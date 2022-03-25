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單手握不完！被IG洗版的「巨蝦壽司」　阿月壽司每日限量美食必搶

糖糖's 享食生活 / 文、圖／糖糖

udn走跳美食／糖糖

最近台中夯到不行的巨蝦壽司就是這間藏在台中第二市場中的阿月壽司，是說糖糖來第二市場N次了，竟然都沒發現到這間阿月壽司，只知道他隔壁的蜜藏地瓜，也是夯到不行，沒預訂吃不到，糖糖本來這天想要買阿月壽司跟蜜藏地瓜地瓜，結果沒事先預訂，撲空了蜜藏地瓜，幸好巨蝦壽司還有搶到，不然糖糖就要哭著離開第二市場啦（笑）

阿月壽司位在台中第二市場中，就在李海魯肉飯的正後方，早上八點就開賣，糖糖這天是平日來，人潮還不少呢。

阿月壽司除了一般壽司，還有丼飯、手卷及生魚片，生魚片都是採當天新鮮魚貨，現點現切。

壽司系列陳列在冰箱櫃中，採自取結帳，一旁都有標示價格給大家參考。

阿月壽司菜單

除了冰箱櫃中的壽司，還有刺身、丼飯、超值套餐及特餐系列。

鮭魚刺身 小150元

本來打算只買壽司的，看到現場有販售生魚片，說什麼也要來吃一下，阿月壽司的刺身不貴，小份150元有七片，厚度剛好，含豐富油花，肉質軟嫩，鮮味十足，好吃！

巨蝦壽司 180元（價格的部分會依當天的蝦子大小做變化）

登楞！被IG洗版的巨蝦壽司在這裡，第一次看到蝦壽司比糖糖手掌還要大，一般都是一貫一隻蝦，這裡的巨蝦壽司是一隻蝦可以做3貫壽司，看看這隻蝦有多肥美大隻，店家特別選用汶萊養殖蝦皇，蝦肉非常彈牙，旁邊還有附上芥末可以搭配享用，是說吃完這份其實就挺有飽足感了。

第二市場又多了一間好吃的美食可以選擇啦～價格親民，餐點多樣化，除了人氣超夯的巨蝦壽司，聽說他們家的炙燒鮭魚握壽司及芋頭壽司也很厲害，糖糖一定要再找一天來大吃一頓～

阿月壽司

電話：0980-370508

地址：台中市中區三民路二段87號（第二市場內）

時間：08:00~14:00；週一店休

臉書：https://www.facebook.com/ayuesushi/

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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壽司 生魚片 丼飯 IG 台中美食

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