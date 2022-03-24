CP值極高！台中老宅私房菜茶藝館「叁食初」　好吃有水準還免服務分

台中新開的老宅餐廳~叁食初 餐點多元吃的到私房菜、茶飲、麵食，獨棟老宅藏身巷弄裡地點隱密卻很有特色非常漂亮。餐點好吃份量足還免服務費，營業到凌晨一點全天供餐吃巧吃飽都能滿足，網友大推Google評論4.9星我們吃過也喜歡。

叁食初位置交通

叁食初地點位在西屯路靠近忠明路的巷弄裡，獨棟老宅非常漂亮，光是站在店門口就讓我們狂拍照。

叁食初藏身在巷弄裡地點不好找，我特地到巷口拍給大家看。

上圖：從西屯路這一頭要從THE PUSH推咖啡旁邊巷子走進去，到底就是叁食初。

下圖：從忠明路修車廠旁巷子走進去更快，叁食初就在修車廠後面。

開車的朋友可以找路邊停車格，或是照著下圖停在收費停車場，走路到餐廳不用5分鐘。

叁食初環境

獨棟老宅真的很好拍，從入口處就可以感受到氣氛很不錯，隨便拍照都是網美照。

一進門就有打卡牆，搭配磨石子地板，一進門就能感受到老宅靈魂，整個氣氛讓人喜歡。

用餐空間不大，座位數不多。一樓以2-4人方桌為主，採光很好，乾淨舒適加上服務不錯，在這裡用餐很舒服。

二樓的空間 比較小一些，除了方桌以外還有兩間圓桌包廂，包廂低消3000元。每一間包廂可容納8~10人，也可打通最多20人聚餐也沒問題。

叁食初菜單

叁食初菜單餐點非常多元，有主廚私房菜、麵食、茶點、飲品幾個分類，品項非常多，吃巧吃飽都可以。每人低消120元，免服務費用餐時間兩小時。提供預約訂位，從早上11點營業到凌晨1點，除了主廚私房菜之外，其餘餐點都是全天供餐下午不休息。可內用可外帶，還有跟UberEats配合外送。菜單字體有點小我分區拍給大家看<叁食初菜單>。

叁食初推薦餐點

我們麵食、主廚私房菜、茶點都有點一些，上餐速度非常快，很快就擺滿一桌相當豐盛。

麵食米飯

叻沙海鮮麵 180元

叻沙海鮮麵用料蠻實在的，白蝦、蛤蜊、中卷、蟹腿肉、溏心蛋、凍豆腐，香菇…通通吸飽湯汁一咬爆汁很過癮。(如果對蝦過敏，可以客製化換成中卷)

南洋風味湯頭有多種香料熬煮，吃的到椰奶的甜與咖哩的辛辣，非常濃郁好喝。

麵食類都可以任選拉麵/白細麵/白粗麵/公仔麵等4種麵條，這一碗我們選拉麵。拉麵口感比較Q彈帶有些微咬勁，吸飽濃郁的叻沙湯汁，每一口都很入味。而且份量很多，一個人來用餐點一碗就能飽足。

鮮蝦水餃 10顆/140元

這裡的水餃個頭蠻大的，咬開來看裡頭內餡非常飽滿，有好多蝦仁真的很有誠意。水餃單吃就有味道，想要重口味可以再搭配沾醬，或是在菜單上勾選免費主廚特製辣醬。

古早味魯肉飯 45元

魯肉飯米飯Q彈不會軟爛，上頭的滷肉顆粒比較大，還有豬皮肥肉部位吃的到軟嫩的口感與油脂香氣，鹹甜的滋味加上滿滿膠原蛋白真是好吃！這一碗魯肉飯份量超多只要45元很超值。

主廚私房菜

主廚私房菜只有正餐時段才供應，可加價89元升級套餐。套餐附白飯、小菜、80元飲品(超過補差額)。

鹹魚雞粒炒飯 160元

一大盤炒飯份量好多一個人吃不完，適合多人一起分享。炒飯炒得粒粒分明，還有好多鹹魚丁與雞肉丁，原本以為會比較死鹹，結果完全不會!鹹香回甘，米粒Q彈帶有咬勁，這盤炒飯有水準我喜歡。

