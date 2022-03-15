台中親子景點＋餐廳12選！全台最大兒童室內樂園、海線最新餐旅館 讓小孩大肆放電

自從家裡有了小小孩，每到假日就想帶他們認識這個世界，到處去探索、去放電，不過每次總是苦惱著要去哪？不知道哪裡好玩的話，今天小編就要來推薦一些好玩的台中親子景點，從親子熱門景點、親子餐廳、親子樂園到親子觀光工廠都有，快來看看台中到底怎麼玩吧！

親子熱門景點

赤腳ㄚ生態農莊

赤腳ㄚ生態農莊。 圖／IG, david_1990206

赤腳ㄚ生態農莊。 圖／IG, david_1990206

赤腳丫生態農莊除了有許多親子設施，也有景觀餐廳可以用餐，待在這度過一天也沒問題！親子設施包含小動物區、戲水池、大草原、沙坑、室內球池、溜滑梯等等，非常適合小朋友來放電！每個月除了固定設施也會不定時安排如魔術秀、樂團等表演活動，以及餅乾、手作麵包、魚菜共生生態瓶等DIY體驗哦！

收費方式：

營業時間：09:30~18:00

地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

台中自然科學博物館

台中自然科學博物館。 圖／臺中觀光旅遊網

台中自然科學博物館可以說是萬年不敗的台中親子景點，主要有幾大展區：生命科學廳、人類文化廳、地球環境廳、科學中心、立體劇場、太空劇場、植物園等，也有許多家長帶小朋友來這裡看恐龍，逼真的暴龍非常能夠吸引小朋友目光！除此之外，若是有3歲至小二的小朋友，科博館內有一個科博館幼兒科學園，針對該年齡段規劃了興趣激發區、礦物化石區、海洋生物區、植物探索區等區域，寓教於樂，非常好玩唷！

收費方式：

營業時間：09:00~17:00（週一休館）

地址：台中市北區館前路1號

鰲峰山運動公園

鰲峰山運動公園。 圖／IG, minerlin

鰲峰山運動公園。 圖／IG, minerlin

鰲峰山運動公園可不是一般的運動公園，這裡有探索遊戲場、競合體驗遊戲場、陽光草坪、光景平台等，佔地非常廣且規劃的相當完善，四周皆是漂亮的綠地、藝術造景，也很適合野餐，最棒的是免門票唷！而最熱門的區域就是競合體驗遊戲場了，包含許多攀爬設施能訓練平衡、專注力（很適合放電XD），還有沙坑可以玩沙，玩完後也可以去附近步道走走賞風景，是一個可以待很久的免費台中親子景點！

營業時間：24小時

地址：台中市清水區鰲海路100號

親子餐廳

想窩11餐旅館

想窩11餐旅館。 圖／Agoda

想窩11餐旅館。 圖／IG, satou_shih

想窩11餐旅館為台中海線全新開幕的餐旅館，佔地八百坪，2樓的室內遊戲空間超級大，有大型溜滑梯、挑高球池區、沙坑、閱讀區以及家家酒等豐富的親子遊樂設施，不論是來住宿（親子住宿規畫得很完善！）或是單純用餐，都可以使用他們的親子設施，因為剛開幕，環境很新穎也維持得很乾淨，非常推薦唷！

消費方式：低消為大人300元、兒童150元（80~140cm）、幼兒免低消（80cm以下）

餐廳營業時間：11:00~20:00（最後入座時間18:30｜最後點餐時間19:00）

地址：台中市沙鹿區東晉一街11號

咱們小時ㄏㄡˋ親子餐廳

咱們小時ㄏㄡˋ親子餐廳。 圖／IG, regina041929

咱們小時ㄏㄡˋ親子餐廳。 圖／IG, regina041929

咱們小時ㄏㄡˋ也是很紅的台中親子餐廳，以太空為餐廳主題，因為有提供包廂，是辦抓週趴和生日趴的熱門場地，遊樂設施也很豐富齊全哦！從童書站、沙坑、球池、攀爬網、跳跳床到大型溜滑梯都有，每個月也會不定期舉辦活動，像是泡泡秀、魔術秀、手作披薩等，是一家非常用心規劃的台中親子餐廳，很容易就玩瘋啦～

消費方式：低消為大人300元、兒童$150（81-140cm）、寶寶免低消（80cm以下）

營業時間：11:00~21:00

地址：台中市北屯區祥順一街45號

小島3.5度Island Aurora台中冒險館

小島3.5度Island Aurora台中冒險館。 圖／IG, onakanoyowai_taiwan

小島3.5度Island Aurora台中冒險館。 圖／IG, onakanoyowai_taiwan

小島3.5度Island Aurora台中冒險館於台中北屯及淡水皆有分館，台中館更是超受好評的分館！雖然有用餐時間限制90分鐘，不過遊戲區完全不限制時間，主要分為七大主題區，包含溜滑梯球池區、寶寶爬行區、舞台區、家家酒區、益智遊戲區、閱讀區、小朋友超愛的沙坑區和大人很需要的休息區！實在很貼心～除此之外服務好，餐點也很美味唷！

