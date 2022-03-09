名虎.肖虎.身穿虎統統優惠！台中超CP值「拾鑶」平價鍋物推薦，最低258元起還有「龍蝦買1送1」

台中火鍋店多如牛毛，但要說到讓人印象深刻的就不能不提這家"拾鑶鍋物"了，店家在台中已經開了五年，除了太平、北屯兩家店之外就連桃園也都有分店，他們鍋物主打平價大份量，最便宜的個人鍋只要258元，而且內用還有白飯、飲料和明治冰淇淋無限供應，C/P值相當不錯。不過店家最讓人津津樂道的還是老闆每年都會發瘋似的放福利，繼去年屬牛或是金牛座的人點龍蝦買一送二，今年他們又再度推出龍蝦買一送一活動(到4月底)了，雖然這次不像去年買一送二那麼狂，但考量這一年疫情影響生意，店家還肯這樣送東西，也是值得讚賞，而且今年的贈送門檻又更低了，只要是屬虎或是名字有虎又或是身上有和老虎相關的東西，甚至是穿老虎顏色黃色的衣服也都可以喔⋯⋯哈，聽起來有點牽強，老闆根本就是故意送福利給大家啊，另外除了龍蝦買一送一，當月壽星來用餐還會加贈梅花豬一盤，也是當月不限次數喔，真的是相當佛心的一間火鍋店啊。

