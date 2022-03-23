全台第一間古蹟民宿！開箱台中「梧棲文化出張所」 包棟獨享日系美景與住宿體驗

今天來分享這間最近爆紅的台中特色民宿，「梧棲文化出張所」。光聽名稱就讓人好奇吧！今天我們要去古蹟住一晚囉！全台第一間合法古蹟民宿，位在台中市梧棲區，很適合安排親子旅遊，附近景點可以逛梧棲漁港吃海鮮，還可以到三井OUTLET遊玩購物。安排兩天一夜的旅行剛剛好，而且古蹟民宿完整保留日治時期的建築特色，住宿同時還能寓教於樂，讓小朋友更認識日本文化，也有浴衣體驗讓你盡情拍照，穿浴衣跟木屐走在日治時期的建築園區內，超有秒飛日本的氛圍喔！

民宿故事

梧棲文化出張所，古蹟住宿空間充滿日式氛圍

這間很有特色的古蹟民宿，原址是「市定古蹟原梧棲警察官吏派出所及宿舍群」，興建於昭和六年（1931年），跨越了將近90年的歲月，由臺中市政府文化局修復完成後，以「梧棲文化出張所」這個美麗的名字向大眾展示開放，成為全台第一間古蹟民宿！

台中市歷史古蹟梧棲文化出張所，內有三棟包棟民宿提供住宿。

民宿特色

「梧棲文化出張所」民宿空間完整保留了日治時期警察官派出所的建築特色，古樸的材料工法以及房屋內的格局，都反映了當時的文化背景。來這住一晚，就好像坐上時光機，不僅可以體驗當時的警察生活起居，還能寓教於樂，讓小朋友更了解歷史文化喔！

梧棲文化出張所園區環境

園區內共有三棟民宿空間：巡佐的家、副所長的家、所長的家，都是採包棟出租，很適合家庭旅遊或是好友們一起出遊，享受屬於自己不被打擾的空間。

梧棲文化出張所，巡佐的家

梧棲文化出張所，巡佐的家

位於園區內的這三棟建築都是僅限住宿的旅客可以自由進出，沒有開放旅客參觀，而且還有住宿客人限定的「浴衣體驗」！所以來這邊住宿的話，你就可以打扮美美的穿浴衣在房內盡情拍美照，不用擔心路人亂入背景啦！

梧棲文化出張所，所長的家，緣側後方是小庭院，放鬆愜意的空間。

所長的家 | 房型介紹

所長的家是三棟民宿中，空間坪數最大，最多可以住10人。保留最完整建築工法特色，不僅有獨立更衣室還有小庭園喔！大大小小的空間一共有：玄關、座敷、居間、客間、更衣室、風呂、便所、緣側、庭園等。帶小朋友來這玩一定樂翻了，屋內的格局互通有種探險的感覺，接下來讓愛麗森帶你們一探究竟囉！

梧棲文化出張所，所長的家，為三棟民宿中空間最大，建築特色保留最完整。

首先一進入室內，就聞到滿室香氣，全木造建築的檜木香，好放鬆的感覺。第一個空間是我們看日劇或是動漫，大家進出家門一定會經過的「玄關」，你知道嗎？「玄關」一詞本來是日本禪宗建築出入口的名稱，意指「進入玄妙之道的關門」，後來逐漸普及成為住宅出入口的名稱喔。踏込則是進入室內後在這邊脫鞋，正式進入高地平的室內空間。不得不佩服愛乾淨的日本人真的是儀式感滿滿啊！

梧棲文化出張所，所長的家，玄關與踏込

接下來往內走就是「座敷」(客廳)，指的是接待客人的空間，也就是客廳的概念，這邊的陳列也代表著主人的品味喔！所以呢我們看到正前方就有一個壁龕(床之間)，這是由床柱和床框構成一個內凹空間，用來擺設卷軸、字畫等收藏品的地方，而且會高於座敷地面，象徵此處空間重要性。

梧棲文化出張所，所長的家，座敷

梧棲文化出張所，所長的家，壁龕(床之間)

