感也會清爽很多～平常愛喝飲料卻又不敢加料的朋友，再也不用那麼掙扎了。

布丁風味拉麵比椰子風味米線來得更粗一些，胖胖短短的模樣與通心粉或筆管麵也有幾分相像，吃起來也更加脆彈；像這兩款新品也都是可以調整甜度的，由於蒟蒻風味本身就帶點甜味，我們覺得直接點無糖就很好喝了！

這兩款新品的配料都算是蠻有特色的，平常就熱愛椰粉、椰子水相關美食的魚編對椰子米線奶茶特別情有獨鍾，同時也是市面上極為少見的手搖飲口味；而柚編是比較追求口感的咀嚼控，布丁拉麵奶茶香甜的風味也很對他胃口，一人一杯剛剛好～

對了，聽店家說接下來還會推出日月潭百年老欉山茶，已經接連三年蟬聯米其林三星水晶獎的殊榮，愛喝茶的朋友也能好好期待一下！分享給你們參考喲～

茶森林西屯總店

營業時間：09:00-22:00

六日10:00-22:00

電話：04 2320 2323

地址：台中市北區西屯路一段441號

粉絲專頁：貓頭鷹茶森林

官方網站：http://owlteaforest.com

茶森林西屯中科店

營業時間：

平日09:00-21:30

假日09:30-21:30

電話：04 2462 3353

地址：台中市西屯區西屯路三段139-13號

茶森林大里德芳店

營業時間：10:00-22:00

電話：04 2486 5458

地址：台中市大里區現岱路59號

茶森林大里健民店

營業時間：09:00-22:00

五六09:00-22:00

電話：04 24912119

地址：台中市大里區健民路91號

茶森林南屯向心店

營業時間：平日09:00-21:00，假日 09:30-21:30

電話：04 23898600

地址：台中市南屯區向心路15號

備註：2022/03/15開幕試賣

茶森林台北安居店

營業時間：10:00-21:00

電話：02 2738 8100

地址：台北市大安區安居街25號

茶森林桃園龜山店

營業時間：10:00-21:00

電話：03 327 3661

地址：桃園市龜山區文化七路106號

茶森林花蓮店

營業時間：10:00-22:00

電話：03 8578216

地址：花蓮縣花蓮市中山路867號

茶森林屏東復興店

營業時間：10:00-21:00(週一公休)

電話：08-7329977

地址：屏東縣屏東市復興路46號

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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