拾鑶鍋物目前在台中有兩家店，太平總店位置在中山路四段，算是太平和東區交界處，附近就是精武火車站，走路大約只要5分鐘，另外門口也有公車站牌，交通相當便利。

深藍色的店面外觀，旁邊還有一面藍晒圖風格的牆面，可惜今天有機車停在那邊，就沒多拍了。

因應疫情關係，店內部份座位改成了類包廂式，一些座位也有加設了隔板，另外裝潢方面也有做了些改變，和去年來吃感覺真的很不一樣。

座位幾乎都是四人桌，不過也有一桌六人桌。

後方有個小自助吧。

醬料區的醬佐料算還不少，一共有十種左右，其中比較特別，一般火鍋店沒有的就是蘋果豆腐乳、蔥油醬、柚子醬這幾樣。

現在也有提供白飯吃到飽囉，記得去年沒有。

飲料是雀巢的，和之前一樣只有兩種。

冰淇淋也一樣是明治的，還有甜筒可以裝。

先選湯底，再選主餐和附餐，湯底有接近十種可以選，主餐肉品也有不少種，另外他們還有固定湯底的鍋物，價位最便宜只要258元，還蠻平價的，而且店家也沒收服務費喔。

店家的醬料有些還蠻特別的，愛沾醬料的我們還沒開吃之前就已經拿好一堆醬料了。

黑金菜脯烏骨雞 $270

不是新東西，但是有黑菜脯，就吸引到我了，話又說回來這鍋真的還蠻有料的耶，除了好幾塊烏骨雞肉還有白蘿蔔和黑菜脯，用料非常實在。

以昆布湯頭為基底，隨著煮過就會有蘿蔔和黑菜脯的鮮甜味，另外帶有隱約的麻油香，滋味相當豐富，越煮越有味道，尤其建議煮久一點會更好喝喔。

烏骨雞肉質結實有彈性，而且事先有用麻油爆香過，吃起來格外有味道。

黑菜脯本人，據說要醃存20年才能讓一般菜脯變黑，嚐了一塊，比起一般蘿蔔味道好像更濃厚一些。

爆量蛤蛤鍋 $338

店家新推出的鍋物，雖然這種爆炸蛤蠣鍋已經算是每家火鍋店標配都有，不過店家這樣一大鍋居然只要338元，感覺有便宜耶。

湯頭本身就有滿滿的蛤蠣鮮味，加上配料蔥、蒜頭和辣椒的增味，一整個相當的夠味，不過我覺得他們的辣椒有點辣，不敢吃辣的可以事先告知店家不要加辣椒。

蛤蠣放了約1.2斤，這個數量雖然不算很多，但就個人鍋來說，絕對綽綽有餘，一個人嗑完全不也不是那麼輕鬆啊。

菜盆食材種類不少，大概有近20種，其中火鍋丸餃類只有佔很少很少。

梅花豬 $88

這個是黑金菜脯烏骨雞鍋＋88元升級的肉品，也有小肥牛和雞腿肉可以選。

身為基本款的豬肉片，表現其實還不錯，沒有肉臊味，切得也是夠大片，真的很可以。

蛤蛤鍋沒有附菜盤，但是一樣可以加價88元升級選擇梅花豬/小肥牛/去骨雞腿三種肉品其中之一，我們選了去骨雞腿。

雞腿肉看起來超新鮮，煮熟後也的確好吃，有的雞腿會有一種雞味，但這個沒有，而且肉真的好結實，很像在吃土雞的那種感覺。

雞腿肉搭配他們的蔥油醬一起吃還蠻適合的。

爆量小肥牛

肉量足足有15OZ，切得很大片，厚度也不會很薄，肥瘦比例大概是半肥半瘦，肉質口感相當不錯。

我們也加點了一些東西，包括新推出的黃金牛肉丸。

黃金牛肉丸 $69

咬下去會有爆汁的口感，牛肉香味濃郁迷人，很好吃啊這個牛肉丸。

古早味排骨酥 $45

骨頭稍微有點大塊，不過肉質是不錯的，接受度看各人。

古早味醬油拌飯 $8(附餐加價，單點25元)

雖然自助吧有白飯免費供應，不過他們家的醬油拌飯我個人還蠻推薦的，可惜以前還有個魚卵飯也很不錯，不過現在好像沒有賣了。

白飯上面淋了一圈圈的甜醬油膏，單吃就很有味道，而且他們的白飯煮得實在很不錯，軟硬度整個剛剛好。

麻油炸蛋 $12(附餐加價，單點28元)

附餐首選就是這個麻油炸蛋，用麻油炸過吃起來油香油香的，而且蛋黃還是半生熟的，邪惡度又大大增加，另外旁邊還有附胡椒鹽，沾著吃又是另一種風味。

搭配醬油拌飯一起吃也是絕配喔。

龍蝦 $480

繼去年的金牛座、屬牛點龍蝦買一送二，今年店家再度推出龍蝦買一送一，雖然不像去年一送二，但考量這一年疫情影響生意，店家還肯這樣推福利，也是值得讚賞，而且今年的贈送門檻又更低，只要屬虎或是名字有虎又或是身上有和老虎相關的東西，甚至是穿老虎顏色黃色的衣服也算喔⋯。

正常送上來時就會先幫客人切開，因為店家知道我們想拍照所以就沒有先切了，等我們拍好後才幫我們拿進廚房切。

兩隻煮一鍋剛剛好，去年三隻就很不好煮。

這龍蝦憑良心說並不大隻，但是該有的厚實龍蝦肉肉可一點也不少，肉質非常Q彈，味道也是相當鮮美。

去年吃過一次就對他們家的湯頭、食材和價位印象深刻，今年再來吃感覺沒有退步耶，鍋物湯頭依舊那麼好喝，肉和海鮮也是那麼新鮮，唯一有改變的只有用餐座位區更舒適了以及多了白飯吃到飽，目前來用餐只要是屬虎或是名字有虎，甚至身上有和老虎相關的東西通通都能享有龍蝦買一送一優惠，實在挺好康的，活動只到4月底喔，有興趣的朋友別錯過了。

拾鑶 私藏鍋物 (太平店)

地址：台中市太平區中山路四段177號

電話：(04)2395-6300

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:30

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：拾鑶 私藏鍋物 (太平店)

北屯店

電話：(04)24378498

地址：台中市北屯區建和路二段298號

南崁店

電話：(03)3125166

地址：桃園縣蘆竹區忠孝西路49號

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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