另外右邊的櫃子則是擺設了書籍、茶具，可以坐在這邊泡茶、看書的悠閒空間，另外備品也放在這裡，設計得很有質感！外盒是文化出張所的拼圖呢！超有創意！

梧棲文化出張所，民宿備品設計創意有質感

接下來我們往內走到居間、客間，就是睡覺的寢室。這邊可以睡4~6人，中間的門可以打開互通，如果人數比較多的話，也可以使用座敷的空間，最多可以睡10人。

居間裡有一個很熟悉的場景，後面這個壁櫥叫做「押入」，是收納寢具的空間，配有拉門，感覺好像卡通多拉A夢會從裡面跑出來，哈哈。

梧棲文化出張所，所長的家，居間

梧棲文化出張所，所長的家，客間

客間這邊有一個很酷的設計！窗戶這邊有一個隱藏的秘密空間，底下的門可以打開腳伸出去，然後窗台就變成書桌，坐在這裡喝茶、看書，窗戶打開享受陽光洗禮、微風輕拂，超放鬆療癒！

梧棲文化出張所，所長的家，客間的書桌，打開窗採光很棒

全木造的民宿空間，睡覺都聞得到檜木香，而且塌塌米打掃得很乾淨喔！

梧棲文化出張所，所長的家，寢室

好久沒有打地鋪了，本來擔心地板會很硬，鋪上床墊其實很舒服喔！通鋪的形式感覺很適合一群朋友來玩。

梧棲文化出張所，所長的家，寢室

還有枕頭也好軟很好睡！

梧棲文化出張所，所長的家，寢室

再往後面走我們來到三棟民宿中唯一的獨立更衣室，這邊有洗手台、衛浴跟廁所都是獨立分開。洗手台旁邊的壁龕原本是收納的空間，這邊保留下來做了一個很美的造景，增加浪漫的氣氛。洗手台旁邊的長桌還備有古色古香的化妝鏡、高腳椅，在這邊梳妝感覺好像化身古裝劇的女主角啊！

梧棲文化出張所，所長的家，更衣室

梧棲文化出張所，所長的家，更衣室

梧棲文化出張所，所長的家，更衣室內原本的收納空間打造成一個浪漫佈景

風呂、便所

風呂就是浴室，只有泡澡跟淋浴，便所就是廁所，日式住宅中會區分開來，不會混為一室。這邊舊式的磁磚浴缸做為淋浴用，另外旁邊還有檜木桶提供泡澡用，檜木香味真的好好聞喔！

梧棲文化出張所，所長的家，風呂

梧棲文化出張所，所長的家，更衣室風呂牆上有鏡子可以整理儀容。

梧棲文化出張所，所長的家，風呂除了淋浴空間，還有提供泡澡用的檜木桶。

廁所是免治馬桶喔！並且跟淋浴空間分開來，左右兩邊有門，上廁所跟洗澡的人可以同時分別使用。

梧棲文化出張所，所長的家，廁所是免治馬桶。

洗澡完我們再向前走，推開門有一個小冰箱，然後就來到「緣側」。這裡是連結室內與戶外的簷廊，圍繞著房間的長廊。緣側一般都是木質地板，就是日劇裡常看到主角洗澡完在緣側坐著喝啤酒放鬆休息的地方。

