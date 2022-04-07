台中免費親子景點　古早味「眷村文物館」柑仔店、理髮廳應有盡有超好拍

台中免費景點~台中市眷村文物館由空軍眷村改建而成，展示了1900年代中期的家具、建築，裡頭有餐廳、理髮廳、冰店、柑仔店。每一間都可以進去參觀各有特色充滿驚喜，來到眷村文物館會讓人拍照拍不停，很適合帶長輩及小孩一起同遊。

眷村文物館地點交通

台中市眷村文物館位在北屯區天祥街巷子裡，門口對面就有天祥收費停車場，開車的朋友停好車走到對面就可以進去參觀非常方便。

眷村文物館 由空軍眷村改建而成，建築物本身就富有年代感，裡頭有很多復古家具文物，充滿懷舊的氣氛。

入口處在天祥街上，老房子特別有韻味。光是門口就很好拍，在IG上有好多照片，是台中北屯的熱門打卡景點。

眷村文物館環境

台中市眷村文物館開館時間:10點~17點，週一休館。整個空間不大，走一圈參觀加上拍照大約1個多小時左右。

小梅花商行

小梅花商行裡頭有各種復古碗盤，走進來瞬間穿越時空，好像來到阿嬤家廚房的感覺。

這裡還有古早剉冰機，竟然也有投票匭好特別啊。

北屯新村柑仔店

各種童玩小物除了拍照之外也有販售都可以購買回家，每一樣都充滿童趣，四五年級的朋友來逛立馬勾起很多回憶。

這裡隨處都有偉士牌機車，充滿年代感超好拍的。

各種古早味童玩小物很有趣。

櫥窗裡有好多以前的煙，跟現在差很多。

還有鐵盒月餅。

這裡還看到四色牌有販售喔，不過應該很少人知道四色牌怎麼玩吧～

連古早味零食這裡也買的到，超級復古懷舊，四五年級的人看了很有感覺啊～

大方理髮院

大方理髮真的有營業，整個空間感覺是電影裡才會有的場景～

牆面上有掛價目表(價格有可能變動)，有興趣的朋友可以來試試看。

繼續往後走，這一條巷子也很好拍。

這裡又有一台復古版的偉士牌機車，算一算這裡至少有4台復古機車。

我們超喜歡這個場景，一直拍不停，IG上打卡照片都是這個巷子。

空軍眷村有很多宣導看板，有一些互動遊戲可以順便玩一玩。

這個角落也是IG必拍的打卡點。

愛美樂理髮廳

看版上有介紹，男士理髮文化特展呈現台灣光復後時期的男士理髮氛圍、以及觀光理髮的走味文化。整個場景也是充滿復古風，牆面上有各種介紹。

旁邊這一區重現男子理髮廳等候區。

現場還有各種髮型看板，還有黎明頭、富城頭耶，也太有趣了~

空軍眷村文物

這裡展出空軍眷村好多收藏品，充滿年代感的家具、錢幣、碗盤都值得慢慢參觀。

富有年代的各種文物以及錢幣、紙鈔真的很有紀念性，這裡不只可以代長輩來懷舊，也很適合年輕人來了解一下歷史痕跡。

這種打字機市面上完全看不到，簡直是博物館文物等級了。

飛冰果室

掛滿國旗的飛冰果室充滿濃濃的眷村風味，在戶外坐下來吃冰很愜意。

地上還有小時候常玩的跳房子遊戲，現在應該很多人不會玩吧~

眷村文物館整體心得

整個眷村文物館光是建築物本身就非常復古，每個角落都有特色，很多場景感覺是電影中才看的到，一邊逛一邊拍照蠻不錯的，充滿懷舊氣息的眷村文物館免費參觀，可以帶長輩及小孩一起去逛逛。

台中市眷村文物館

粉絲團：眷村文物館FB

地址：台中市北屯區天祥街19號 (地圖)

電話：04 2233 4073

營業時間：10:00~17:00 週一公休

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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