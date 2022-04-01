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沒吃過肉圓＝沒到過南投水里！「董家三兄弟肉圓」三哥的店　在地吃法必配大骨湯

瑋瑋＊美食萬歲 / 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

南投水里美食「董家三兄弟肉圓」，水里的肉圓店未免也太多了吧，來到水里旅遊當然非吃不可！這回發現董家三兄弟肉圓每一間都有些許差異，這間”三哥的店”的醬料略鹹了些，大骨湯是用瓦斯而非炭火加熱！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

南投人到底有多愛吃肉圓？水里的肉圓店未免也太多了吧～光是董家三兄弟肉圓就佔了三間！我原本在二哥總店吃了一顆肉圓～覺得不是很飽～就再到附近三哥的店品嚐看看！

造訪當天”三哥的店”生意很明顯沒有”二哥總店”好，基本上不太需要排隊等待，需要先在櫃台點餐結帳後，再拿著自己的肉圓入店找位置～

一顆顆肉圓放入油鍋裡面～看起來超級療癒的啦！起鍋以後再加上店家特製的醬料～就是水里人日常的美食小吃

肉圓35元

肉圓一顆35元～坦白說吃一顆真的不會飽～女生大概要吃兩顆～男生大概要吃到三顆會比較有飽足感！

肉圓外皮QQ的口感不錯～裡面的肉餡是完整的一整塊～口感還蠻紮實～但他們的醬料稍微偏鹹了點～

我發現二哥總店和三哥的店～他們除了醬料口味有些許差異～辣椒醬也不太一樣～

水里肉圓最著名的就是要客人先吃肉圓的皮，把肉圓的內餡留下來，配上他們的大骨高湯一起享用！”三哥的店”他們用兩個瓦斯爐加熱湯品～而”二哥總店”是用炭火加熱湯品～

雖然說一樣都是”董家三兄弟肉圓”，但是吃起來還是有些微差異，這間「三哥的店」外皮QQ的，內餡蠻紮實的，但就是醬料稍微偏鹹了些，而大骨湯是使用瓦斯加熱，而非用炭火加熱，香味還是差了一些些！若有到水里旅遊～可以多吃幾間比較看看囉。

董家三兄弟肉圓-三哥的店

地址：南投縣水里鄉民生路275號

電話：04-9277-3030

營業時間：週一至週六14:00-18:00,週日14:00-17:30

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文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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