梧棲文化出張所，所長的家，緣側

緣側跟座敷中間的障子中間部分是鑲嵌玻璃的，叫做「額入障子」，可以向外遠眺風景，在三棟民宿建築中，只有所長的家有額入障子喔！

梧棲文化出張所，所長的家，緣側，白天開窗採光很好！

緣側這邊的門打開就是小庭院，無敵好拍！而且只有住宿的朋友可以在這裡盡情拍，不用排隊也不用人擠人喔！穿上浴衣跟木屐，在這個日式庭院拍起來真的有秒飛日本的感覺！

梧棲文化出張所，所長的家，緣側，很好拍照的空間。

梧棲文化出張所，所長的家，緣側，提供木屐拍照體驗。

梧棲文化出張所，所長的家，緣側外的小庭院。

房間內還有提供茶具跟茶葉喔！坐在緣側泡茶享受日式下午茶的優閒。

梧棲文化出張所，所長的家，緣側，可以泡茶休息的地方。

梧棲文化出張所，所長的家，緣側，品味日式茶道文化。

民宿公共空間介紹

園區內掛滿燈籠的這個區域很適合黃昏時來取景拍照。

梧棲文化出張所，燈籠裝飾充滿日本風情。

比較早到的旅客也可以先逛逛園區，藝和軒可以免費參觀老屋體驗，還有和服體驗也是在這邊挑選服飾喔！

梧棲文化出張所，藝和軒老屋體驗。

還有充滿日式風情的祈福亭，寫上祝福的話給珍貴的人吧！

梧棲文化出張所，祈福亭

還有之前在審計新村吃過，超好吃的義式手工冰淇淋丹露也在這邊喔！

梧棲文化出張所，丹露義式手工冰淇淋。

住這邊建議晚上不用排行程，夜宿老屋超有氣氛，適合出來逛逛園區，而且晚上6點之後就關園，園區內只有住宿旅客，幾乎是包場的概念，愛攝影的朋友很適合來取景。

梧棲文化出張所，夜間景色也迷人。

梧棲文化出張所，所長的家，夜景。

餐飲介紹|民宿日式早餐、便當套餐

早餐的時段可以選7:30~8:30，如果是住所長的家，從緣側的後院走過去就是領取早餐的地方。早餐也是日式風味，端回緣側打開門窗，看著日式庭園吃早餐，超愜意。

梧棲文化出張所，暮巷食堂，領取早餐的地方。

早餐套餐有花壽司、味噌湯、毛豆、水果，湯喝完還可以續杯。花壽司還蠻好吃的，一般住宿也比較少吃到壽司當早餐，蠻特別的。

梧棲文化出張所，暮巷食堂，提供日式早餐。

園區內的暮巷食堂除了早餐，也有販售關東煮、唐揚雞，還有CP值很高的元氣飯丸便當，有香鬆飯丸兩個、酥脆唐揚雞、荷花捲、桂花腸，很有日式野餐感。唐揚雞外酥脆內軟嫩多汁很好吃！

梧棲文化出張所，暮巷食堂，元氣飯丸便當

梧棲文化出張所，暮巷食堂，日式關東煮

老宅高品質住宿 | 比想像中更美好的住宿體驗

這次入住梧棲文化出張所的古蹟民宿，超乎預期的享受這趟旅程。平常在市區住宿很難有的住宿體驗，每次參觀古蹟我都很想住在老建築裡，沒想到真的圓夢了！雖然是老屋，提供的精緻備品、飛利浦吹風機、免治馬桶都滿足現代人的需求，一點也沒有不便。加上浴衣體驗，穿著浴衣跟木屐，真的感覺更能融入老屋的氛圍裡，熱愛日本旅遊的朋友們在不能出國的時候，來到這邊一定會很療癒！

梧棲文化出張所

地址：435台中市梧棲區梧棲路142號

電話：04 2656 5658

營業時間：週一週二館休(民宿全年無休)10:00-18:00

民宿預訂請洽：04-2656 5658

交通資訊

開車路線

北上

北上國道3號龍井出口

交流道下→往向上路七段（ 136 縣道）→右轉港埠路一段（西濱公路）→左轉臺灣大道九段梧棲路右轉即可抵達（朝元宮旁）。

南下

南下國道 3 號中港系統出口交流道下→往國道4 號清水方向→往臺中港方向進入臨港路七段（台 17 線）→築港路左轉→梧棲路右轉即可抵達（朝元宮旁）。

大眾運輸

1. 直達公車： 128 、238 、 306 、 308 →梧棲（朝元宮）站下車，即可抵達梧棲文化出張所。

2. 307 臺中車站 臺灣大道 ))→梧棲農會站下車，步行 290 公尺即可抵達。

3. 310 臺中車站 (A月台 ))→頂寮里站下車，步行車，步行480480公尺即可公尺即可抵達。

停車場：

梧棲路學友書局旁停車場

朝元宮後停車場(臨東健路、文化路)

優惠資訊

暮巷食堂

所長關東煮套餐(所長關東煮/古早味紅茶) 開幕優惠價$65元

元氣飯丸便當套餐 (日月潭紅茶/元氣香鬆飯丸/酥脆唐揚雞/荷花捲/桂花腸) 開幕優惠價$85元

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」