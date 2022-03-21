溪湖糖廠「熊掌重乳酪蛋糕、十勝牧場鮮乳餅乾」超好吃必買伴手禮！66 CHEESECAKE秒飛北海道

商妮吃喝遊樂　 / 文、圖／商妮吃喝遊樂

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彰化溪湖景點推薦，到溪湖糖廠除了搭小火車之外，溪湖糖廠美食最有名的就是~66 cheesecake，簡直是1秒飛到北海道!門口超大的巨型彩虹霜淇淋超好拍，不只彩虹霜淇淋好吃，還有超可愛的萌熊重乳酪蛋糕、北海道十勝牧場特濃牛奶餅乾…等伴手禮，每一種都好好吃。

66 Cheesecake地點交通

66 cheesecake就在溪湖糖廠4個大字的正後方，開車的朋友導航溪湖糖廠，到達後兩側有免費停車場，交通很便利。

66 Cheesecake環境

66 Cheesecake巨型彩虹霜淇淋目標很明顯，到溪湖糖廠旅遊一定要到66 cheesecake朝聖才不枉此行，我們今天就是為他而來。

大門口就超好拍，這場景完全是北海道啊~現在無法出國，到這裡拍照也能滿足偽出國的心情。特別提一下，過年期間彩虹霜淇淋有推出過年限定版特別口味，一定要試試。

走進大門，裡頭空間蠻大的。正中間是點餐區以及結帳區，旁邊有一長排的伴手禮展示區，也是打卡牆。

這裡特別規劃三張冰淇淋甜筒椅，還有放大版的北海道十勝牛奶讓人拍照打卡。66 Cheesecake所有產品都是用日本麵粉加上北海道十勝四葉鮮乳、法國AOP產區認證奶油製作，濃郁香甜吃過就讓人愛上。

超可愛的冰淇淋甜筒椅搭配後方的曲奇餅牆，隨便拍都好好看喔～

牛牛曲奇餅非常受歡迎，原本的黑白系乳牛禮盒包裝即將推出新款式，色彩更繽紛更可愛。

另一邊是餅乾包裝區。66 cheesecake新推出好多伴手禮盒，在這一區可以看到餅乾包裝過。

餅乾經過自動包裝機封口後，排隊經過天花板輸送帶，像是搭乘雲霄飛車一樣相當有趣，小朋友看的好開心。

牆面上展示好多伴手禮，牛牛曲奇餅、手工餅乾之外，還有好多新品。像是超Q熊爪重乳酪蛋糕、北海道十勝鮮奶特濃牛奶餅乾、布列塔尼酥餅、北海道牛牛夾心餅乾、手工餅乾禮盒…每一款都好吸引人。

66 cheesecake 價目表

商品種類好多，北海道彩虹霜淇淋、十勝牛奶布丁、乳酪蛋糕、曲奇餅都可以單點，也有組合優惠更超值。

66 Cheesecake推薦必買

北海道彩虹霜淇淋 260元

到66 Cheesecake一定要來一支高顏質的彩虹霜淇淋，6種口味層層堆疊顏色好繽紛，跟門口的巨型霜淇淋拍合照，是每個人必備的動作，這裡也是IG上熱門打卡點。

北海道彩虹霜淇淋一共有6層，由下到上依序是黑鑽竹炭、北海道濃厚牛奶、奇異果、海藻、藍莓、紅心芭樂。每一層都是天然食材加上北海道十勝鮮乳製作，完全沒有添加，所以融化的很快，要快、狠、準才能拍到美照。

每一層不同的風味，尤其黑鑽竹炭、奇異果是過年期間限定版新口味，純天然食材製作相當紮實濃郁，不僅好看也好好吃喔~一支260元好像不便宜，但是吃過就知道很厲害，享受北海道鮮乳霜淇淋的美味蠻值得的。