川味口水雞 280元

這道口水雞很有水準，雞腿肉軟嫩又入味，還吃的到雞皮下的肉汁凍，香麻但不會很嗆辣，帶點醋溜的酸甜麻辣滋味好正點，搭配白飯非常下飯。

樹子野水蓮 (可素) 160元

一大盤水蓮口感爽脆，加上樹子與香菇一起拌炒味道更甜，這盤青菜很受歡迎，拍完照就馬上被搶食一空。

金沙蝦球 300元

這一道主廚私房菜是人氣招牌，超大顆蝦球上滿滿的金沙醬，沙沙的口感加上又甜又脆的蝦球，滋味鹹香甘甜超好吃! 這一道大人小孩都喜歡，推薦必點。

川味水煮牛 330元

川味水煮牛上桌點火，越煮味道越香，光是聞味道就讓人口水直流。用湯匙隨便撈滿滿都是料，香辣過癮愛吃辣的朋友一定要試試。

牛肉不是薄薄的火鍋肉片，是比較厚的手切牛肉，口感嫩中帶有咬勁，越咬越香甜。這一鍋水煮牛連配菜秀珍菇、豆芽菜都好吃，湯汁可以打包回家繼續拌麵拌飯也很正點喔~

椒汁蒸魚片 330元

這一道上桌的時候我們被份量嚇一跳，好大一盤啊!我發覺叁食初的餐點份量都比想像中來得多，難怪網友大讚CP值很高！

新鮮鱸魚片用清蒸的方式最能吃到鮮甜海味，淋上主廚特調糖醋醬，酸酸辣辣的滋味好開胃。

椒汁蒸魚片辣度有三顆辣椒，糖醋風味酸甜帶辣，吃起來不油膩很爽口，愛吃辣的人推薦必點。

黃金蜆蒜烏骨雞湯 380元

我們以為雞湯是2-3人份，沒想到上桌時超驚訝，我的天啊~這雞湯也太大鍋了吧!!! 這樣一大鍋380元還免服務費，CP值簡直爆表。

烏骨雞的部位不一定，我們這一鍋有雞腿、雞胸、雞翅，肉質軟嫩多汁相當入味一點都不柴。還有好多蒜頭、黃金蜆一起熬煮，整個湯頭非常甘甜好喝。

這鍋雞湯光是喝湯就很滿意，喝不夠可以免費加高湯，繼續煮越久越入味，這一大鍋雞湯只要380元非常超值，推薦必點！

茶點飲品

叁食初的茶點、茶飲種類也很多，全天候供餐不論下午茶宵夜都沒問題，點杯飲料再加茶點就能吃得很開心。

芝麻海鮮卷 120元

一盤有4大塊海鮮卷，上頭滿滿的芝麻味道很香。咬開來吃的到海鮮漿花枝蝦仁滿滿料，香酥口感超好吃的！而且價位比港式茶樓還要便宜，CP值很高。

香酥炸豆腐 60元

寫到這邊一定要誇獎一下，叁食初的茶點份量真的很有誠意，不僅份量多還有加上黃金泡菜。

香酥脆的炸豆腐口感很讚，單吃、沾醬都好吃，搭配黃金泡菜酸甜滋味更加分。

椒麻米血 70元

這盤份量也是很多，米血滷的通透口感嫩中帶Q度，吸附椒麻醬汁香麻帶辣越吃越涮嘴，這裡的茶點好正點啊~

骰子蘿蔔糕 70元

蘿蔔糕切成骰子牛大小，吃起來方便入口。炸到外酥內綿，我喜歡這種口感，蘿蔔糕裡頭還有加干貝絲，有驚喜。

熱帶水果茶120元、仙草凍奶茶100元 (點主廚私房菜加89元升級套餐，可折抵飲料80元)

老宅餐廳連飲料杯子都很復古，復刻版飲品拍照特別有氣氛。熱帶水果茶裡頭好多新鮮水果，酸甜滋味搭配茶點剛剛好；仙草凍奶茶味道甜但不會膩口，我們好喜歡 店家自己熬煮的仙草凍，滋味特別香，喝得出真材實料。

熱桔茶 一壺160元

熱桔茶酸酸甜甜的，味道香又能解膩，天氣冷點一壺熱桔茶來喝暖胃又暖心。如果怕喝茶有咖啡因的人，可以點國寶茶系列，也是一壺160元還可回沖，多人聚餐蠻推薦點壺茶一起分享。

叁食初優惠

叁食初不定期推出各種優惠，最近看到粉絲團公告飲品買一送一，補充給大家。3/3-3/31午茶宵夜時段飲品買一送一，滿千再送炸豆腐

叁食初整體心得

叁食初的餐點種類很多，麵食、茶飲、私房菜我們都有點來品嘗，好吃有水準而且份量意外的多，真的很加分。免服務費全天供餐，營業到凌晨1點隨時想吃美食都沒問題，而且環境復古氣氛不錯CP值很高，Google評論4.9星我們也喜歡，值得回訪。

叁食初 麵食 • 茶飲 • 私房菜

菜單：叁食初菜單

粉絲團：叁食初FB

地址：台中市北區西屯路一段492巷54弄4號 (地圖)

電話：04-2208-5272

營業時間：11:00~01:00 全天營業

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」