吃得到道地職人精神！「麟 和牛燒肉」以父之名紀念的精緻日式燒肉

位在員林大道三段上的日式燒肉「麟 和牛燒肉」，以日本燒肉店規格為主打，桌邊的生鐵烤爐是老闆專程前往日本挑選，展示在店裡的和牛冷藏冰箱也是最高等級，還特別引進了澳洲和牛作為餐廳的靈魂，最棒的是， 麟 和牛燒肉提供的精緻美食與全程桌邊代烤服務，讓你吃燒肉儘管聊天及大啖美食，用不著擔心食材燒焦或烤不熟。

麟 雙人套餐 內容包含綜合野菜沙拉或涼拌時蔬三種、蒔蘿香草小黃瓜、麟‧馬鈴薯泥 麟‧韓式泡菜、麒麟啤酒*2、日本越光米*2、薄切蔥花鹽味牛舌、主廚精選和三部位、澳洲和牛牛排、慢燉和牛湯、麟‧自製花壽司*2、麟‧甜點*2。(官網皆有菜單可參考，依季節不定期更換菜單)

麟 雙人套餐

綜合野菜沙拉 / 涼拌時蔬三種 （二擇一）

綜合野菜沙拉─色香味俱全的野菜沙拉，低熱量的原型食物作為享用大餐前的開場白，更加令人期待接下來的美味餐點。

▲綜合野菜沙拉

▲涼拌時蔬三種

蒔蘿香草小黃瓜

蒔蘿味道清新搭著脆口清爽的小黃瓜，撒上些許辣椒粉、白芝麻及現磨胡椒提升口感層次，是一道非常開胃的前菜。

蒔蘿香草小黃瓜

麟・馬鈴薯泥

份量掌握的恰到好處，薯泥綿密滑順好入口，淋上日式胡麻醬混合兩者的香氣，濃香胡麻香味融合絲滑的洋芋，口感香甜且細膩。

麟・馬鈴薯泥

麟・韓式泡菜

其他地方品嚐不到的美味再一發！店家自製的韓式水果風味泡菜，加入當季水果醃製，濃厚的果酸香氣開胃也解膩。

麟・韓式泡菜

麒麟啤酒 （可加價升級調酒）

品嚐日式燒肉搭著為酒精飲品是療癒自我的高級享受之一，不論是喜好啤酒滋味或是想嚐試 麟 和牛燒肉的特調皆可以，喜歡小酌的人可有口福了。

日本越光米

可補差額升級蔥花蛋拌飯或燉煮和牛丼飯，蔥花蛋拌飯嚴選蔥白部位，蔥白段的香氣少了嗆辣感多了甜味，配合特製日式醬汁級生蛋黃一起和著吃超級迷人。燉煮和牛丼飯集合了鹹甜香各種美妙滋味，搭著粒粒飽滿的越光米品嚐，保證一試成主顧。

▲蔥花蛋拌飯

▲燉煮和牛燉飯

薄切蔥花鹽味牛舌 （或加99元升級嚴選厚切牛舌）

帶點脆口的牛舌是日式燒肉的經典之一，薄脆的爽快口感沾著店家自製醬汁享用美味非凡。

薄切蔥花鹽味牛舌

主廚精選和牛三部位

分別是扇子肉、腰脊芯及牛肋條，主廚精修過後的和牛肉片，去除筋段讓口感更好，筋少肉質細膩咀嚼不費力。

主廚精選和牛三部位

澳洲和牛牛排 (和牛牛排每日精選不同部位)

今日採用腿三角部位做成牛排讓客人享用，油脂適中增加豐富口感，原味享用就很經典，配著昆布鹽入口，鹹甜口感也很美味，將喜歡吃的熟度告知桌邊代烤服務人員，不用親自動手怕失手烤壞就可以悠閒等待美味上桌。

慢燉和牛湯

採用富含膠質的和牛尾巴分三天配合不同火候，採重複步驟反覆燉煮而成，直到湯頭呈現乳白色為止，耗時費工墩煮只為熬出精華，名副其實的「慢燉湯品」。

單點：厚切牛舌

採用牛舌後段，油脂豐富肥嫩又脆口的口感，很受饕客歡迎，大口咬下後的多重層次絕對讓你意猶未盡。

厚切牛舌

腰脊芯

採用後腰翼板肉部位，爽嫩多汁口感擄獲眾多少女心，而為了確保肉質口感與品質，肉品全部都是現點現切，上菜速度雖然不快，但品質絕對是滿分。

腰脊芯

喜歡吃海鮮的朋友，也可以來份海草蝦!

店內還有夜間酒吧可以小酌一番，想喝一杯時來 麟 和牛燒肉也不衝突，週末時酒吧區也會有150分鐘暢飲活動，店內沒有限制低消，而且偶爾會出現隱藏菜單，訂位時也可以說明自己特別想吃的單品，讓店家提早準備，享用美食不掃興！

麟 和牛燒肉｜和牛燒肉

營業地址：彰化縣員林市員林大道三段357號

營業電話：04 836 4013

營業時間：週一至週五 17:00~00:00；週六及週日 11:30~15:00 17:00~00:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3HkGuak

停車資訊：店內園區停車場車位有限，若無車位敬請見諒





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