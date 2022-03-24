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二水花旗木粉美麗 鐵道櫻花音樂季登場

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▲二水花旗木自行車道旁花旗木，預計三月底爆發綻放。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲二水花旗木自行車道旁花旗木，預計三月底爆發綻放。　圖：參山國家風景區管理處／提供

二水鐵道櫻花音樂祭即日起至4/17熱鬧展開。　圖：參山國家風景區管理處／提供
二水鐵道櫻花音樂祭即日起至4/17熱鬧展開。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春暖花開的時節，各地美景紛紛登場！交通部觀光局參山國家風景區管理處、二水鄉公所共同舉辦的「鐵道櫻花音樂季」，自即日起到4月17止，在二水花旗木自行車道旁展開為期一個月的音樂慶典活動。

為了在讓遊客在集集鐵路邊安全騎自行車賞花旗木，參山處從去年起開始進行車道整建裝欄杆，目前已完工後，遊客騎乘在自行車道上將更舒適、賞花更宜人，參山處歡迎遊客及網美來拍照、打卡。

目前沿著集集火車道自行車施工進度已經完成百分之九十，在舒適的車道上悠遊騎車，享受賞花的優閒和追火車樂趣，車道旁花旗木預計三月底爆發綻放，美景可期，參山處與二水公所歡迎大家到卦山三鐵自行車道一遊，騎車追火車、品嘗鄉間銅板價美味小吃。

參山處指出，二水鄉入選交通部觀光局頒佈「2020經典小鎮」，位於集集線、縱貫線路及最古早水圳八堡圳的起點，有著一座山脈、兩條圳路及兩條鐵路，形成最有特色的「三鐵跑水」行程。

二水鄉內的經典卦山三鐵自行車道，是台灣16條自行車「多元」路線之一，加上鐵道櫻花、田園風貌、八堡圳水岸風光及豐富的歷史文化，值得大家利用假日前來賞玩，音樂祭活動即日起到4月17日，每逢假日上下午各兩小時，於花旗木下小舞台演出。

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