吃完彩虹霜淇淋，我們也挑了好幾款伴手禮，都好好吃。

萌熊重乳酪蛋糕 2入禮盒 260元

超級可愛的萌熊重乳酪蛋糕，一推出就造成轟動，網路訂購已經大爆單，門市現場每天限量30組，先搶先贏動作慢可是吃不到。

我的天啊~超級可愛的熊掌造型重乳酪蛋糕，拿在手上整個好療癒啊~

翻過來看，底部都是香濃的重乳酪蛋糕。包裝上有提醒:最佳賞味期冷藏5天/冷凍14天，從冷凍取出後置於室溫30分鐘後就是最佳美味。

原味萌熊重乳酪蛋糕

用滿滿的北海道十勝鮮乳加上法國AOP產區認證奶油製作，味道香濃極了～綿密滑順的口感，滿嘴乳酪香，真的是超級好吃！

OREO萌熊重乳酪蛋糕

濃濃乳酪香氣多了OREO餅乾更好吃，味道不會太甜，一口接一口會停不下來。不僅造型Q萌，用料實在滋味也很讚，網路訂單大塞車，想吃直接到現場門市比較快。

北海道十勝牧場手工特濃牛奶餅乾 12入 250元

這個北海道十勝牧場手工餅乾包裝超漂亮，我原本以為是北海道進口，後來問店員才知道是66 cheesecake自己手工製作，包裝相當精緻，伴手禮選這個很可以。

每片餅乾都是手工製作，造型簡樸但是聞起來非常香。我看包裝袋上有介紹食材用料，選用法國天然發酵奶油、日本麵粉、十勝四葉全脂奶粉…用料很實在。

口感酥鬆很好咬，滿嘴的十勝四葉奶香，重點是不甜膩也不會乾乾的卡喉嚨，化口性很棒。我好愛這個特濃牛奶餅乾，我一個人可以吃掉一整盒。

布列塔尼酥餅 2入 120元

這款法式經典奶油酥餅有著濃厚的奶油香，比較特別的是加了法國頂級橙酒，風味非常棒，比一般的布列塔尼酥餅還要好吃許多。

鬆鬆綿綿的口感，入口有濃厚的奶油香氣與橙酒香，滋味超讚的!一盒兩入120元小巧精緻，推薦必買。

北海道牛牛夾心餅乾 10入 280元

目前有原味/巧克力/京都抹茶三種口味，巧克力和京都抹茶都很搶手，要碰運氣才吃得到。

這款夾心餅乾的內餡好紮實，滿到餅乾外面，用料真是不手軟。

加了白巧克力的北海道鮮乳內餡，濃濃奶香卻不會甜膩。酥脆的餅乾本身就很好吃，加上滿滿內餡，整個味道無敵濃厚，每一口都很享受啊~

手工餅乾禮盒 3入 450元

黑巧餅乾

這款手工餅乾有香甜的巧克力風味，還有加了好多可可豆以及些許海鹽，整個很有層次，不僅小朋友喜歡大人也很愛。

可可豆碎莎布蕾

酥鬆的餅乾中間夾雜滿滿的可可豆碎粒，在嘴裡慢慢化開，巧克力風味越來越明顯，這一款也好好吃喔。

千層莎布蕾餅乾

用日本麵粉及法國奶油製作，吃起來就是不一樣。口感非常酥脆好吃，不甜也不油越吃越涮嘴。

66 Cheesecake的手工餅乾有10種口味，我們今天吃到的3種口味都好吃，單罐160元原本就不貴，3入裝禮盒包裝450元很超值，當伴手禮很有面子。

北海道輕乳酪蛋糕 230元

這款輕乳酪蛋糕是66 Cheesecake的招牌，當天新鮮現做，軟綿帶點微濕，入口即化的口感讓人驚艷！清爽的乳酪香氣在嘴裡化開，十勝鮮乳北海道起司蛋糕太迷人了。

到溪湖糖廠除了66 cheese cake必訪之外，還可以搭乘小火車、順便參觀火車博物館，想吃冰也有糖廠冰店，假日安排半日遊很適合。

66 cheesecake整體心得

溪湖糖廠最有名的就是 66 cheesecake彩虹霜淇淋，我們這次來發現除了彩虹霜淇淋好看又好吃之外，萌度破表的熊掌重乳酪蛋糕也很經典。還有北海道十勝牧場手工超濃餅乾、布列塔尼酥餅、北海道牛牛夾心餅乾這幾款新品也很讚，這裡的伴手禮種類多又好吃。放假安排旅遊可以到溪湖糖廠走一走，吃彩虹霜淇淋再帶伴手禮回家。

66 cheesecake

官網：66 cheesecake官網

粉絲團：66 cheesecake粉絲團

地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號

電話：04-8851220

營業時間：周一至周日 10:30~18:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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北海道 霜淇淋 蛋糕 伴手禮 巧克力

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