消費方式：低消為大人300元、兒童$150（81-140cm）、寶寶免低消（80cm以下）

營業時間：平日12:00~20:30｜假日11:00~20:00

地址：台中市北屯區經貿三路二段82號

親子樂園

木育森林Wooderful life麗寶店

木育森林Wooderful life麗寶店。 圖／IG, yun1003yun

木育森林Wooderful life麗寶店。 圖／IG, yun1003yun

木育森林Wooderful life是以原木打造而成的室內樂園，目前在台北華山、高雄駁二、台中麗寶皆有分館，裡面有許多遊樂設施，像是空中飛人、急速滑梯、保齡球、平衡木，各項設施皆具有巧思，體能類、科學類、益智類、競技類都有，除了放電之外同時也可以訓練小朋友的手腦平衡，是一座寓教於樂的樂園唷！

收費方式：一般票450元、優待票150元（適用於65歲以上長者）、90公分以下免票

營業時間：週一至週日 11:00-21:00 （最後入場時間為19:00）

地址：台中市后里區月眉東路2段181號D棟1F-1001（麗寶Outlet Mall）

異想新樂園

異想新樂園。 圖／kkday

異想新樂園。 圖／kkday

異想新樂園是全台最大的兒童室內樂園，占地有3000坪之大，地點就位在台中軟體園區Dali Art Plaza藝術廣場的B2。有訓練肢體協調的繩網迷宮、需要動手動腦的無敵淘氣堡（內有沙坑、球池、溜滑梯等）、彈跳床、攀岩、投籃、卡丁車等超豐富設施，都可以訓練小朋友的學習力、肢體力、注意力、統感力等等，整個園區以寓教於樂為宗旨去打造，非常具有教育意義，同時小朋友也可以玩得很開心哦！

收費方式：149元起（參考官網票價）

營業時間：平日11:00~21:00｜假日10:00~21:00

地址：台中市大里區科技路1號B2

貝兒絲樂園-奇幻西國主題館

貝兒絲樂園-奇幻西國主題館。 圖／IG, fan_lin11

貝兒絲樂園-奇幻西國主題館。 圖／IG, fan_lin11

貝兒絲樂園在全台灣有8家分館，每個分館都以不同主題呈現，台中有廣三SOGO奇幻西國主題館及老虎城浪漫法國主題館，根據主題有不同的佈置造景，館內也分為許多區域，像是體能區、跳床區、球池、各式玩具等，場地大、佈景多且玩具也很多元，非常好拍又好玩，小朋友開心大人也開心！

收費方式：

營業時間：11:00~21:00

地址：

台中市西區台灣大道二段459號8F（廣三SOGO百貨）

台中市西屯區河南路三段407號B1（老虎城）

大坑紙箱王創意園區

大坑紙箱王創意園區。 圖／臺中觀光旅遊網

大坑紙箱王創意園區。 圖／臺中觀光旅遊網

小編第一次去大坑紙箱王創意園區時真的覺得大開眼界，小朋友去的話就更不用說了～非常神奇，各式造景、設施、生活用品都以「紙」來打造，不僅堅固而且極具創意又好玩！園區內有以紙打造的建築物，極具異國風情、有趣的親子DIY課程及可以搭乘的紙製小火車，超酷超吸睛！玩累了也可以到餐廳享用「紙」火鍋，整體環境規劃的很舒適，是評價很高的台中親子景點哦！

收費方式：

營業時間：09:00~19:00

地址：台中市北屯區廊子路651巷2號

觀光工廠

約客厚禮築夢手創館

約客厚禮築夢手創館。 圖／IG, goodcimd1

約客厚禮築夢手創館。 圖／IG, goodcimd1

約客厚禮築夢手創館是台中媽媽們狂推的親子觀光工廠，除了適合親子同遊，其實平常也是IG上超夯的打卡網美景點哦！館內有非常多好拍的裝置藝術，包含冰雪奇緣意象的城堡場景、馴鹿、白馬、大熊熊以及許多立體彩繪藝術，全部都是小朋友會喜歡的場景，除此之外還有DIY體驗區、益智區、沙坑等等，也有餐廳可以用餐，玩累了吃飯剛剛好～

收費方式：

營業時間：週三至週五10:00~17:00｜週六日09:30~17:30（週一週二休館）

地址：台中市后里區民生路520號

台灣氣球博物館

台灣氣球博物館。 圖／臺中觀光旅遊網

台灣氣球博物館。 圖／IG, chibicoro_balloon

每次在路上看到氣球，會發現氣球非常容易吸引小朋友注意，位於台中神岡的這家氣球博物館裡面除了各式造型的氣球、滿滿的氣球知識，當然還有熱門的造型氣球、手工氣球DIY體驗， 讓小朋友除了看氣球，也能了解氣球的組成及製作過程，還可以親自動手做，裡面的導覽人員也都很親切且耐心的帶領小朋友，是個很適合親子同遊的景點唷！

收費方式：

營業時間：9:00~17:00

地址：台中市神岡區大豐路五段505號

看完這麼多台中親子景點，是不是覺得每個都想去！趕快計劃一下，週末就帶寶貝出發～不過小編也要提醒一下，一定要遵守各景點、餐廳的防疫規範，健康第一哦！

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