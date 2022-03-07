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台中最新4.3公頃「三井LaLaport購物天堂」下半年開幕！引進270家店鋪、串聯湖濱公園
台中人2022下半年準備駐扎家鄉！除了2月曝光的台中高鐵站超過18萬坪的「超級娛樂購物城」，其實有一座已動工的購物商城最快可再下半年正式開幕，全區占地達4.3公頃，預計引進270家店鋪，距離台中火車站只要6分鐘步程，還能串聯建國市場、帝國糖廠及生態綠地湧泉公園，勢必成為東區新亮點。
這座三井東區LaLaport購物商城由三井不動產投資百億打造，鄰近台中東區帝國糖廠，為親子型購物中心。三井LaLaport占地4.3公頃、店舖面積超過2萬坪，特別以天橋串聯主要建物，外型設計則融入在地元素，加上鄰近建國市場、古蹟帝國糖廠及湖濱生態園區等美景據點，有望化身城市綠洲中的一站式購物天堂。
根據台中市政府經發局分享，三井LaLaport計畫引進270家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，最快6月上樑，力拚下半年正式營運，搶攻台中旅遊市場。
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