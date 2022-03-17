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不吃火焰櫻桃鴨＝沒來過？台中西屯「頂園全鴨坊」米其林餐盤推薦

涼子是也 / 文、圖／涼子

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頂園全鴨坊為阿官餐飲集團的旗下品牌，也是「2020台中米其林餐盤推薦」餐廳，主打菜色包含川菜、粵菜、魯菜、台菜等中菜料理，招牌必點且預約限定的「火焰櫻桃鴨」更是吸睛，我們去吃頂園全鴨坊當晚幾乎每桌都有點，三不五時就可以看到火光在各個桌邊亮起，非常有氣勢！

頂園全鴨坊

電話：04-2259-8957

地址：台中市西屯區市政北二路305號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-22:00

頂園全鴨坊位於台中西屯市政北二路，附屬停車場在朝富五街小巷內，如果停滿了也可以尋找惠泰公園週邊的路邊停車格。

餐廳裝潢大氣有質感，我們平日晚上過來是滿座的狀態，加上必點的「火焰櫻桃鴨」是預訂才有，要來用餐記得先訂位。

日月潭紅玉紅茶，一壺200+10%元。茶味清香不苦澀，蠻解膩的。

火焰櫻桃鴨，全隻1380+10%元。傳說中的「火焰櫻桃鴨」來啦~推過來的烤鴨本身就已經用辛香料、海鮮醬等多種調味醃製，然後歷經風乾、燙皮、烘烤…等多種程序，推到桌邊時，再淋上君度橙酒燃燒烤香後就可以開吃！熊熊火燄氣勢十足，大家都忍不住拿出手機來拍照錄影。

接著師傅直接桌邊片鴨秀，片好的鴨皮鴨肉，附上北方小麥鴨餅皮、蔥段、小黃瓜條、甜麵醬一起上桌。

片好的鴨皮相當脆口，櫻桃鴨肥嫩有厚度，微帶肉汁不會太乾，還蠻好吃的。鴨腿的部分肉質軟彈，是我的菜~

烤鴨夾餅是小紅豆的最愛！它們家北方小麥鴨餅蠻有厚度的，肥嫩鴨肉加了小黃瓜跟青蔥，口感層次豐富更清爽。

酸菜鴨架湯，一份320+10%元。湯裡頭除了鴨架，還有酸菜、筍片等食材，喝得到酸菜的酸爽香醇，蠻濃郁的。這鍋湯頭打包回家無論是煮麵、煮火鍋都好喝。

老皮嫩肉，一份220+10%元。豆腐口感非常軟嫩，而且外皮吸滿湯汁好下飯。

三星蔥爆牛肉，一份320+10%元。牛肉不會切太小片，比較有口感，而且蠻嫩的，一樣是重口味的白飯殺手一枚~

乾煸四季豆，一份210+10%元。四季豆香氣十足、收汁收得剛剛好、不會油膩，五厚呷！

韭黃鴨胸絲，一份330+10%元。韭黃脆口，加上拌炒入味的鴨胸絲，也是相當配飯的一道。

茄腸煲，一份300+10%元。軟嫩茄子加上軟Q大腸，在熱鍋中爆炒後，微辣濃郁有醬香，有了這道白飯會忍不住多吃一碗。

上海砂鍋菜飯，一份200+10%元。米粒Q彈很有口感，裡頭還有細碎的香菇、青江菜等配菜。

柳丁汁，一杯90+10%元。這杯是小紅豆點的我沒喝到。

餐後水果西瓜，西瓜只要不沙沙的，脆甜就好吃。

頂園全鴨坊「火焰櫻桃鴨」皮脆肉嫩，果然蠻好吃的，我們這次點的其他菜色則是重口味好下飯，表現都不錯，很適合家人朋友聚餐，在找合菜餐廳的可以參考看看喔~

【消費資訊】

消費時間：2021年12月

此次平均每人消費約 1000 元

【頂園全鴨坊菜單】

以下頂園全鴨坊菜單取自於頂園全鴨坊 FB 粉絲頁，若有異動以官方公告為主喔！

頂園全鴨坊

電話：04-2259-8957

地址：台中市西屯區市政北二路305號

營業時間：中午11:00-14:00；晚上17:00-22:00

頂園全鴨坊 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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烤鴨 必點 火鍋 米其林 日月潭 台中美食

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